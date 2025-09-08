SUSCRÍBETE
Mundo

Corea del Sur repatriará esta semana a los 300 ciudadanos detenidos por las autoridades de inmigración en EE.UU.

Según afirmó el cónsul general de la Embajada de Corea del Sur ante Washington, Cho Ki Joong, los surcoreanos aprehendidos por el ICE podrían volver el próximo miércoles en un vuelo chárter desde el aeropuerto de Jacksonville.

Por 
Europa Press
 
Lya Rosen
Redada en la planta de Hyundai en Georgia. Europa Press/Contacto/ATF Atlanta Europa Press/Contacto/ATF Atlant

Los cerca de 300 surcoreanos detenidos en una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, según sus siglas en inglés) en una planta de Hyundai Motor en el estado de Georgia, podrían abandonar Estados Unidos esta misma semana en un vuelo chárter a Corea del Sur, después de que Seúl concluyó las negociaciones para la liberación de sus nacionales.

El avión partirá del cercano aeropuerto de Jacksonville, en el vecino estado de Florida, presumiblemente el próximo miércoles, según afirmó el cónsul general de la Embajada de Corea del Sur ante Washington, Cho Ki Joong, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

El diplomático fue este domingo al Centro de Procesamiento del ICE en Folkston, Georgia, donde el personal consular comprobó las condiciones y el estado de salud de sus conciudadanos, quienes eran la mayor parte de los 475 migrantes detenidos en la redada del ICE en la planta de baterías para vehículos eléctricos operada parcialmente por Hyundai Motor.

Tras reunirse con ellos en un comedor de las instalaciones, Cho indicó que todos se encontraban bien, aunque, obviamente, “no tan cómodos como en casa”, y aseguró que Seúl está haciendo todo lo posible para que los que lo deseen puedan volver al país asiático “lo antes posible”.

La redada en cuestión fue descrita por las autoridades estadounidenses como la mayor operación de control migratorio en un solo lugar en la historia de las investigaciones de Seguridad Nacional. Una operación que el presidente Donald Trump defendió el viernes desde el Despacho Oval, argumentando que se trataba de “extranjeros ilegales”.

Por su parte, la compañía automovilística confirmó la operación policial en sus instalaciones, pero negó que haya detenidos que trabajen “directamente” para Hyundai, al tiempo que defendió su compromiso con el cumplimiento de “todas las leyes y regulaciones en todos los mercados donde operamos”.

“Esperamos el mismo compromiso de todos nuestros socios, proveedores, contratistas y subcontratistas”, agregó el comunicado emitido por la empresa.

Este domingo, el inquilino de la Casa Blanca también se refirió a la redada y llamó a “todas” las empresas extranjeras “para que respeten las leyes de inmigración” del país y a que “contraten y capaciten a trabajadores estadounidenses”.

“Sus inversiones son bienvenidas y los animamos a que traigan legalmente a su personal altamente capacitado, con gran talento técnico, para desarrollar productos de clase mundial. Nosotros haremos que esto sea posible de forma rápida y legal”, señaló Trump en su red Truth Social.

Más sobre:Corea del SurinmigrantesEstados UnidosredadaICErepatriaciónFolkstonTrumpHyundai

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

