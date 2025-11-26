Disparan a dos soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca

Una vista de la Casa Blanca en Washington, el 4 de julio de 2023. Foto: Archivo

Un sospechoso se encuentra bajo custodia por el tiroteo ocurrido el miércoles contra miembros de la Guardia Nacional en Washington, D.C., informó la policía. El presidente Donald Trump se encontraba en su campo de golf de West Palm Beach, en Florida, en el momento del incidente.

Dos soldados de la Guardia Nacional recibieron disparos cerca de la Casa Blanca y se desconoce su estado de salud, según dos agentes del orden que no están autorizados a hablar del asunto públicamente y que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Se observaron vehículos de emergencia acudiendo a la zona y al menos un helicóptero aterrizó en el National Mall, indicó la agencia de noticias.

La Fuerza de Tarea Conjunta de Washington D.C. confirmó que estaba respondiendo a un incidente en las inmediaciones de la Casa Blanca tras los informes del tiroteo. Sin embargo, el portavoz no confirmó ni negó de inmediato si algún miembro de la Guardia Nacional había recibido disparos.

El Departamento de Policía Metropolitana dijo que estaba respondiendo a un tiroteo, pero no proporcionó más información de inmediato.