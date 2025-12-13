VOTA INFORMADO por $1100
    Mundo

    Ejército de Israel asegura que asesinó al jefe de producción de armas de Hamas

    Al menos 5 personas perdieron la vida en el ataque y más de 25 se encuentran heridas.

    Por 
    Antonella Cicarelli
    Imagen referencial. Foto: Xinhua Gil Cohen Magen

    Israel aseguró que asesinó al segundo responsable más importante de Hamas, Raad Saad este sábado tras un ataque con dron a su vehículo cerca del cruce de Nablus al suroeste de Gaza mientras viajaba junto a otras tres personas, que también fallecieron en el lugar.

    Desde la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu dijeron que junto al ministro de Defensa Israel Katz ordenaron el ataque en respuesta a la explosión en que resultaron heridos dos soldados israelís en la Línea Amarilla de Gaza que delimita las posiciones del Ejército israelí en el enclave.

    También señalan a Saad como uno de los arquitectos del ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamas a Israel.

    El grupo militar palestino no ha comentado sobre la muerte de Saad pero sí condenó el ataque en Gaza, ya que lo consideran como “sabotaje” al acuerdo de cese al fuego que rige desde el 10 de octubre de este año.

    Desde el hospital de emergencia confirmaron a la Agence France Presse que recibieron a cinco personas fallecidas y más de 25 personas heridas por el ataque.

