    Mundo

    EE.UU. afirma que pretende incautar el petróleo del buque intervenido frente a Venezuela

    La portavoz de la Casa Blanca evitó descartar más incautaciones durante la misma jornada en que congresistas estadounidenses condenaron la confiscación del petrolero, afirmando que Trump está llevando al país a una “guerra con Venezuela”.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Captura / Tendencias LT

    La Casa Blanca afirmó este jueves que Estados Unidos pretende incautar el petróleo del buque confiscado el pasado miércoles frente a las costas de Venezuela, en una operación conjunta del FBI, Seguridad Nacional y la Guardia Costera con el apoyo del Pentágono y rechazada por el gobierno venezolano.

    “El buque irá a un puerto estadounidense y Estados Unidos pretende incautar el petróleo”, declaró en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien señaló que “existe un proceso legal para la incautación de ese petróleo y se seguirá dicho proceso”.

    Además aseguró que “el petróleo es un tema aparte” y que “el buque se encuentra actualmente en un proceso de decomiso”.

    “Estados Unidos cuenta con un equipo de investigación completo sobre el terreno en el buque”, señaló, antes de informar de que “las personas a bordo están siendo entrevistadas y se está incautando cualquier evidencia relevante”.

    Leavitt, ante la pregunta si la campaña de Estados Unidos en Venezuela se centra en el narcotráfico o en el petróleo, sostuvo que el gobierno de Donald Trump “está centrada en muchas cosas en el hemisferio occidental”.

    “El presidente ha adoptado un nuevo enfoque (...) y hay dos cosas muy importantes para esta administración”, explicó, precisando que éstas son “detener el flujo de drogas ilegales hacia Estados Unidos” e “implementar la política de sanciones” impuestas por la misma Casa Blanca, el argumento con el que justificó la confiscación del petrolero.

    Adicionalmente, la portavoz rechazó referirse directamente a nuevas incautaciones de buques petroleros en las costas de Venezuela, pero afirmó que “no nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo cómo buques sancionados navegan por los mares con petróleo del mercado negro, cuyas ganancias alimentarán el narcotráfico de regímenes corruptos e ilegítimos en todo el mundo”.

    Las declaraciones de la vocera de la Casa Blanca se conocieron luego de la intervención de las fuerzas estadounidenses en el citado petrolero, apenas un día después de que Trump advirtiera a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de que tiene “los días contados”.

    La operación, a su vez, llevó a Rusia y Cuba a mostrar su apoyo a Caracas, mientras que la ONU instó a todas las partes a “ejercer moderación” y evitar acciones que puedan desestabilizar la región del Caribe.

    Legisladores condenan la incautación del petrolero

    Este jueves, diferentes congresistas estadounidenses condenaron la incautación del miércoles de un petrolero venezolano frente a las costas de ese país, llegando uno de ellos a afirmar que Donald Trump está llevando a EE.UU. “hacia una guerra con Venezuela”.

    Como informó The Guardian, el senador Chris Van Hollen, que forma parte del comité de relaciones exteriores del Senado, dijo que la incautación del petrolero indicaba que la administración Trump estaba siendo deshonesta acerca de sus operaciones militares en la región.

    Por su parte, el senador republicano Rand Paul le señaló a NewsNation que “apoderarse de un petrolero ajeno es iniciar una guerra” y cuestionó si “es tarea del gobierno estadounidense buscar monstruos por todo el mundo, buscar adversarios y comenzar guerras”.

    A ellos se unió el legislador demócrata Chris Coons, quien también aseguró estar alarmado por las acciones de la Casa Blanca, afirmando al mismo canal por cable que “no tengo idea de por qué el presidente está confiscando un petrolero y estoy bastante preocupado de que nos esté llevando sin darnos cuenta a una guerra con Venezuela”.

