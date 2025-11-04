OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Mundo

Cómo las exigencias y el tono del canciller ruso Lavrov frustraron la cumbre Trump-Putin

En la anunciada reunión en Budapest entre ambos mandatarios se iba a discutir cómo poner fin a la guerra en Ucrania. Pero la postura de Sergey Lavrov dejó claro que Moscú no mostraba ninguna voluntad de negociar, según el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio.

Marta QuinterosPor 
Marta Quinteros
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sale de un hotel antes de su reunión con una delegación de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, 18 de febrero de 2025. Foto: Archivo Hamad I Mohammed

Estados Unidos canceló la cumbre prevista entre el presidente Donald Trump y Vladimir Putin en Budapest -que tenía como objetivo discutir como finalizar la guerra en Ucrania- después de que un memorándum ruso a Washington, en el que se mantenían firmes las exigencias de línea dura sobre Ucrania, fuera seguido rápidamente por una tensa llamada entre los máximos diplomáticos de ambos países.

En concreto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, envió un memorándum a Washington subrayando las mismas exigencias para abordar lo que Putin llama las “causas profundas” de su invasión de tres años y medio, según dijeron tres personas familiarizadas con el asunto al diario Financial Times. Estas incluyen concesiones territoriales, una drástica reducción de las Fuerzas Armadas de Ucrania y garantías de que nunca se unirá a la OTAN.

Posteriormente, Estados Unidos canceló la cumbre que estaba prevista a realizarse dos semanas después, tras una llamada entre Lavrov, y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, después de la cual este último le dijo a Trump que Moscú no mostraba ninguna voluntad de negociar, según indicó una persona familiarizada con el asunto. El mandatario republicano “no quedó impresionado con su postura”, dijo otra fuente con conocimiento del tema.

“Irónicamente, Lavrov intentó impresionar a Putin adoptando una postura intransigente con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, pero se excedió. Llegó sin preparación, se negó a negociar compromisos y repitió rígidamente las instrucciones del Kremlin sobre Ucrania. Washington interpretó el tono como confrontativo y cerró la puerta. El gobierno de Trump dejó claro que no negociará bajo amenazas”, publicó el portal bielorruso de noticias Nexta.

La reparación del Kremlin

La llamada telefónica entre Lavrov y Rubio no había ido bien. “Lavrov está claramente cansado y parece pensar que tiene cosas mejores que hacer que reunirse o interactuar con Estados Unidos, independientemente de lo que quiera el presidente Putin”, dijo al Financial Times la persona familiarizada con el asunto.

La reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump fue aplazada, sin fecha próxima. El presidente estadounidense finalmente perdió la paciencia ante la negativa de su homólogo ruso a apoyar un alto el fuego en Ucrania. Y para terminar octubre, el inquilino de la Casa Blanca impuso duras sanciones a las mayores empresas petroleras rusas.

Mediante filtraciones al periódico ruso Kommersant, “el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso intenta eludir la responsabilidad, alegando que Lavrov simplemente cumplió con los acuerdos previos alcanzados en Alaska”, durante la cumbre entre Trump y Putin en agosto. Pero según fuentes citadas por Nexta, Putin estaba furioso: Lavrov estuvo a punto de ser acusado de sabotaje por haber hecho fracasar una cumbre crucial.

Todo eso impulsó el viaje del enviado del Kremlin, Kirill Dmitriev, a Washington para calmar los ánimos. Dmitriev, director del fondo soberano ruso (RDIF), se reunió con funcionarios de la administración Trump “para continuar las conversaciones sobre la relación entre Estados Unidos y Rusia ”, según las fuentes.

Dado que las relaciones entre Moscú y Washington se encuentran en su punto más bajo desde que Trump asumió el cargo, “el Sr. Dmitriev fue enviado a Miami y Washington para rescatarlas”, describió el diario The Telegraph. El ruso, que estudió en Stanford y trabajó en Wall Street, dijo que estaba allí para demostrar que Moscú estaba “comprometido con un diálogo constructivo”.

Su viaje de negocios denotaba desesperación. “El hecho de que Putin enviara a Kirill Dmitriev a Washington minutos después de que Estados Unidos sancionara a Lukoil y Rosneft demuestra lo nervioso que está Putin”, dijo a The Telegraph William Browder, financiero y activista político inglés nacido en Estados Unidos. Ir tras el petróleo es un golpe directo, en el lenguaje de un “acorazado”.

Fuentes rusas, citadas en un informe de la agencia AFP, afirmaron que Dmitriev mantuvo conversaciones con funcionarios de la administración Trump durante tres días. Pero el presidente estadounidense, Rubio y Scott Bessent, el secretario del Tesoro, estaban todos de gira por Asia.

Frustración de la Casa Blanca

El episodio marcó un giro en la política de Trump, quien días antes parecía inclinarse hacia Putin, incluso considerando no enviar misiles Tomahawk a Ucrania. Tras la cancelación de la cumbre, Washington decidió tomar distancia, reanudando la presión sobre Moscú, imponiendo sanciones a empresas rusas y criticando las pruebas nucleares de Moscú.

Con todo, los funcionarios de la Casa Blanca dicen que Trump seguía dispuesto a reunirse con los rusos “cuando y donde crea que se puede avanzar”.

En paralelo, las tropas rusas avanzan cerca de Kupiansk, mientras el Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se niega a aceptar cualquier cesión de territorio. Zelensky declaró el miércoles que la situación “sigue siendo difícil”, pero afirmó que las fuerzas ucranianas habían logrado “obtener un mayor control” y prometió seguir defendiendo sus posiciones.

En una entrevista concedida el domingo a un canal húngaro de YouTube, Lavrov afirmó que Putin le había dicho a Trump en Alaska que Rusia aceptaría las propuestas de paz estadounidenses, pero que “no hubo respuesta directa”.

Aunque Trump respaldó el llamado de Putin a un acuerdo de paz integral, Estados Unidos ha vuelto a exigir un alto el fuego inmediato. “Cuando solo hablan de un alto el fuego inmediato y luego dejan que la historia juzgue, eso es un cambio radical”, dijo Lavrov. “Eso también significa que los europeos están haciendo todo lo posible para presionar a esta administración”, concluyó.

Lee también:

Más sobre:RusiaDonald TrumpMarco RubioBudapestSergey LavrovPutinMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Director de la PDI por triple homicidio en la Reina: “Tiene motivaciones bien claras, definidas”

El policía salvadoreño que confesó haber matado a 36 presuntos pandilleros, por órdenes de un alcalde “cercano” a Bukele

La informalidad laboral alcanzó su mayor nivel desde fines de 2024

Triple homicidio en La Reina: hermana de Eduardo Cruz-Coke y esposa del sospechoso está imputada en la investigación

“Me incomoda profundamente que no se destinen los recursos necesarios para vivienda”: Jara insiste con críticas a Presupuesto 2026

“Es un milagro”: el relato del único sobreviviente del accidente de Air India en el que murieron 241 personas

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

3.
General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

4.
“Se paga solo”: crece la presión en el Congreso para aprovechar el envión de Contraloría y subir su Presupuesto 2026

“Se paga solo”: crece la presión en el Congreso para aprovechar el envión de Contraloría y subir su Presupuesto 2026

5.
Tras oficio de diputados UDI: Contraloría da 10 días de plazo al gobierno para justificar financiamiento de defensa de Pardow en AC

Tras oficio de diputados UDI: Contraloría da 10 días de plazo al gobierno para justificar financiamiento de defensa de Pardow en AC

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Indonesia vs. Zambia por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Indonesia vs. Zambia por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Venezuela por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Venezuela por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alemania vs. Colombia por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alemania vs. Colombia por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Corea del Norte vs. El Salvador por el Mundial Sub 17 en TV y streaming
Chile

Dónde y a qué hora ver a Corea del Norte vs. El Salvador por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Director de la PDI por triple homicidio en la Reina: “Tiene motivaciones bien claras, definidas”

Dónde y a qué hora ver a Indonesia vs. Zambia por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

La informalidad laboral alcanzó su mayor nivel desde fines de 2024
Negocios

La informalidad laboral alcanzó su mayor nivel desde fines de 2024

Los multifondos de pensiones anotan su mejor racha en más de diez años durante octubre

El plan de Telefónica apunta a cuatro países y su operación en Chile no aparece en el listado a la espera de su venta

El policía salvadoreño que confesó haber matado a 36 presuntos pandilleros, por órdenes de un alcalde “cercano” a Bukele
Tendencias

El policía salvadoreño que confesó haber matado a 36 presuntos pandilleros, por órdenes de un alcalde “cercano” a Bukele

“Es un milagro”: el relato del único sobreviviente del accidente de Air India en el que murieron 241 personas

6 claves para evitar ser víctima de ciberataques bancarios, según Kaspersky

Conmoción en el fútbol mundial: DT fallece de un infarto en pleno partido y sus jugadores se enteran en la cancha
El Deportivo

Conmoción en el fútbol mundial: DT fallece de un infarto en pleno partido y sus jugadores se enteran en la cancha

Los tuvo que separar un rival: el tenso cruce entre Iván Morales y Juan Manuel Insaurralde en Argentina

Dónde y a qué hora ver a Midtjylland vs. Celtic por la Europa League

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil
Finde

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Escritor Fernando Ayala publica su novela Zavasabel
Cultura y entretención

Escritor Fernando Ayala publica su novela Zavasabel

Angus Young: el último guardián de AC/DC

“Dime cuando tú vas a volver”: Querida, Juan Gabriel y la locura de una canción estelar

Cómo las exigencias y el tono del canciller ruso Lavrov frustraron la cumbre Trump-Putin
Mundo

Cómo las exigencias y el tono del canciller ruso Lavrov frustraron la cumbre Trump-Putin

Fallece el exvicepresidente estadounidense Dick Cheney a los 84 años 

Corea del Sur dice que Corea del Norte realizó disparos de artillería durante la visita del secretario de Defensa de EE.UU. a la frontera

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso
Paula

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week