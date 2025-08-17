El candidato Andrónico Rodríguez es apedreado después de votar en Bolivia

En medio de las votaciones de las elecciones presidenciales en Bolivia, el candidato presidencial de izquierda y presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, fue apedreado después de que emitiera su voto.

Esto ocurrió en el municipio de Entre Ríos de Cochabamba, en la localidad de Manco Kápac.

De acuerdo al medio boliviano LaRazón, en un comienzo el candidato llegó a la unidad educativa José Carrasco e ingresó al recinto con guirnaldas obsequiadas por sus seguidores.

Pero, luego de sufragar, y antes de que Rodríguez diera declaraciones a la prensa, un grupo de personas comenzó a lanzar piedras y otros objetos contra el legislador.

Incluso, según el medio mencionado, rompieron algunas ventanas.

Es importante destacar que en Bolivia ya cerraron las mesas de votación.

El candidato de izquierda tiene 36 años y es de la Alianza Popular. Llegó a ser el protegido y cercano colaborador del expresidente Evo Morales.

Ahora bien, acorde a LaRazón, la organización de Morales, Evo Pueblo, hizo un llamado a votar nulo para estas elecciones luego de que el expresidente quedara inhabilitado para el proceso.

Caeb recordar que el candidato propone que se concreten préstamos de grupos como los BRICS en lugar de recurrir a organizaciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).