Mundo

El Kremlin responde a las críticas por los últimos ataques sobre Kiev y dice que no se ha acordado ningún alto el fuego aéreo

Durante la pasada noche, Rusia ha lanzado un ataque masivo sobre Kiev dejando catorce muertos y alrededor de 50 heridos.

Por 
Europa Press
Foto: archivo.

El Kremlin ha respondido este jueves a las críticas por el ataque a gran escala que han lanzado en las últimas horas sobre Kiev, capital de Ucrania, que ha dejado por el momento cerca de una quincena de muertos y alrededor de medio centenar de heridos, recordando que no se ha acordado ningún alto el fuego aéreo en las negociaciones.

“No se ha llegado a ningún acuerdo sobre esa cuestión”, se ha limitado a responder el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, cuando se le ha preguntado en rueda de prensa sobre la posible contradicción entre las declaraciones de Moscú sobre su intención de avanzar en las negociaciones de paz al mismo tiempo que sigue atacando Ucrania.

Cualquier posibilidad de tregua, sea cual sea, ha explicado, “debe discutirse de manera discreta”. Mientras tanto, ha subrayado que “la operación militar especial continúa”, a la vez que Rusia mantiene su interés en seguir con la negociación con vistas a lograr los objetivos que se marcaron antes de iniciar la invasión.

Peskov ha justificado que Rusia continúa con su ofensiva contra “infraestructura militar y paramilitar” en respuesta a los ataques del “régimen de Kiev” sobre sus instalaciones, “a menudo civiles”.

Durante la pasada noche, Rusia ha lanzado un ataque masivo sobre Kiev dejando catorce muertos y alrededor de 50 heridos. Según Moscú, se ha logrado golpear con éxito “empresas del complejo militar-industrial y bases aéreas en Ucrania”.

Por su parte, para el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, este enésimo ataque muestra de nuevo que las autoridades rusas no están interesadas en alcanzar un acuerdo de paz. “Ya se han incumplido todos los plazos, se han arruinado decenas de oportunidades diplomáticas”, ha lamentado.

