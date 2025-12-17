SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Cuba condena el bloqueo naval de Estados Unidos contra Venezuela y reafirma su apoyo a Maduro

    El ministro de Exteriores de Cuba ha alertado que las acciones de Estados Unidos suponen una “gravísima violación del Derecho Internacional

    Por 
    Europa Press

    Las autoridades de Cuba han condenado este miércoles el bloqueo naval “completo y total” impuesto por el Gobierno estadounidense contra todos los petroleros que entren y salgan desde Venezuela, al tiempo que han mostrado su apoyo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, ante lo que entienden como una “agresión”.

    “Apoyamos firmemente al presidente Maduro, a la revolución bolivariana y chavista y a su unión popular-militar. Nuestro total respaldo al comunicado publicado por el Gobierno venezolano”, ha aseverado el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en un comunicado difundido a través de redes sociales.

    Por su parte, el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha rechazado también estas acciones y ha alertado de que estas suponen una “gravísima violación del Derecho Internacional y un incremento de la escalada de la agresión contra el Gobierno bolivariano”.

    “Nuestro total y firme apoyo al presidente constitucional Nicolás Maduro, a la revolución bolivariana y chavista y a su unión popular-militar”, ha sostenido en un comunicado.

    Así se han referido a las acciones de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha declarado además al “régimen” de Maduro como “organización terrorista”. “He ordenado el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”, ha señalado el magnate en la red social Truth Social, alegando “el robo de activos y (...) el terrorismo, el tráfico de drogas y el tráfico de personas”.

    El inquilino de la Casa Blanca ha declarado que Venezuela está “completamente rodeada por la mayor Armada jamás reunida en la historia” del continente y ha asegurado que esta situación “solo irá a más”. “El impacto que supondrá para ellos será algo nunca visto hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron en el pasado”, ha prometido.

    El anuncio llega en pleno aumento de la presión estadounidense sobre Venezuela a medida que avanzan los ataques contra supuestas narcolanchas venezolanas en el mar Caribe y el Pacífico, unas operaciones militares que han hecho saltar las alarmas a nivel internacional.

