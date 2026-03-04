SUSCRÍBETE
    Ejército de Israel lanza una nueva “amplia” ola de ataques contra Irán y Líbano

    A través de un mensaje en Telegram, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron los ataques contra Irán luego de que lanzara proyectiles sobre el país hebreo.

    Rodrigo Gómez S.
     
    Europa Press
    El ejército de Israel lanzó ataques contra Irán y Líbano.

    El ejército de Israel anunció la madrugada de este miércoles (hora local) el inicio de una nueva “amplia” ola de ataques contra Irán, en el marco de la escalada militar que se extiende por quinto día consecutivo y que también ha alcanzado territorio de Líbano.

    A través de un mensaje difundido en Telegram, un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señaló que “han iniciado una amplia ola de ataques en Irán”, detallando que los objetivos incluyen “bases de lanzamiento, sistemas de defensa y otras infraestructuras del régimen terrorista iraní”.

    Previamente, el propio ejército había informado la detección de un “lanzamiento de misiles” desde Teherán, indicando que sus sistemas de defensa se encontraban operando para interceptar la amenaza.

    “El Comando del Frente Interior ha enviado una alerta anticipada directamente a los teléfonos móviles en las zonas afectadas”, añadieron las autoridades israelíes, junto con instar a la población a permanecer en áreas protegidas y seguir las instrucciones oficiales, “ya que salvan vidas”.

    En paralelo, Israel informó de un ataque durante la madrugada contra un edificio residencial en la ciudad de Baalbek, en Líbano, en el marco de sus operaciones contra la milicia Hezbolá.

    “Cualquier persona que se encuentre cerca de operativos, instalaciones y armas de Hezbolá pone su vida en peligro”, advirtió el ejército israelí.

    Según reportes difundidos en medio de la ofensiva, cerca de 800 personas han muerto en Irán desde el inicio de los bombardeos, los que comenzaron hace cinco días tras una campaña militar impulsada por Israel y Estados Unidos, y que también provocó la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, junto a otros altos cargos.

    Asimismo, en Líbano se contabilizan alrededor de 52 fallecidos tras los ataques registrados en distintas zonas del país.

