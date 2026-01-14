SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Delcy Rodríguez promete destinar “cada dólar” de la venta de hidrocarburos al sistema de salud

    “Cada dólar que ingrese a Venezuela de nuestra industria petrolera y gasífera irá destinada a atender los requerimientos de salud del pueblo venezolano”, señaló.

    Por 
    Europa Press
    Facebook @delcyrodriguezv

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asegurado este martes que destinará todos los fondos derivados de la venta de hidrocarburos al sistema de salud nacional, días después de los anunciados planes de Donald Trump para comercializar el petróleo del país latinoamericano tras la captura a principios de enero del presidente Nicolás Maduro.

    “Cada dólar que ingrese a Venezuela de nuestra industria petrolera y gasífera irá destinada a atender los requerimientos de salud del pueblo venezolano”, ha señalado en un encuentro con las ministras de Salud y de Finanzas, entre otras autoridades, retransmitido por la cadena de televisión estatal VTV.

    La dirigente ha defendido la medida como un “compromiso” y en este sentido ha anunciado su intención de alcanzar un acuerdo entre los sectores público y privado. “El sector público, el sector privado, trabajemos unidos en cohesión para atender las necesidades quirúrgicas de nuestro pueblo”, ha señalado antes de declarar que Caracas ya está atendiendo a 75 centros de salud que “van a seguir equipados con los ingresos provenientes del petróleo”.

    Rodríguez ha aprovechado su comparecencia para mostrar su agradecimiento con sus homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y al “pueblo de Brasil por el apoyo que nos dieron en las horas de mayor angustia por la agresión militar ilícita de Estados Unidos contra Venezuela” del pasado 3 de enero.

    “Un misil cayó en el centro de almacenamiento de nuestro inventario de diálisis, lo destruyeron por completo. Inmediatamente a pocas horas, el presidente Lula dio la orden de enviar medicamentos para atender a nuestros pacientes (que) ya están en Venezuela”, ha relatado.

