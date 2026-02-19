SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Delcy Rodríguez anuncia encuentro con Petro para tratar temas económicos, energéticos y de seguridad

    El anuncio llega luego de que Petro afirmara que Colombia comenzaría a importar gas venezolano a un precio reducido.

    Por 
    Europa Press
    Facebook @delcyrodriguezv

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha afirmado este miércoles haber hablado por teléfono con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, con el que ha acordado reunirse “para seguir avanzando” en asuntos comerciales y de seguridad clave para los dos países.

    “Hoy conversé con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado”, ha anunciado a través de su canal de Telegram la dirigente venezolana.

    La reunión, según ha descrito, buscará “seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países”.

    El anuncio, sobre el que Bogotá no se ha pronunciado hasta el momento, llega una semana después de que Petro afirmara que Colombia comenzaría a importar gas venezolano a un precio reducido, poco después de que el Parlamento de Venezuela aprobara la reforma a la ley de hidrocarburos que abre la explotación petrolera al sector privado.

    Más sobre:ColombiaVenezuelaDelcy RodríguezGustavo Petro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Renunciado fiscal de ProCultura acusa “espionaje clandestino” en su contra y reportes bajo reserva del caso a sus espaldas

    Explosión en Renca: Orrego confirma que hay más de siete vehículos quemados en la carretera y no descarta más decesos

    Kast invita a Sheinbaum y Lula al cambio de mando: quiere conversar sobre el respaldo que dieron a candidatura de Bachelet a la ONU

    Reducir riesgo de explosión: la compleja maniobra que debe realizar Bomberos por incendio de camión que transportaba gas

    Teck supera las expectativas gracias al alza del precio del cobre y deja atrás las pérdidas del 2024

    Confirman tres fallecidos y al menos 17 lesionados en explosión e incendio en Renca

    Lo más leído

    1.
    Quién es José María Balcázar, el nuevo presidente de Perú que defendió el matrimonio infantil y fue expulsado del Colegio de Abogados

    Quién es José María Balcázar, el nuevo presidente de Perú que defendió el matrimonio infantil y fue expulsado del Colegio de Abogados

    2.
    Chilenos figuran entre los 50.000 militares con doble nacionalidad en el Ejército israelí durante guerra en Gaza

    Chilenos figuran entre los 50.000 militares con doble nacionalidad en el Ejército israelí durante guerra en Gaza

    3.
    Izquierdista José María Balcázar se convierte en el nuevo presidente de Perú tras destitución de Jerí

    Izquierdista José María Balcázar se convierte en el nuevo presidente de Perú tras destitución de Jerí

    4.
    Paro general en Argentina contra la reforma laboral de Milei: sin trenes, vuelos y metro

    Paro general en Argentina contra la reforma laboral de Milei: sin trenes, vuelos y metro

    5.
    ¿Al borde de la guerra? Estados Unidos aumenta la presión militar en Irán

    ¿Al borde de la guerra? Estados Unidos aumenta la presión militar en Irán

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Servicios

    Cuándo comienza la venta de entradas para el concierto de Pulp en Chile y cuáles son los precios

    Cuándo comienza la venta de entradas para el concierto de Pulp en Chile y cuáles son los precios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Temblor hoy, jueves 19 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 19 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Renunciado fiscal de ProCultura acusa “espionaje clandestino” en su contra y reportes bajo reserva del caso a sus espaldas
    Chile

    Renunciado fiscal de ProCultura acusa “espionaje clandestino” en su contra y reportes bajo reserva del caso a sus espaldas

    Explosión en Renca: Orrego confirma que hay más de siete vehículos quemados en la carretera y no descarta más decesos

    Cuándo comienza la venta de entradas para el concierto de Pulp en Chile y cuáles son los precios

    Teck supera las expectativas gracias al alza del precio del cobre y deja atrás las pérdidas del 2024
    Negocios

    Teck supera las expectativas gracias al alza del precio del cobre y deja atrás las pérdidas del 2024

    Rio Tinto espera cerrar sus alianzas en Chile en la primera parte del año y destaca su mirada sobre el país y la región

    Moody’s califica de “sorpresa negativa” mayor déficit fiscal de Chile y ve que política de Kast será clave para clasificación de riesgo

    Revelan la causa de muerte de Peter Greene, actor de películas como Pulp Fiction
    Tendencias

    Revelan la causa de muerte de Peter Greene, actor de películas como Pulp Fiction

    Qué se sabe de la avalancha que dejó al menos 8 esquiadores muertos en California

    Por qué Corea del Sur condenó a su expresidente, Yoon Suk Yeol, a cadena perpetua

    El comunicado del Real Madrid por la denuncia de racismo a Vinícius: “Hemos aportado todas las pruebas a la UEFA”
    El Deportivo

    El comunicado del Real Madrid por la denuncia de racismo a Vinícius: “Hemos aportado todas las pruebas a la UEFA”

    Gastón Fernández defiende a Prestianni tras la denuncia de racismo de Vinícius Jr.: “Dejemos el show de lado”

    De Colo Colo a Estados Unidos: la nueva vida de Eduardo Rubio

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition
    Tecnología

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    Mark Zuckerberg y Meta se preparan para el juicio más importante sobre la adicción adolescente a las redes sociales

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    Para poner ojo: los cruces de horarios más relevantes y singulares de Lollapalooza Chile 2026
    Cultura y entretención

    Para poner ojo: los cruces de horarios más relevantes y singulares de Lollapalooza Chile 2026

    Cuando Elvis se puso nervioso: el nuevo documental que humaniza al mito

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante

    Delcy Rodríguez anuncia encuentro con Petro para tratar temas económicos, energéticos y de seguridad
    Mundo

    Delcy Rodríguez anuncia encuentro con Petro para tratar temas económicos, energéticos y de seguridad

    Estudio de Lancet asegura que el número de muertos en Gaza supera los 75.000 en los primeros 16 meses de la guerra

    Rusia alerta del “aumento sin precedentes” de las tensiones en Medio Oriente y pide contención a Estados Unidos e Irán

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?
    Paula

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones