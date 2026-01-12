SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Cuba rechaza conversaciones con Estados Unidos y afirma que los contactos se remiten al “ámbito migratorio”

    El presidente cubano, MMiguel Díaz-Canel, además recalcó que “las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, para que avancen, deben basarse en el Derecho Internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica”.

    Europa Press
    El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. [e]JOAQUIN HERNANDEZ

    El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha rechazado este lunes la existencia de conversaciones con el Gobierno estadounidense y ha asegurado que los únicos contactos entre las partes son de carácter “técnico” y se remiten al “ámbito migratorio”, unas declaraciones que llegan poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara a la isla.

    “Siempre hemos tenido disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos de Estados Unidos, incluido el actual, sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco... sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia”, ha recalcado el mandatario en un mensaje difundido a través de redes sociales.

    En este sentido, ha aclarado que el origen y “extremo endurecimiento del bloqueo no tienen relación con los cubanos y residentes en Estados Unidos”, quienes “son empujados allí por esa política fallida y los privilegios de la Ley de Ajuste Cubano”. “Ellos son ahora víctimas del cambio en las políticas hacia los migrantes y de la traición de los políticos de Miami”, ha afirmado.

    Además, ha recalcado que “existen acuerdos migratorios bilaterales en vigor que Cuba cumple escrupulosamente”. “Como demuestra la historia, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, para que avancen, deben basarse en el Derecho Internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica”, ha apuntado.

    El domingo, el propio Trump instó a las autoridades cubanas a “llegar a un acuerdo” tras destacar que después de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado fin de semana, “se han acabado” los envíos de petróleo y dinero desde Caracas. “Les invito vehementemente a llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde (...). No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero!”, destacó entonces.

    Más sobre:CubaEstados UnidosVenezuela

