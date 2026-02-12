SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Cuba confirma la llegada de dos buques mexicanos con ayuda humanitaria en medio de crisis de desabastecimiento

    Según informaron las autoridades, los buques transportan unas 800 toneladas entre alimentos y productos de primera necesidad.

    Por 
    Europa Press
    Llegada de buques con ayuda a Cuba. Foto: @EugenioMtnez

    Las autoridades cubanas han confirmado este jueves la llegada de los dos primeros buques de la Marina mexicana con ayuda humanitaria, en medio de la crisis de desabastecimiento de combustible, profundizada como consecuencia de las nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos a la isla y a quienes la ayuden.

    El embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez, ha informado a través de sus redes sociales de que dos embarcaciones de la Marina mexicana han llegado a La Habana, tal y como estaba previsto, con “ayuda material donada”.

    “¡Gracias México! Muy pronto en puerto y a la población cubana”, ha destacado el embajador, acompañando el mensaje con un par de fotografías de los dos buques, que transportan unas 800 toneladas entre alimentos y productos de primera necesidad.

    Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha vuelto este jueves a reiterar la propuesta de que el país sirva de intermediario entre Cuba y Estados Unidos, a quien ha afeado en los últimos días las restricciones a la isla.

    “Estamos insistiendo en que México sea la nación que abra las puertas para que haya este diálogo con Cuba”, ha incidido en rueda de prensa la mandataria, quien ya lamentó anteriormente que estas nuevas sanciones a Cuba y a quienes les ayudan a buen seguro puede provocar una grave crisis humanitaria.

    En los últimos meses, Cuba venía padeciendo una crisis de desabastecimiento, que se ha profundizado después de que Venezuela dejara de ser el principal soporte energético de la isla a raíz de la nueva relación entre Washington y Caracas tras el arresto a principios de enero del presidente, Nicolás Maduro.

    Posteriormente, la Administración Trump aumentó el bloqueo sobre la isla y amenazó con aranceles a todas aquellos países, como era el caso de México, que continuarán suministrando petróleo a la pequeña nación caribeña.

    Más sobre:CubaMéxicoEstados UnidosAyuda humanitaria

