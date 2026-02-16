Conversaciones de Ginebra: Estados Unidos se reunirá con delegaciones de Irán y Ucrania

Ginebra será el centro de las conversaciones que Estados Unidos, mediante sus enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner, llevará adelante tanto con Ucrania como con Irán.

En el caso de este último país, los diálogos indirectos serán mediados por Omán, y el tema principal será el programa nuclear de Teherán, aunque Washington ha insistido en abordar otros temas, como los misiles balísticos iraníes y el apoyo de Irán a los grupos regionales.

Araghchi se reunió el lunes con Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), después de decir que su equipo de expertos nucleares esperaba una “discusión técnica profunda”.

“Estoy en Ginebra con ideas reales para lograr un acuerdo justo y equitativo. Lo que no está sobre la mesa de negociaciones es la sumisión a las amenazas”, escribió el ministro de Asuntos Exteriores iraní en X.

Teherán y Washington reanudaron las conversaciones en febrero, en medio de las amenazas de Donald Trump de atacar a Irán y el despliegue de tropas estadounidenses en Oriente Medio. El 6 de febrero, los negociadores se reunieron en Omán y decidieron continuar las conversaciones.

Just completed in-depth technical discussions with Iran’s Foreign Minister @araghchi in preparation for important negotiations scheduled for tomorrow in Geneva. pic.twitter.com/dBAinDrljc — Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) February 16, 2026

El organismo de control nuclear de las Naciones Unidas ha estado solicitando acceso a las principales instalaciones nucleares de Irán, bombardeadas por Estados Unidos e Israel durante la guerra de 12 días en junio. Teherán ha señalado que podría existir riesgo de radiación, por lo que se requiere un protocolo oficial para llevar a cabo la tarea sin precedentes de inspeccionar el uranio altamente enriquecido, aparentemente enterrado bajo los escombros.

En declaraciones a la agencia estatal de noticias IRNA el lunes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei, afirmó que el OIEA desempeñará un papel importante en las próximas conversaciones mediadas entre Irán y Estados Unidos. Sin embargo, también reiteró las críticas de Teherán a Grossi por la negativa del director a condenar los ataques militares contra instalaciones nucleares iraníes protegidas por las salvaguardias del organismo en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Araghchi también dijo que se reuniría con su homólogo omaní, Badr bin Hamad al-Busaidi, quien medió en la primera ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos desde la guerra a principios de este mes.

Irán ha enfatizado repetidamente que no aceptará la demanda de Washington de un enriquecimiento nuclear cero, y considera su programa de misiles una “línea roja” que no se puede negociar.

Por su parte, Estados Unidos continúa aumentando su presencia militar en la región. El presidente Donald Trump afirmó que un cambio de poder en Irán “sería lo mejor que podría suceder” y envió un segundo portaaviones.

El lunes, los medios estatales de Irán informaron que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) comenzó una serie de ejercicios militares en el estrecho de Ormuz, una estrecha y estratégica vía fluvial en el golfo Pérsico.

Las fuerzas navales de la Guardia estaban realizando ejercicios intensivos bajo la supervisión del jefe del CGRI, según la televisión estatal, después de que Estados Unidos desplegara una gran fuerza naval en el Golfo.

Negociaciones con Ucrania

Estos diálogos siguen a dos rondas de negociaciones mediadas por Estados Unidos celebradas en los Emiratos Árabes Unidos en enero y principios de febrero.

La reunión de enero marcó las primeras conversaciones públicas directas entre Moscú y Kiev sobre un plan propuesto por la administración Trump para poner fin al conflicto.

Rusia y Ucrania calificaron ambas rondas de conversaciones de constructivas, pero no lograron ningún avance.

El presidente ucraniano, Volodimyr Zelensky, dijo el domingo que esperaba que las conversaciones trilaterales en Ginebra “sean serias, sustanciales” y “útiles para todos nosotros”.

Imagen @ZelenskyyUa en X

“Pero, sinceramente, a veces parece que las partes hablan de cosas completamente distintas”, dijo Zelensky. “Los estadounidenses suelen volver al tema de las concesiones, y con demasiada frecuencia estas se discuten solo en el contexto de Ucrania, no de Rusia”.

Entre los temas más polémicos se encuentra el destino a largo plazo de la región oriental de Ucrania. Moscú exige que Kiev retire sus tropas de la región del Donbás, incluidas ciudades fuertemente fortificadas que se asientan sobre vastos recursos naturales, como condición para cualquier acuerdo. También exige el reconocimiento internacional de las tierras que se ha anexado unilateralmente en el este de Ucrania.

Kiev afirmó que el conflicto debería congelarse en las líneas del frente actuales y rechazó una retirada unilateral de fuerzas. Las autoridades ucranianas también exigen garantías de seguridad sólidas contra futuros ataques rusos.

On the way to Geneva. The next round of negotiations lies ahead.



On the road, together with colleagues, we will discuss the lessons of our history and look for the right conclusions.



Ukraine’s interests must be safeguarded. pic.twitter.com/mVQgx1YS91 — Kyrylo Budanov (@Kyrylo_Budanov) February 15, 2026

El secretario de prensa de Putin, Dmitri Peskov, afirmó que en Ginebra se tratarán temas más amplios que en Abu Dabi. En particular, se tratarán temas territoriales. Por ello, según él, Medinsky debería estar presente en las conversaciones.

El Kremlin dijo el lunes que lo que llamó los “temas principales”, incluyendo cuestiones sensibles de territorio, se discutirán en las conversaciones de paz sobre Ucrania que se celebrarán en Ginebra esta semana.

El Kremlin confirmó que la delegación rusa estaría encabezada por Vladimir Medinsky, asistente del presidente Vladimir Putin.

“Esta vez, la idea es debatir una gama más amplia de temas, incluyendo, de hecho, los principales. Estos temas principales se refieren tanto a los territorios como a todo lo relacionado con las demandas que hemos presentado”, declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Dijo que el jefe de inteligencia militar, Igor Kostyukov, también participará en las conversaciones y que el enviado especial de Putin, Kirill Dmitriev, participará en un grupo de trabajo separado sobre cuestiones económicas.