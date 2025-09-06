Edificio residencial se desploma tras ataques israelíes en medio de ofensiva militar para controlar Gaza

La ofensiva israelí al interior de la ciudad de Gaza continúa y este sábado dejó nuevamente la imagen de un edificio desplomándose tras los ataques del ejército de Israel.

Los registros fueron compartidos por el ministro de Defensa, Israel Katz, que simplemente comentó “seguimos” en sus redes sociales. En el video por parte del secretario estatal es posible observar desmoronarse un edificio residencial de al menos 15 pisos.

Según reportes de ciudadanos locales a la agencia AFP, el edificio sería identificado como la torre Al-Sousi, ubicada al suroeste de la ciudad de Gaza.

Israeli warplanes destroyed the Al-Sousi Tower in the heart of Gaza City, erasing in seconds entire lives — with their people, homes, and dreams.pic.twitter.com/0UiWuPMSqg — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) September 6, 2025

La ofensiva israelí se enmarca en una intensificación de las operaciones de este ejército en la zona, las que tendrían como objetivo final, según declaran, acabar con la organización política y militar de Hamás.

Por lo anterior, desde Israel han llamado a la población a una “evacuación masiva” de la ciudad, de la que señalan ya mantener un 40% ocupada por fuerzas militares israelíes.

“Las operaciones continuarán expandiéndose e intensificándose en los próximos días. Hamas se enfrentará a las fuerzas israelíes en la ciudad de Gaza con toda su fuerza. Aumentaremos la presión sobre Hamas hasta derrotarlo”, advirtió durante esta semana el portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, a la prensa durante esta semana.