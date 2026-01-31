SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Carolina del Sur registra el peor brote de sarampión en EE.UU. en 25 años

    Con 874 casos confirmados desde octubre, el estado supera el reciente brote de Texas y concentra el mayor número de contagios del país en 2026, en un contexto de caída de la cobertura de vacunación.

    Por 
    Felipe Rivera
    Referencial.

    Carolina del Sur registra ya el brote de sarampión más grande en Estados Unidos en los últimos 25 años. Las autoridades sanitarias han confirmado 874 casos desde que se declaró la emergencia en octubre, superando incluso el brote de Texas del año pasado, que dejó 762 contagios y la muerte de dos niños. Aunque en esta ocasión no se han reportado fallecidos, al menos 18 personas han sido hospitalizadas por complicaciones de la enfermedad.

    Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), solo en 2026 se han contabilizado 588 casos a nivel nacional. En Carolina del Sur, en apenas tres días se sumaron 58 nuevos contagios, y 222 de los casos corresponden a niños menores de cinco años, uno de los grupos más vulnerables frente al virus.

    El Departamento de Salud Pública estatal informó que la mayoría de los contagios involucra a personas no vacunadas y que el brote se concentra en entornos escolares y familiares. Más de 400 personas identificadas como contactos estrechos permanecen bajo medidas de cuarentena para contener la transmisión local.

    La propagación del sarampión durante este año también se ha extendido a otros estados, entre ellos Arizona, California, Florida y Georgia. Sin embargo, el mayor volumen de casos se concentra en Carolina del Sur, donde el virus circula principalmente por transmisión comunitaria, más que por contagios importados.

    Los CDC atribuyen el repunte a la caída sostenida en la cobertura de vacunación. El ciclo escolar 2024-2025 cerró con un 92,5 % de niños de kindergarten vacunados con la triple viral (MMR), por debajo del 95,2 % registrado antes de la pandemia.

    El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) está apoyando la respuesta contra el sarampión en Carolina del Sur con un millón de euros en asistencia. El HHS ha informado que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) están trabajando en estrecha colaboración con las autoridades sanitarias estatales para examinar los patrones de transmisión del virus.

    El debate sobre las vacunas

    El brote se produce bajo el liderazgo del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., conocido por su postura escéptica frente a las vacunas. Desde su departamento aseguraron que se destinó ayuda financiera para apoyar la respuesta sanitaria en Carolina del Sur, mientras los CDC trabajan con las autoridades estatales para rastrear los patrones de transmisión.

    Raclph Abraham, subdirector principal de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), defendió la semana pasada que no se ha comprobado una transmisión sostenida de sarampión originada en el brote de Texas.

    Abraham, ex cirujano general de Louisiana, fue nombrado por Kennedy y asumió su cargo actual a finales del año pasado, después de haber puesto fin a algunas campañas de promoción de vacunas en su estado. Una transmisión sostenida del brote podría poner en peligro la condición de Estados Unidos como país libre de sarampión.

    “Tenemos comunidades que eligen no vacunarse. Esa es su libertad personal”, declaró Abraham a CNN. Aunque precisó que “la vacunación sigue siendo la forma más efectiva de prevenir el sarampión” también expresó su disposición a escuchar “alternativas” para “el tratamiento y la prevención”.

    Aunque las autoridades subrayan que la vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir el sarampión, el descenso en la aceptación de las vacunas ha reabierto un riesgo que Estados Unidos consideraba bajo control.

    Lee también:

    Más sobre:Estados UnidosSarampiónCarolina del SurRobert F. Kennedy Jr.Brote

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Formalizan por fraude al fisco consumado a Alberto Larraín y a otras cuatro personas en el caso ProCultura

    PDI incauta 10 armas, droga avaluada en más de $10 millones y detiene a dos integrantes de clan familiar en la RM

    Investigan hallazgo de cadáver en la ruta 78, camino a Talagante

    Confirman prisión preventiva para gendarme por tráfico de drogas dentro de cárcel en Iquique

    Bienes Nacionales inicia regularización gratuita de títulos de dominio para familias afectadas por incendios

    Delcy Rodríguez anuncia cierre del Helicoide: cómo es la temida cárcel para presos políticos de Caracas

    Lo más leído

    1.
    Estados Unidos y Argentina exploran acuerdo para deportar migrantes de terceros países a Buenos Aires

    Estados Unidos y Argentina exploran acuerdo para deportar migrantes de terceros países a Buenos Aires

    2.
    Quién es Laura Dogu, la próxima jefa de la misión diplomática de EE.UU. en Venezuela que llega al país este sábado

    Quién es Laura Dogu, la próxima jefa de la misión diplomática de EE.UU. en Venezuela que llega al país este sábado

    3.
    Detienen a conocido periodista estadounidense por su cobertura de las protestas en Minnesota contra el ICE

    Detienen a conocido periodista estadounidense por su cobertura de las protestas en Minnesota contra el ICE

    4.
    Delcy Rodríguez anuncia cierre del Helicoide: cómo es la temida cárcel para presos políticos de Caracas

    Delcy Rodríguez anuncia cierre del Helicoide: cómo es la temida cárcel para presos políticos de Caracas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Formalizan por fraude al fisco consumado a Alberto Larraín y a otras cuatro personas en el caso ProCultura
    Chile

    Formalizan por fraude al fisco consumado a Alberto Larraín y a otras cuatro personas en el caso ProCultura

    PDI incauta 10 armas, droga avaluada en más de $10 millones y detiene a dos integrantes de clan familiar en la RM

    Investigan hallazgo de cadáver en la ruta 78, camino a Talagante

    Quién es Kevin Warsh, el nominado de Trump para la Reserva Federal que vuelve al centro de la política monetaria
    Negocios

    Quién es Kevin Warsh, el nominado de Trump para la Reserva Federal que vuelve al centro de la política monetaria

    Quiroz por déficit fiscal mayor al previsto por Hacienda: “Viene a confirmar que estamos en una emergencia económica”

    Parque Arauco anuncia adquisición del próximo mall Parque Chicureo en Colina

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas
    Tendencias

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    Cómo aprovechar el Día de los Patrimonios al máximo con Google

    Se acabó el invicto del campeón: Coquimbo Unido tropieza con el Campanil y pierde en Primera después de nueve meses
    El Deportivo

    Se acabó el invicto del campeón: Coquimbo Unido tropieza con el Campanil y pierde en Primera después de nueve meses

    Tomás Barrios cae ante Daniel Vallejo en semis y se esfuma la chance de una final chilena en el Challenger de Concepción

    “Mojen la camiseta, malos....”: Hinchas de Colo Colo insultan al plantel albo tras la fea derrota ante Deportes Limache

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Revisa la exitosa presentación del humorista Claudio Michaux en el Festival de Las Condes
    Cultura y entretención

    Revisa la exitosa presentación del humorista Claudio Michaux en el Festival de Las Condes

    La fiesta del “Puma” Rodríguez, el triunfo de Claudio Michaux y la euforia por Joe Vasconcellos: la primera noche del Festival de Las Condes

    Prohibido bailar: Chile es el pueblo de Footloose

    Carolina del Sur registra el peor brote de sarampión en EE.UU. en 25 años
    Mundo

    Carolina del Sur registra el peor brote de sarampión en EE.UU. en 25 años

    Delcy Rodríguez anuncia cierre del Helicoide: cómo es la temida cárcel para presos políticos de Caracas

    Reportan al menos 31 muertos tras ataque israelí en Gaza

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos
    Paula

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?