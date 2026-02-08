Dalái Lama descarta cualquier vínculo con Jeffrey Epstein tras aparecer en archivos desclasificados

El líder espiritual del Tíbet, el Dalái Lama, negó haber tenido relación alguna con el empresario estadounidense Jeffrey Epstein, luego de que su nombre apareciera mencionado en los últimos documentos desclasificados sobre el financista, condenado por delitos sexuales.

Según los archivos, el nombre de Tenzin Gyatso figura en decenas de ocasiones, aunque las referencias se limitan a correos electrónicos y anotaciones de agenda del año 2012, en los que Epstein buscaba coordinar encuentros y asistir a actividades donde estaría presente el líder tibetano.

A través de un comunicado difundido por su equipo, el portavoz del Dalái Lama aclaró que “algunos reportes de prensa y publicaciones en redes sociales han intentado vincular a Su Santidad con Jeffrey Epstein”, pero recalcó que “Su Santidad nunca se reunió con Epstein ni autorizó ninguna reunión o interacción con él en su nombre”.

Desde su entorno enfatizaron que las menciones en los documentos no implican contacto directo ni relación personal, sino intentos unilaterales de Epstein por acercarse a actividades públicas del líder espiritual.