Carolina del Sur registra el peor brote de sarampión en EE.UU. en 25 años

Carolina del Sur registra ya el brote de sarampión más grande en Estados Unidos en los últimos 25 años. Las autoridades sanitarias han confirmado 874 casos desde que se declaró la emergencia en octubre, superando incluso el brote de Texas del año pasado, que dejó 762 contagios y la muerte de dos niños. Aunque en esta ocasión no se han reportado fallecidos, al menos 18 personas han sido hospitalizadas por complicaciones de la enfermedad.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), solo en 2026 se han contabilizado 588 casos a nivel nacional. En Carolina del Sur, en apenas tres días se sumaron 58 nuevos contagios, y 222 de los casos corresponden a niños menores de cinco años, uno de los grupos más vulnerables frente al virus.

El Departamento de Salud Pública estatal informó que la mayoría de los contagios involucra a personas no vacunadas y que el brote se concentra en entornos escolares y familiares. Más de 400 personas identificadas como contactos estrechos permanecen bajo medidas de cuarentena para contener la transmisión local.

La propagación del sarampión durante este año también se ha extendido a otros estados, entre ellos Arizona, California, Florida y Georgia. Sin embargo, el mayor volumen de casos se concentra en Carolina del Sur, donde el virus circula principalmente por transmisión comunitaria, más que por contagios importados.

Los CDC atribuyen el repunte a la caída sostenida en la cobertura de vacunación. El ciclo escolar 2024-2025 cerró con un 92,5 % de niños de kindergarten vacunados con la triple viral (MMR), por debajo del 95,2 % registrado antes de la pandemia.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) está apoyando la respuesta contra el sarampión en Carolina del Sur con un millón de euros en asistencia. El HHS ha informado que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) están trabajando en estrecha colaboración con las autoridades sanitarias estatales para examinar los patrones de transmisión del virus.

El debate sobre las vacunas

El brote se produce bajo el liderazgo del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., conocido por su postura escéptica frente a las vacunas. Desde su departamento aseguraron que se destinó ayuda financiera para apoyar la respuesta sanitaria en Carolina del Sur, mientras los CDC trabajan con las autoridades estatales para rastrear los patrones de transmisión.

Raclph Abraham, subdirector principal de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), defendió la semana pasada que no se ha comprobado una transmisión sostenida de sarampión originada en el brote de Texas.

Abraham, ex cirujano general de Louisiana, fue nombrado por Kennedy y asumió su cargo actual a finales del año pasado, después de haber puesto fin a algunas campañas de promoción de vacunas en su estado. Una transmisión sostenida del brote podría poner en peligro la condición de Estados Unidos como país libre de sarampión.

“Tenemos comunidades que eligen no vacunarse. Esa es su libertad personal”, declaró Abraham a CNN. Aunque precisó que “la vacunación sigue siendo la forma más efectiva de prevenir el sarampión” también expresó su disposición a escuchar “alternativas” para “el tratamiento y la prevención”.

Aunque las autoridades subrayan que la vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir el sarampión, el descenso en la aceptación de las vacunas ha reabierto un riesgo que Estados Unidos consideraba bajo control.