Detienen a “Pequeño J”, narcotraficante peruano sindicado como autor intelectual de triple homicidio de adolescentes argentinas

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina.

Como Tony Janzen Valverde Victoriano (20) fue identificado el sujeto de nacionalidad peruana, dedicado al narcotráfico, sindicado como autor intelectual del homicidio de tres adolescentes ocurrido en una casa del barrio Florencio Varela, de Buenos Aires, Argentina.

El sujeto, conocido como el “Pequeño Jota” fue detenido en Perú por parte de la Policía Nacional, sindicado como quien mandó a matar a Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Las mujeres fueron torturadas y descuartizadas en una transmisión en vivo de una red social. Los crímenes ocurrieron entre el 15 y el 23 de septiembre.

Las autoridades trasandinas ya habían detenido a otras seis personas por su presunta vinculación con el crimen, que ha estremecido a Argentina.

Tony Janzen Valverde Victoriano

La información fue dada a conocer por la Policía Nacional de Perú, desde donde señalaron que “en una rápida acción y mediante una intervención simultánea, agentes de la Dirección Antidrogas, en coordinación con Interpol Argentina, detuvieron en Pucusana (al sur de Lima) a alias “Pequeño Jota” y a Matías Agustín Ozorio, ambos prófugos de Argentina y con notificación roja de Interpol, implicados en un triple asesinato en Buenos Aires”.

“Tony Valverde, ciudadano peruano, estaría vinculado a redes internacionales de narcotráfico y es señalado como presunto autor intelectual del hecho, mientras las autoridades coordinan su traslado a la justicia argentina”, agregó la institución policial.

Según los registros compartidos, el sujeto fue detenido mientras se trasladaba en la cabina de un camión, en el cual venía viajando desde Bolivia, cuando fue abordado por los agentes policiales y reducido, junto a un acompañante que no opuso resistencia.

Por este crimen ya suman nueve los detenidos: Magalí Celeste González Guerrero (28) y Miguel Ángel Villanueva Silva (25), serían los dueños de la casa donde se descubrieron los cuerpos.

Mientras que Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18), habrían limpiado la escena del crimen.

También se aprehendió a Lázaro Víctor Sotacuro, quien habría dado apoyo a la camioneta donde fueron trasladadas las jóvenes.

Ariel Giménez (29) también fue apresado, como responsable de haber realizado el pozo donde fueron arrojados los restos de las mujeres.

También está presa Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, quien fue detenida mientras conducía el vehículo de su tío.