Tal como indicaban la mayoría de las encuestas independientes previas, Viktor Orbán fue derrotado en los comicios de Hungría por el conservador y líder de la oposición, Péter Magyar, en las elecciones parlamentarias celebradas durante este domingo.

Esta votación, considerada la más decisiva desde la caída del comunismo en 1989 , se efectuó en un proceso marcado por la incertidumbre y la posibilidad de un cambio político, tras más de una década de gobierno de Orbán.

El primer ministro saliente calificó la derrota como “dolorosa pero clara”, en una elección que se desarrolló en un contexto considerado como un punto de inflexión en la historia reciente del país, con implicancias que trascienden sus fronteras y se proyectan sobre el futuro de la Unión Europea (UE).

Orbán, en el poder desde 2010, había consolidado un sistema político altamente centralizado, tras impulsar una serie de reformas que, según analistas, han debilitado los contrapesos institucionales. Durante su mandato, el gobierno amplió su influencia sobre el aparato estatal, el sistema judicial, los medios de comunicación y parte del mundo académico, en un modelo que diversos expertos describen como un sistema híbrido entre democracia y autoritarismo .

Descontento por la economía, corrupción y alejamiento de la UE: las claves de la derrota de Viktor Orbán en Hungría Leah Millis

A nivel interno, el escenario electoral estuvo marcado por el descontento de sectores de la población ante la situación económica, el deterioro de servicios públicos como la salud y la educación, y denuncias de corrupción. A ello se sumó un clima político polarizado, en el que el gobierno ha sido cuestionado por su retórica confrontacional frente a sus críticos.

De hecho, Hungría lidera el Índice de Percepción de la Corrupción en la Unión Europea, de acuerdo con el registro del 2025 de la ONG Transparencia Internacional.

En el plano internacional, los comicios también fueron observados por su impacto en la Unión Europea, considerando que Orbán ha mantenido una postura crítica hacia Bruselas y ha bloqueado o condicionado decisiones clave en política exterior.

Asimismo, Hungría ha sido uno de los países con vínculos más estrechos con Rusia dentro del bloque europeo, lo que la ha llevado a chocar con la UE y que añade un componente geopolítico a la elección.

De hecho, el triunfante Magyar, del partido opositor Tisza, prometió acercarse a la Unión Europea , además de implementar una agenda anticorrupción.

El resultado de esta votación es considerado además como un termómetro para el futuro de los movimientos populistas de derecha en Europa, donde Orbán se ha consolidado como una figura de referencia.