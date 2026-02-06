SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    EE.UU. ataca una nueva embarcación en el Pacífico y mata a dos presuntos “narcoterroristas”

    El Mando Sur del Ejército de Estados Unidos dio a conocer el bombardeo en su cuenta de X, indicando que el objetivo del ataque era “operado por organizaciones terroristas designadas”.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    El Ejército de Estados Unidos anunció la noche de este jueves la muerte de dos personas a bordo de una embarcación que fue atacada mientras navegaba en aguas del Océano Pacífico.

    Una acción enmarcada en la denominada Operación Lanza del Sur que las fuerzas armadas de EE.UU. efectúan presuntamente contra el narcotráfico, y que ya ha cobrado la vida de más de un centenar de personas desde septiembre de 2025.

    “Dos narcoterroristas han muerto y ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses ha resultado herido”, señalado el Mando Sur del Ejército (Southcom) en su cuenta de X, indicando que el objetivo del ataque era “operado por organizaciones terroristas designadas”.

    El bombardeo, ordenado en esta ocasión por el comandante del Southcom, general Francis Donovan, es el segundo efectuado por Washington en 2026 contra una embarcación que “transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”.

    La Operación Lanza del Sur, así, ha dejado más de 100 víctimas mortales en más de una treintena de operaciones militares en ambas orillas del continente.

    Más sobre:Estados UnidosSouthcomAtaquePacíficoEmbarcaciónNarcotráficoMuertosMundo

