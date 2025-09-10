Influencer trumpista Charlie Kirk recibe un disparo durante un evento en una universidad en Utah

Charlie Kirk habla durante una asamblea pública, el 17 de marzo de 2025, en Oconomowoc, Wisconsin. Foto: Archivo

El comentarista estadounidense Charlie Kirk ha recibido este miércoles un disparo en el cuello durante un evento en una universidad en la ciudad de Orem (Utah), según las autoridades locales, si bien por el momento se desconoce su estado.

La Universidad Valle de Utah, donde ha tenido lugar el incidente, ha informado de que una persona sospechosa ha sido detenida tras el tiroteo y que la Policía está investigando lo ocurrido, según un comunicado recogido por los medios estadounidenses. Un portavoz de la institución educativa ha afirmado que Kirk ha sido la única persona que ha recibido disparos en el evento.

Donald J. Trump Truth Social 09.10.25 03:03 PM EST



We must all pray for Charlie Kirk, who has been shot. A great guy from top to bottom. GOD BLESS HIM! — Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 10, 2025

El director del FBI, Kash Patel, ha dicho que están “siguiendo de cerca los informes sobre el trágico tiroteo que ha involucrado” a Kirk en la Universidad Valle de Utah. “Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados”, ha expresado.

Asimismo, ha asegurado a través de su perfil en la red social X que los agentes llegarán al lugar de los hechos “rápidamente” y que el FBI apoya “plenamente la respuesta y la investigación en curso”.

Say a prayer for Charlie Kirk, a genuinely good guy and a young father. — JD Vance (@JDVance) September 10, 2025

El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha reaccionado rápidamente a la noticia: “Todos debemos rezar por Charlie Kirk, que ha recibido un disparo. Un gran hombre de los pies a la cabeza. Que Dios le bendiga”, ha dicho a través de Truth Social.

Desde el gobierno de Estados Unidos, el vicepresidente, JD Vance, también ha publicado un breve mensaje en el que ha pedido rezar por el comentarista, al que ha descrito como “un hombre verdaderamente bueno y un padre joven”.

We are closely monitoring reports of the tragic shooting involving Charlie Kirk at Utah Valley University. Our thoughts are with Charlie, his loved ones, and everyone affected. Agents will be on the scene quickly and the FBI stands in full support of the ongoing response and… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025

Kirk, una de las personalidades mediáticas conservadoras más destacadas de Estados Unidos, cuenta con millones de seguidores y cofundó en 2012 Turning Point USA, una organización que aboga por políticas conservadoras en las escuelas secundarias y universidades.

A Kirk, a través de dicha organización, se le atribuye en gran medida la movilización de los votantes jóvenes en apoyo de Trump durante las últimas elecciones presidenciales, en las que se impuso a la demócrata Kamala Harris.