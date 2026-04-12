SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Descontento por la economía, corrupción y alejamiento de la UE: las claves de la derrota de Viktor Orbán en Hungría

    La administración del saliente primer ministro acumuló críticas por corrupción generalizada, constatada también en el Índice de la ONG Transparencia Internacional.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
     
    Sofía Álvarez

    Tal como indicaban la mayoría de las encuestas independientes previas, Viktor Orbán fue derrotado en los comicios de Hungría por el conservador y líder de la oposición, Péter Magyar, en las elecciones parlamentarias celebradas durante este domingo.

    Esta votación, considerada la más decisiva desde la caída del comunismo en 1989, se efectuó en un proceso marcado por la incertidumbre y la posibilidad de un cambio político, tras más de una década de gobierno de Orbán.

    El primer ministro saliente calificó la derrota como “dolorosa pero clara, en una elección que se desarrolló en un contexto considerado como un punto de inflexión en la historia reciente del país, con implicancias que trascienden sus fronteras y se proyectan sobre el futuro de la Unión Europea (UE).

    Orbán, en el poder desde 2010, había consolidado un sistema político altamente centralizado, tras impulsar una serie de reformas que, según analistas, han debilitado los contrapesos institucionales. Durante su mandato, el gobierno amplió su influencia sobre el aparato estatal, el sistema judicial, los medios de comunicación y parte del mundo académico, en un modelo que diversos expertos describen como un sistema híbrido entre democracia y autoritarismo.

    Descontento por la economía, corrupción y alejamiento de la UE: las claves de la derrota de Viktor Orbán en Hungría Leah Millis

    A nivel interno, el escenario electoral estuvo marcado por el descontento de sectores de la población ante la situación económica, el deterioro de servicios públicos como la salud y la educación, y denuncias de corrupción. A ello se sumó un clima político polarizado, en el que el gobierno ha sido cuestionado por su retórica confrontacional frente a sus críticos.

    De hecho, Hungría lidera el Índice de Percepción de la Corrupción en la Unión Europea, de acuerdo con el registro del 2025 de la ONG Transparencia Internacional.

    En el plano internacional, los comicios también fueron observados por su impacto en la Unión Europea, considerando que Orbán ha mantenido una postura crítica hacia Bruselas y ha bloqueado o condicionado decisiones clave en política exterior.

    Asimismo, Hungría ha sido uno de los países con vínculos más estrechos con Rusia dentro del bloque europeo, lo que la ha llevado a chocar con la UE y que añade un componente geopolítico a la elección.

    De hecho, el triunfante Magyar, del partido opositor Tisza, prometió acercarse a la Unión Europea, además de implementar una agenda anticorrupción.

    El resultado de esta votación es considerado además como un termómetro para el futuro de los movimientos populistas de derecha en Europa, donde Orbán se ha consolidado como una figura de referencia.

    Descontento por la economía, corrupción y alejamiento de la UE: las claves de la derrota de Viktor Orbán en Hungría

    Lee también:

    Más sobre:HungríaEleccionesEuropaPéter MagyarViktor Orban

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    EE.UU. anuncia inicio del bloqueo de todos los puertos iraníes desde la mañana de este lunes

    Continúa búsqueda de hombre de 66 años extraviado en el sector Laguna Azul del Parque Nacional Villarrica

    Nuevo primer ministro húngaro afirma que dejará a la justicia independiente perseguir o no a Orban

    Quién es Peter Magyar, el nuevo primer ministro de Hungría

    Rebaja tributaria “irrenunciable” provoca choque entre oficialismo y oposición por “Reconstrucción Nacional”

    Fundación cocreada por el Príncipe Harry lo demanda por difamación

    Lo más leído

    1.
    Participación récord en Hungría marca comicios clave que pueden poner fin al mandato de Orbán

    Participación récord en Hungría marca comicios clave que pueden poner fin al mandato de Orbán

    2.
    Trump en “modo Nixon”: el efecto de la guerra contra Irán

    Trump en “modo Nixon”: el efecto de la guerra contra Irán

    3.
    Keiko Fujimori inicia jornada electoral con visita a la tumba de su padre en Lima

    Keiko Fujimori inicia jornada electoral con visita a la tumba de su padre en Lima

    4.
    Brian Winter: “En Perú la población trata a la política como un show mediático que no tiene importancia en su vida”

    Brian Winter: “En Perú la población trata a la política como un show mediático que no tiene importancia en su vida”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Ecuador por el Sudamericano Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Ecuador por el Sudamericano Sub 17

    Elecciones de Perú 2026: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 12 de abril

    Elecciones de Perú 2026: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 12 de abril

    A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Continúa búsqueda de hombre de 66 años extraviado en el sector Laguna Azul del Parque Nacional Villarrica
    Chile

    Continúa búsqueda de hombre de 66 años extraviado en el sector Laguna Azul del Parque Nacional Villarrica

    Rebaja tributaria “irrenunciable” provoca choque entre oficialismo y oposición por “Reconstrucción Nacional”

    Chomali en fiesta de Cuasimodo en Colina: “Lo mejor que podemos hacer en Chile es fortalecer la familia”

    Grupo brasileño toma la delantera para comprar el casino Enjoy Punta del Este
    Negocios

    Grupo brasileño toma la delantera para comprar el casino Enjoy Punta del Este

    Quiénes son los Toesca: Los protagonistas del momento en Sanhattan

    Matías Claro se perfila como su próximo presidente de Cruzados: su familia es ahora el mayor accionista

    El vapeo podría provocar dos tipos de cáncer, según un reciente estudio
    Tendencias

    El vapeo podría provocar dos tipos de cáncer, según un reciente estudio

    6 hábitos que puedes hacer de día para dormir mejor de noche

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios

    El Manchester City aplasta al Chelsea y acecha al Arsenal en el liderato de la Premier League
    El Deportivo

    El Manchester City aplasta al Chelsea y acecha al Arsenal en el liderato de la Premier League

    En vivo: la U de Fernando Gago visita a Ñublense con la misión de acercarse a la parte alta de la Liga de Primera

    La chilena Macarena Salazar se impone en la primera edición del Ironman 70.3 de Puerto Varas

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple
    Tecnología

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Muere a los 92 años Asha Bhosle, leyenda de la música india y artista con más grabaciones de la historia
    Cultura y entretención

    Muere a los 92 años Asha Bhosle, leyenda de la música india y artista con más grabaciones de la historia

    Selva Almada: “En Argentina somos una sociedad muy atravesada por la violencia”

    Vuelve la fiebre Euphoria: entre la larga espera y las dudas en torno a su (eventual) final

    Descontento por la economía, corrupción y alejamiento de la UE: las claves de la derrota de Viktor Orbán en Hungría
    Mundo

    Descontento por la economía, corrupción y alejamiento de la UE: las claves de la derrota de Viktor Orbán en Hungría

    EE.UU. anuncia inicio del bloqueo de todos los puertos iraníes desde la mañana de este lunes

    Nuevo primer ministro húngaro afirma que dejará a la justicia independiente perseguir o no a Orban

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición
    Paula

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones