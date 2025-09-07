SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Lula tilda a seguidores de Bolsonaro de “traidores a la patria” y envía mensaje a Trump: “Brasil no acepta órdenes de nadie”

Mandatario brasileño dio discurso por la celebración del Día de la Independencia, que se conmemora este domingo, en medio de las gestiones bolsonaristas para que Washington imponga sanciones contra Brasil.

Por 
Lya Rosen
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. REUTERS/Adriano Machado Adriano Machado

En un discurso transmitido por radio y televisión, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, alzó la voz y criticó a los que denominó “traidores de la patria” y afirmó que Brasil no “acepta órdenes” de ningún otro país, en alusión directa a las presiones del Presidente de Estados Unidos, Donal Trump, por el juicio al exmandatario Jair Bolsonaro por golpismo.

“No somos ni volveremos a ser colonia de nadie. Somos capaces de gobernar y cuidar de nuestra tierra y de nuestra gente, sin la interferencia de ningún gobierno extranjero”, dijo Lula en una alocución por la celebración del Día de la Independencia, que se conmemora este domingo, centrada en la defensa de la soberanía.

Además afirmó que “defendemos nuestra democracia y resistiremos a cualquiera que intente socavarla. El papel de algunos políticos brasileños que incitan a ataques contra Brasil es inaceptable. Fueron elegidos para servir al pueblo brasileño, pero solo defienden sus propios intereses personales. Son traidores a la nación”.

La declaración, como lo consigna O Globo, surge en medio de la presión de los aliados de Jair Bolsonaro (PL) para imponer más sanciones a Brasil y a miembros del Supremo Tribunal Federal (STF). Como también a las acciones de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, quien ha alentado a la Casa Blanca a imponer sanciones contra la administración de Lula.

Discurso de Luiz Inácio Lula da Silva por el Día de la Independencia en Brasil.

En el discurso de poco menos de seis minutos, grabado en su despacho del Palacio de Planalto, Lula vinculó la defensa de la soberanía nacional a los recientes movimientos políticos en el Congreso, donde los partidarios de Bolsonaro buscan aprobar un proyecto de ley de amnistía para los condenados por el golpe del 8 de enero.

El líder progresista subrayó además que Brasil mantiene “relaciones amistosas con todos los países”, pero no aceptará órdenes de nadie porque “Brasil tiene un único dueño: el pueblo brasileño”.

También recordó en su discurso que la Constitución brasileña “establece la independencia entre los tres poderes”. “Eso significa que el presidente de Brasil no puede interferir en las decisiones de la Justicia brasileña, al contrario de lo que quieren imponer a nuestro país”, señaló.

El anuncio se produce en vísperas del desfile del 7 de septiembre en Brasilia, que este año tendrá como lema Brasil Soberano, al tiempo que sindicatos y movimientos sociales de izquierda organizan manifestaciones en defensa de la democracia.

Más sobre:BrasilLulaBolsonaroEstados UnidosdiscursoDía de la Independencia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Accidente de funicular en Lisboa: primeras investigaciones certifican la rotura del cable que unía sus cabinas

Anneke van Giersbergen de The Gathering: “En Chile la gente abraza la oscuridad y por eso nuestra música encontró su lugar”

Eddington: el nuevo rol de Pedro Pascal y una perturbadora sátira sobre Estados Unidos

Varinia Brodsky, directora del MNBA: “La mirada de los museos no puede ser sesgada por cuestiones políticas”

Boko Haram mata al menos a 60 personas en un ataque nocturno contra una aldea nigeriana

Jean Paul Luksic cambia de residencia y se instala en el Reino Unido

Lo más leído

1.
Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

2.
Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

3.
“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

4.
Cambio de hora: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj este fin de semana?

Cambio de hora: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj este fin de semana?

5.
JP Morgan ya asume una victoria de la derecha en la presidencial y dice que eso es “uno de los motores” del alza del IPSA

JP Morgan ya asume una victoria de la derecha en la presidencial y dice que eso es “uno de los motores” del alza del IPSA

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Cambio de hora en Chile: La guía definitiva para minimizar sus efectos

Cambio de hora en Chile: La guía definitiva para minimizar sus efectos

DMC pronostica precipitaciones para el martes en tres regiones de la zona sur del país

DMC pronostica precipitaciones para el martes en tres regiones de la zona sur del país

Cómo modificar la hora y fecha en el celular o computador por el cambio de horario

Cómo modificar la hora y fecha en el celular o computador por el cambio de horario

Cambio de hora en Chile: La guía definitiva para minimizar sus efectos
Chile

Cambio de hora en Chile: La guía definitiva para minimizar sus efectos

Homicidio en Colina: desconocidos disparan contra tres personas en la vía pública y dejan un fallecido y dos heridos

DMC pronostica precipitaciones para el martes en tres regiones de la zona sur del país

Jean Paul Luksic cambia de residencia y se instala en el Reino Unido
Negocios

Jean Paul Luksic cambia de residencia y se instala en el Reino Unido

Proyecciones para Fiestas Patrias: gobierno espera 552 mil pasajeros en viajes aéreos

El balance del interventor de Sartor: “Se trataba, en el fondo, de una bicicleta financiera”

La tenebrosa historia de la Isla de las Muñecas en México, donde Lady Gaga grabó su video con Tim Burton
Tendencias

La tenebrosa historia de la Isla de las Muñecas en México, donde Lady Gaga grabó su video con Tim Burton

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca

Federación Boliviana sale en defensa de Alejandro Domínguez tras ofensiva de Independiente contra la Conmebol
El Deportivo

Federación Boliviana sale en defensa de Alejandro Domínguez tras ofensiva de Independiente contra la Conmebol

La Roja es la segunda selección que más jugadores utilizó rumbo al Mundial

Rafael Bielsa: “Chile le dio a Marcelo más alegrías de las que esperaba”

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

De excesos y cautelas
Cultura y entretención

De excesos y cautelas

Anneke van Giersbergen de The Gathering: “En Chile la gente abraza la oscuridad y por eso nuestra música encontró su lugar”

Eddington: el nuevo rol de Pedro Pascal y una perturbadora sátira sobre Estados Unidos

Lula tilda a seguidores de Bolsonaro de “traidores a la patria” y envía mensaje a Trump: “Brasil no acepta órdenes de nadie”
Mundo

Lula tilda a seguidores de Bolsonaro de “traidores a la patria” y envía mensaje a Trump: “Brasil no acepta órdenes de nadie”

Accidente de funicular en Lisboa: primeras investigaciones certifican la rotura del cable que unía sus cabinas

Boko Haram mata al menos a 60 personas en un ataque nocturno contra una aldea nigeriana

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
Paula

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas