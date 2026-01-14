EE.UU. evacúa tropas de su base militar en Qatar ante posible acción en Irán

Militares se preparan para embarcar a evacuados en un C-17 Globemaster III, el 22 de agosto de 2021, en la Base Aérea Al-Udeid, Qatar. Foto: Archivo

Se ha recomendado la evacuación de parte del personal de una importante base militar estadounidense en Qatar para el miércoles por la noche, según informó un funcionario norteamericano. La decisión se produjo después de que un alto funcionario iraní mencionara un ataque de Teherán previo en ese lugar.

El funcionario, quien habló con The Associated Press el miércoles bajo condición de anonimato para poder hablar sobre planes delicados, describió la medida en la base aérea de Al-Udeid en Qatar como una medida de precaución. El funcionario no ofreció más detalles sobre la medida, incluyendo si la evacuación era opcional u obligatoria, si afectaba a tropas o personal civil, ni el número de personas a las que se les recomendó abandonar el lugar, argumentando la necesidad de seguridad operativa.

Statement from the International Media Office of the State of Qatar regarding media reports circulating about the departure of certain personnel from Al Udeid Air Base.https://t.co/bEFk457xVF pic.twitter.com/oeVHXFNkpO — Qatar's International Media Office (@IMO_Qatar) January 14, 2026

En respuesta, Qatar declaró el miércoles que dichas medidas se estaban adoptando en respuesta a las tensiones regionales actuales.

“La Oficina Internacional de Medios de Comunicación del Estado de Qatar (OMI) reafirma que el Estado de Qatar continúa implementando todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y residentes como máxima prioridad, incluyendo acciones relacionadas con la protección de infraestructuras críticas e instalaciones militares”, declaró la oficina de prensa de Qatar en una publicación en X.

Ali Shamkhani, an adviser to Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei, warned on Wednesday that Iran would respond to any attack, referring to a past Iranian missile attack on the US Al Udeid base in Qatar.https://t.co/YJVlrxgfCD pic.twitter.com/dCESsY3cno — Iran International English (@IranIntl_En) January 14, 2026

El Comando Central de Estados Unidos se negó a hacer comentarios sobre la medida, destacó AP.

La base, que alberga a miles de militares estadounidenses, fue atacada por Irán en junio en represalia por los ataques norteamericanos contra sus instalaciones nucleares.

Ali Shamkhani, asesor del líder supremo, el ayatola Alí Jamenei, escribió en la plataforma social X: “El presidente de EE. UU., que habla repetidamente de la inútil agresión contra las instalaciones nucleares de Irán, haría bien en mencionar también la destrucción de la base estadounidense en Al-Udeid por misiles iraníes”.

“Sin duda ayudaría a crear una comprensión real de la voluntad y la capacidad de Irán para responder a cualquier agresión”, añadió.