EE.UU. afirma que neutralizó drones de narcos mexicanos que obligaron a cerrar aeropuerto de El Paso
Tras el incidente, la presidenta de México aseguró que no tenía “ninguna información” sobre el uso de drones en la frontera y representantes demócratas sugirieron que Departamento de Defensa podría haber sido responsable de la situación.
El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles que había neutralizado drones de los cárteles mexicanos en la frontera, un incidente que obligó a cerrar durante horas el aeropuerto de la ciudad de El Paso, en el estado de Texas.
El regulador de la aviación civil estadounidense, la Administración Federal de Aviación (FAA), y el Departamento de Defensa “reaccionaron rápidamente para hacer frente a una incursión de drones pertenecientes a un cártel”, declaró en redes sociales el secretario de Transportes de EE.UU., Sean Duffy.
En la publicación en X, Duffy además aseguró: “La amenaza fue neutralizada y no existe ningún peligro para el tráfico comercial en la región”.
La FAA había anunciado horas antes, en plena madrugada del miércoles, el cierre del aeropuerto de El Paso, uno de los más importantes del sur del territorio estadounidense, durante diez días, como una medida excepcional.
Todas las aerolíneas tuvieron que suspender sus vuelos hacia o desde esa ciudad, fronteriza con la mexicana Ciudad Juárez. Una restricción que también afectó la localidad vecina de Santa Teresa, en el estado de Nuevo México.
Ante esto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no tenía “ninguna información” sobre el uso de drones en la frontera. Además, reiteró que hay “comunicación constante” entre ambos gobiernos.
Representantes demócratas estadounidenses cuestionaron la versión oficial y aseguraron que el incidente podría haber sido causado por las propias operaciones militares del Pentágono en el área.
La legisladora por la zona, Verónica Escobar, informó que “la información proveniente de la administración Trump no cuadra y no coincide con la que pude recopilar durante la noche y esta mañana”.
Por su parte, los congresistas Rick Larsen y André Carson, miembros del comité de Transportes de la Cámara de Representantes, sugirieron que el Departamento de Defensa podría haber sido responsable de la situación.
La legislación actual le permite a las fuerzas armadas “actuar de manera imprudente en el espacio aéreo público”, dijeron estos representantes demócratas sin dar más detalles.
