El niño de 5 años detenido por ICE ya está de vuelta en Minneapolis tras orden de juez

La fotografía de un niño de cinco años siendo detenido por Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis, hace unos días, dio la vuelta al mundo y generó una oleada de críticas por la acción de los agentes federales.

Este domingo, tras haber estado recluido en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en la ciudad de Dilley, el menor, identificado por las iniciales L.C.R. y su padre, Adrián Conejo regresaron a Minneapolis a bordo de un avión.

Durante el vuelo fueron escoltados por el parlamentario demócrata Joaquín Castro, quien además compartió imágenes de la familia siendo liberados durante la noche del sábado.

En una de sus publicaciones en la red social X, se ven fotografías del menor junto a su padre y en que Castro escribió: “ L. ya está en casa . Con su gorro y su mochila. Gracias a todos los que exigieron la libertad de L. No pararemos hasta que todos los niños y sus familias regresen a casa”.

Esta acción se logró luego de que el juez por el Distrito Occidental de Texas, Fred Biery, ordenara la liberación inmediata del niño y su padre, con un plazo máximo hasta el martes 3 de febrero.

El magistrado argumentó en su decisión que este caso “tiene su génesis en un intento de aplicar unas cuotas de deportación mal concebidas y aplicadas de forma incompetente, incluso traumatizando a niños”.

L. había sido detenido por ICE el 20 de enero al volver del preescolar momento en que ya habían detenido a su padre. Testigos además relataron que luego los agentes hicieron que llamara a la puerta de su casa para poder arrestar a su madre, quien se encontraba al interior.

Tras el suceso, el pasado lunes el juez Biery ya había emitido un dictamen prohibiendo la deportación del niño y su padre mientras examinaba su caso.