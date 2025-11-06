OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Mundo

Cómo se desmoronó el sueño de Neom, la ciudad futurista de Arabia Saudita

Se estima que todo el proyecto costará 1,5 billones de dólares, pero Arabia Saudita ha tratado de reducir costos en los últimos años a medida que su déficit presupuestario ha crecido en medio de precios más bajos del petróleo.

Cristina CifuentesPor 
Cristina Cifuentes
Maqueta del proyecto Neom. Foto: Archivo

“Dicen que muchos proyectos en Arabia Saudita son imposibles, que son demasiado ambiciosos”, declaró el príncipe Mohammed bin Salman Al Saud, conocido como MBS, en un documental de Discovery Channel sobre la ciudad The Line (La Línea), emitido por primera vez en julio de 2023. “Pueden seguir diciéndolo, pero nosotros seguiremos demostrándoles que se equivocan”.

Sin embargo, los ambiciosos planes para esta megaciudad en Arabia Saudita se han suspendido para poder reducirlos. “Gastamos demasiado”, dijo a The Times un funcionario saudita en un importante foro de inversión celebrado la semana pasada en Riad, la capital. “Actuamos a toda velocidad. Ahora tenemos déficit. Necesitamos redefinir nuestras prioridades”.

Se estima que todo el proyecto Neom costará 1,5 billones de dólares, y que The Line costará alrededor de 500 mil millones de dólares, pero Arabia Saudita ha tratado de reducir costos en los últimos años a medida que su déficit presupuestario ha crecido en medio de precios más bajos del petróleo.

The Line fue concebida como una ciudad lineal futurista en el desierto junto al Mar Rojo, forma parte del proyecto urbano Neom de Arabia Saudita. Sin carreteras, autos ni emisiones, estaba previsto que funcionara con energía 100% renovable y que el 95% del terreno se preservara para la naturaleza.

Maqueta del proyecto Neom. Foto: Archivo

La ciudad se elevaría 500 metros sobre el nivel del mar, tendría 200 metros de ancho y 170 kilómetros de largo, pero a lo largo de los años ha sufrido enormes retrasos. Arabia Saudita ha sido criticada por desalojar por la fuerza a miles de personas de la zona para poder llevar a cabo el proyecto.

Según The Times, el proyecto reducido albergará una fracción de la población prevista, con 300.000 residentes en una ciudad de apenas unos kilómetros de largo.

El principal asesor del príncipe heredero, el ejecutivo estadounidense Jerry Inzerillo, declaró a The Times que el país estaba “rectificando el rumbo” a medida que el reino sufría las consecuencias financieras del desplome del petróleo.

Según el diario Financial Times, actualmente -con una inversión de al menos 50.000 millones de dólares- el desierto está plagado de montículos y profundas zanjas se extienden por el paisaje. Sin embargo, el príncipe heredero saudita, presidente de Neom, ha reducido drásticamente la primera fase del proyecto. Los responsables de Neom declararon al Financial Times que The Line seguía siendo “una prioridad estratégica” que, en última instancia, “proporcionará un nuevo modelo para la humanidad al transformar la forma en que vivimos”. No obstante, lo describieron como un “desarrollo multigeneracional de una escala y complejidad sin precedentes”.

Aunque los empleados de Neom dijeron al Financial Times que gran parte de The Line aún podría ser técnicamente viable, no están convencidos de que alguien esté dispuesto a pagarla. Las obras en Neom se han ralentizado, y la estación de esquí de Trojena, sede prevista de los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029, es uno de los pocos proyectos que siguen avanzando a buen ritmo. Neom afirma que ahora se centran en “la compleja ingeniería y el diseño detallado de la primera fase” de The Line. Sin embargo, un exempleado declaró que todo el mundo sabe que el proyecto no funcionará; ahora solo queda decírselo con tacto a Bin Salman.

Maqueta del proyecto Neom. Foto: Archivo

Muchos otros aspectos de The Line tuvieron que replantearse por completo, indicó el Financial Times. “El suministro de agua y alcantarillado, el reparto de correo, los sistemas de seguros y la recogida de basuras se convirtieron en retos únicos en una ciudad vertical. La seguridad contra incendios requirió una revisión total: en lugar de desplazarse hacia abajo y hacia afuera, los residentes se moverían lateralmente, a los edificios de la izquierda o de la derecha, en caso de emergencia”, indicó.

Cuando se presentó la Visión 2030 en 2016, los precios del petróleo promediaban 100 dólares por barril; no han alcanzado los tres dígitos desde 2022, y el petróleo sigue representando la mitad de la economía saudita.

Una fuente informó a Reuters la semana pasada que el país estaba optando por reorientar sus fondos tras los retrasos en los megaproyectos, apostando en cambio por la inversión en inteligencia artificial y centros de datos alimentados con hidrocarburos.

El gobernador del Fondo de Inversión Pública (PIF), Yasir Al-Rumayyan, declaró en la cumbre de la semana pasada que la próxima estrategia se anunciará “muy pronto”. Reuters informó que este reposicionamiento se produce ante la creciente presión sobre el PIF y sus empresas participadas para generar mejores rendimientos a corto plazo.

“Nuestro objetivo principal es el crecimiento no petrolero, y este crecimiento ha ido en aumento de forma constante; es nuestro principal motor de crecimiento económico”, dijo a CNBC Faisal Alibrahim, ministro de Economía de Arabia Saudita, señalando que las actividades no petroleras representan actualmente el 56% del PIB real total de Arabia Saudita.

“Todos nuestros esfuerzos de transformación están dirigidos a lograr un crecimiento no petrolero para poder diversificar nuestra economía y dejar de depender del precio de una sola materia prima y del tamaño del presupuesto gubernamental, para así aprovechar el dinamismo del sector privado y estar preparados para el futuro”, añadió.

Maqueta de Treyam, un resort de lujo proyectado en Neom. Foto: Archivo

Alibrahim afirmó que sectores como el turismo habían tenido un desempeño mucho mejor de lo esperado, y que los objetivos fijados para 2030 se alcanzaron con años de anticipación, lo que impulsó al reino a elevar su meta a 150 millones de visitantes para finales de la década.

El ministro dijo, además, que la “agilidad” y la capacidad de cambiar prioridades y modificar planes se habían convertido en elementos clave de la Visión 2030, señalando que “en el momento en que estos planes no estén dando resultados óptimos, es el momento en que se debe replanificar y ajustar”.

Este cambio de prioridades ha hecho que los sectores de tecnología, innovación e inteligencia artificial se conviertan en áreas de enfoque más importantes.

Abdulelah AlBarrak, socio de Oliver Wyman, consultora especializada en gobierno e instituciones públicas, coincidió en que los planes económicos de Arabia Saudita debían responder al cambio tecnológico.

Más sobre:Arabia SauditaMohammed bin Salman Al SaudThe LineNeomMBSpetróleoRiadMar Rojo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hallan cuerpo en fosa séptica de San Vicente: Fiscalía indaga eventual presencia de otros cadáveres

Carolina Tohá graba mensajes de campaña para candidatos del Socialismo Democrático

La agenda con miras a la ONU de Michelle Bachelet durante la COP30

“No puede ser una vitrina personal”: la creciente tensión en asociación de municipios presidida por Gustavo Alessandri

Trama bielorrusa parte IV: las contradicciones de los conservadores Najle y Yáber para justificar por qué pagaron $45 millones a Migueles

Alcalde de Peñalolén en pie de guerra contra mafias chinas y se querella por casinos ilegales

Lo más leído

1.
Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

2.
Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

3.
A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

4.
Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

5.
Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

Servicios

Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

Hallan cuerpo en fosa séptica de San Vicente: Fiscalía indaga eventual presencia de otros cadáveres
Chile

Hallan cuerpo en fosa séptica de San Vicente: Fiscalía indaga eventual presencia de otros cadáveres

Carolina Tohá graba mensajes de campaña para candidatos del Socialismo Democrático

La agenda con miras a la ONU de Michelle Bachelet durante la COP30

Ventas de autos de lujo pierden brillo y velocidad en 2025: el opaco desempeño de Ferrari y Porsche
Negocios

Ventas de autos de lujo pierden brillo y velocidad en 2025: el opaco desempeño de Ferrari y Porsche

El evento empresarial en el que reaparecerá el exministro de Hacienda, Mario Marcel

El riesgo país de Argentina sigue cayendo y analistas creen que perforará una importante barrera

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025
Tendencias

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

Qué se sabe de la Causa Cuadernos, el mayor juicio por corrupción en Argentina que implica a Cristina Kirchner

Meteochile levanta alerta por viento moderado a fuerte en estas regiones

Christiane Endler nuevamente es nominada a los Premios The Best de la FIFA
El Deportivo

Christiane Endler nuevamente es nominada a los Premios The Best de la FIFA

El duro castigo a Everton por la invasión de sus hinchas ante la UC en medio de la pelea por no descender

Alerta en Sevilla: el club establece nuevos plazos de recuperación para la lesión de Alexis Sánchez

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo
Finde

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana
Cultura y entretención

La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana

Carlos Geniso, productor de AC/DC en Chile: “Con las entradas estamos dentro del rango, no estamos excediendo”

Earth, Wind & Fire Experience ft. Al Mckay All Star llega al Teatro Caupolicán

Cómo se desmoronó el sueño de Neom, la ciudad futurista de Arabia Saudita
Mundo

Cómo se desmoronó el sueño de Neom, la ciudad futurista de Arabia Saudita

Israel comenzará a reducir sus fuerzas de reserva en Gaza, según funcionarios

Rama Duwaji, la esposa y artista de la generación Z detrás de la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York

Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía
Paula

Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años