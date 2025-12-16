SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Del juego de té de Orbán a la estatuilla de Milei con motosierra: Meloni subastará los regalos de líderes mundiales

    La primera ministra italiana piensa recaudar unos 800.000 euros con la subasta de los obsequios institucionales, monto que destinará a organizaciones benéficas.

    Fernando Fuentes 
    Fernando Fuentes
    Giorgia Meloni sostiene una estatuilla de Javier Milei con una motosierra junto al presidente argentino. Foto: X

    Desde joyas hasta zapatos de piel de serpiente. Esos son alguno de los regalos que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha recibido de líderes extranjeros en sus viajes oficiales al exterior en los últimos tres años. Los mismos que la líder de extrema derecha ahora piensa subastar para luego destinar la recaudación (estimada en 800.000 euros) a organizaciones benéficas.

    Actualmente, los obsequios declarados por Meloni se guardan en una habitación cerrada con llave en la tercera planta del Palacio Chigi, gestionada por el departamento de ceremonias de la primera ministra, y los objetos más valiosos se guardan en una bóveda (los más voluminosos se almacenan en las habitaciones de Via della Mercede), detalla el diario italiano Il Foglio.

    Por ley, detalla el periódico, la primera ministra no puede llevarse los regalos a casa si superan los 300 euros. A finales de octubre, el secretario general del Palacio Chigi ordenó la venta de estos objetos, y recientemente, una resolución encomendó la gestión de la subasta de obsequios oficiales recibidos de la Presidencia del Consejo de Ministros a la casa de subastas Bertolami Fine Art de Roma, que recibirá una comisión del 5% hasta un máximo de 40.000 euros.

    La fecha de la subasta aún no se ha fijado, aunque la intención es celebrarla antes de Navidad, y lo recaudado se destinará a diversas organizaciones benéficas, apunta el diario británico The Guardian.

    La lista de regalos que se subastarán aún no se conoce. En los últimos tres años, la primera ministra ha acumulado un tesoro de 270 regalos, según se reveló el 3 de mayo en la lista presentada ante la Cámara de Diputados tras una pregunta del diputado del partido centrista Italia Viva, Francesco Bonifazi, quien planteó dudas sobre si se estaba cumpliendo la regla del límite de 300 euros para los regalos recibidos por Meloni.

    La lista de regalos, reconstruida por Il Foglio, es larga y variada. Entre ellos se encuentran los sombreros alpino y bersagliere, que Meloni recibió cuando asistió a los respectivos mítines en Udine y Ascoli, así como el pañuelo gris con retratos fotográficos de albaneses del siglo XX que el artista y primer ministro de Albania, Edi Rama, le regaló el 15 de enero por su 46º cumpleaños, arrodillándose ante ella en la cumbre de la energía en Abu Dhabi.

    El nivel sube con un precioso conjunto de broche, pendientes, anillo y joyero donado por Peter Pellegrini, presidente de Eslovaquia. También tiene un collar de diamantes, oro y citrino que le regaló el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, en enero de 2023, acompañado de un ramo de flores rosas y lilas.

    Giorgia Meloni junto a la directora del CERN, Fabiola Giannotti, en marzo pasado, en Ginebra.

    También hay un vestido tradicional de Kerala de Narendra Modi, primer ministro de India, que recibió durante la cumbre del G20 en Bali en noviembre de 2022, un mes después de que la líder de extrema derecha italiana llegara al poder, junto con un juego de té de porcelana y seis botellas de vino del primer ministro húngaro Viktor Orbán.

    Otros regalos incluyen un cuenco de cerámica del expresidente estadounidense Joe Biden, una tableta del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pinturas de acuarela de Moldavia, maquillaje, una patineta y 15 alfombras recibidas durante viajes a Libia y otras naciones árabes.

    La lista de subasta también incluye regalos simbólicos, entre ellos un trozo de cable de alta conductividad del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (CERN) de Ginebra, donado por su directora Fabiola Giannotti.

    Pero quizás los regalos más curiosos fueron los zapatos de piel de pitón azul con tacones dorados, que Meloni recibió de Kamel Al-Munajjed, el director del Consejo Empresarial Saudita-Italiano, y la estatuilla de Javier Milei blandiendo una motosierra con un traje morado, que le regaló el presidente argentino el año pasado durante una reunión bilateral en la Casa Rosada de Buenos Aires. “Con la Navidad acercándose (…) Sería una pena no tenerla bajo el árbol (de Navidad)”, apuntó Il Foglio.

