EE.UU. evalua el envío de refuerzos militares ante la posible entrada de una nueva fase en la guerra con Irán

La Administración del presidente Donald Trump está considerando desplegar miles de tropas estadounidenses para reforzar su operación en Medio Oriente, mientras el Ejército estadounidense se prepara para los posibles próximos pasos en su campaña contra Irán.

De acuerdo a un funcionario gubernamental y tres personas familiarizadas con el asunto que hablaron con Reuters, estos despliegues podrían proporcionarle a Trump opciones adicionales mientras sopesa la posibilidad de ampliar las operaciones de su país, cuando la guerra de EE.UU. e Israel con Irán ya suma tres semanas.

Entre las opciones se incluye garantizar un paso seguro de los petroleros por el estrecho de Ormuz, poniendo en práctica una misión a cargo, principalmente, de las fuerzas aéreas y navales estadounidense.

Sin embargo, asegurar el paso por el estrecho ubicado entre el golfo de Omán y el golfo Pérsico también podría implicar el despliegue de tropas estadounidenses en la costa iraní, según cuatro fuentes, entre ellas dos funcionarios estatales que hablaron con la agencia pidiendo su anonimato.

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Reuters también obtuvo información por parte de tres personas familiarizadas con el asunto y tres funcionarios de la Casa Blanca, que aseguraron que la Administración Trump también ha analizado la posibilidad de enviar fuerzas terrestres a la isla iraní de Kharg , centro neurálgico de las exportaciones petroleras de Irán.

Uno de los personeros gubernamentales afirmó que dicha operación sería muy arriesgada, ya que Teherán tiene la capacidad de alcanzar la isla con misiles y drones.

El pasado 13 de marzo, el Ejército estadounidense ya efectuó ataques contra objetivos militares en Kharg y Trump amenazó con atacar también su infraestructura petrolera crítica. Aunque, como hizo notar la agencia, controlar la isla probablemente se consideraría una mejor opción que destruirla, dado su papel vital en la economía iraní, según expertos militares.

Cualquier uso de tropas terrestres estadounidenses, incluso para una misión limitada, podría suponer riesgos políticos significativos para Trump, debido el escaso apoyo del público norteamericano a la campaña contra Irán y las promesas de campaña que el propio hizo sobre evitar involucrar a EE.UU. en nuevos conflictos en Medio Oriente.

Imagen @CENTCOM en X.

Según otra fuente cercana al asunto, funcionarios de Washington también discutieron la posibilidad de desplegar fuerzas estadounidenses para asegurar las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido .

Varios de los que hablaron con Reuters también dijeron no creer que el despliegue de fuerzas terrestres en Irán fuera inminente, pero declinaron revelar detalles sobre la planificación operativa de EE.UU.

Los expertos afirman que la tarea de asegurar las reservas de uranio de Irán sería sumamente compleja y arriesgada, incluso para las fuerzas especiales estadounidenses.

Un funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato, dijo que “por el momento no se ha tomado la decisión de enviar tropas terrestres, pero el presidente Trump, con buen criterio, mantiene todas las opciones a su disposición” .

“El presidente está centrado en lograr todos los objetivos definidos de la Operación Furia Épica: destruir la capacidad de misiles balísticos de Irán, aniquilar su armada, garantizar que sus grupos terroristas afines no puedan desestabilizar la región y asegurar que Irán nunca pueda poseer un arma nuclear”, detalló.