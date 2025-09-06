SUSCRÍBETE
Mundo

Edificio residencial se desploma tras ataques israelíes en medio de ofensiva militar para controlar Gaza

La torre residencial Al-Sousi, de al menos 15 pisos, habría caído durante este sábado tras la acción del ejército israelí, que busca controlar la ciudad de Gaza y señala buscar terminar con la organización política y militar de Hamás.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos

La ofensiva israelí al interior de la ciudad de Gaza continúa y este sábado dejó nuevamente la imagen de un edificio desplomándose tras los ataques del ejército de Israel.

Los registros fueron compartidos por el ministro de Defensa, Israel Katz, que simplemente comentó “seguimos” en sus redes sociales. En el video por parte del secretario estatal es posible observar desmoronarse un edificio residencial de al menos 15 pisos.

Según reportes de ciudadanos locales a la agencia AFP, el edificio sería identificado como la torre Al-Sousi, ubicada al suroeste de la ciudad de Gaza.

La ofensiva israelí se enmarca en una intensificación de las operaciones de este ejército en la zona, las que tendrían como objetivo final, según declaran, acabar con la organización política y militar de Hamás.

Por lo anterior, desde Israel han llamado a la población a una “evacuación masiva” de la ciudad, de la que señalan ya mantener un 40% ocupada por fuerzas militares israelíes.

“Las operaciones continuarán expandiéndose e intensificándose en los próximos días. Hamas se enfrentará a las fuerzas israelíes en la ciudad de Gaza con toda su fuerza. Aumentaremos la presión sobre Hamas hasta derrotarlo”, advirtió durante esta semana el portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, a la prensa durante esta semana.

