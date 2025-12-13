Ejército de Israel asegura que asesinó al jefe de producción de armas de Hamas

Israel aseguró que asesinó al segundo responsable más importante de Hamas, Raad Saad este sábado tras un ataque con dron a su vehículo cerca del cruce de Nablus al suroeste de Gaza mientras viajaba junto a otras tres personas, que también fallecieron en el lugar.

Desde la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu dijeron que junto al ministro de Defensa Israel Katz ordenaron el ataque e n respuesta a la explosión en que resultaron heridos dos soldados israelís en la Línea Amarilla de Gaza que delimita las posiciones del Ejército israelí en el enclave.

También señalan a Saad como uno de los arquitectos del ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamas a Israel.

🔴 ELIMINATED: Ra’ad Sa’ad, Head of the Weapons Production Headquarters of Hamas’ Military Wing and One of the Architects of the Brutal October 7th Massacre



Sa’ad was one of the last remaining veteran senior militants in the Gaza Strip and a close associate of Marwan Issa, the… pic.twitter.com/nIa1VUqryI — Israel Defense Forces (@IDF) December 13, 2025

El grupo militar palestino no ha comentado sobre la muerte de Saad pero sí condenó el ataque en Gaza, ya que lo consideran como “sabotaje” al acuerdo de cese al fuego que rige desde el 10 de octubre de este año.