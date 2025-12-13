VOTA INFORMADO por $1100
    Mundo

    Enviado de EE.UU. se reunirá en Berlín con Zelenski y líderes europeos por plan de paz

    A Alemania también se trasladará Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, quien ha participado en las gestiones para alcanzar un acuerdo de paz.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    El enviado estadounidense Steve Witkoff viajará este fin de semana a Berlín para reunirse con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y con líderes europeos, en el marco de los esfuerzos de Estados Unidos por impulsar un acuerdo de paz en la guerra iniciada tras la invasión rusa de febrero de 2022.

    Según adelantó The Wall Street Journal (WSJ), la decisión de enviar a Witkoff —quien ha encabezado las conversaciones de Washington con Ucrania y Rusiabusca acelerar el acercamiento entre Kiev y Estados Unidos respecto de los términos de un eventual acuerdo. El medio señaló que el movimiento “subraya el impulso acelerado para reducir las diferencias” entre ambas partes.

    Un funcionario de la Casa Blanca confirmó la veracidad de la información, detallando que el encuentro se realizará antes de la cumbre convocada para el lunes por el canciller alemán, Friedrich Merz, que reunirá a jefes de Estado y de Gobierno europeos, además de líderes de instituciones comunitarias y de la OTAN.

    De acuerdo con otros medios estadounidenses, Witkoff no viajará solo. A Alemania también se trasladará Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, quien ha participado en las gestiones para alcanzar un acuerdo de paz. El viernes se conoció además que la posible adhesión rápida de Ucrania a la Unión Europea ya figura en la versión más reciente del plan impulsado por Estados Unidos.

    En Berlín se espera la presencia del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y del primer ministro británico, Keir Starmer, quienes junto al canciller Merz conforman el llamado grupo E3.

    Asimismo, asistirán la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

    A ellos se sumará el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, quien confirmó oficialmente su asistencia a la cumbre y mantiene estrechos vínculos con el mandatario estadounidense.

    PRESIDENCIA DE UCRANIA
