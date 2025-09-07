Corea del Sur acuerda con EE.UU. la liberación de los trabajadores surcoreanos detenidos en fábrica de Hyundai

El gobierno surcoreano informó este domingo que llegó a un acuerdo con Estados Unidos para la liberación de los cientos de trabajadores que resultaron detenidos durante una redada migratoria en una fábrica de automóviles de Hyundai en Georgia.

Según datos entregados por el jefe de gabinete del presidente surcoreano Lee Jae Myung e informados por la agencia AP, el país enviaría un vuelo chárter para el traslado de sus connacionales, esto luego de terminar con los trámites administrativos necesarios.

Las detenciones se desarrollaron durante la jornada del viernes. Aquel día, desde el gobierno estadounidense informaron la detención de 475 trabajadores de la mencionada fábrica.

Desde Estados Unidos detallaron que la acción se amparaba en una investigación criminal en curso por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Mencionaron que investigaban denuncias de prácticas ilegales de empleo y otros delitos federales graves.

Según información entregada por el ministro de Relaciones Exteriores surcoreano, Cho Hyun, entre los detenidos más de 300 personas serían de aquella nación.

Steven Schrank, jefe del Departamento de Seguridad Nacional en Georgia, informó durante el viernes que ninguno de los detenidos se le habían imputado cargos todavía, y que habían sido trasladados a centros migratorios en Folkston, en palabras entregadas durante una conferencia de prensa y citadas por la agencia AP.