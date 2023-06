El poco conocido aporte económico a turistas chilenos que viajen a Argentina en vacaciones de invierno

A medida que las vacaciones de invierno se acercan, la posibilidad de un viaje a Argentina aparece como una alternativa para cientos de chilenos que buscan salir de tierras nacionales aprovechando el receso estudiantil. Aprovechando dicho evento, el gobierno trasandino ofrece a todos los turistas extranjeros beneficios equivalentes al ahorro de hasta un máximo de USD 100, u 80.000 pesos chilenos.

Impulsado por Visit Argentina, el sitio oficial del Instituto Nacional de Promoción Turística, la medida busca fomentar la llegada de visitas a su país entre el lunes 3 julio y el viernes 14 del mismo mes, aprovechando las vacaciones fijadas por el Ministerio de Educación. Esto se realizará mediante la entrega de gift cards canjeables por distintos beneficios y panoramas en todas las ciudades del país, incluidos los sitios turísticos tradicionales argentinos, como Buenos Aires, Mendoza, Cataratas de Iguazú o el Glaciar Perito Moreno y, según el sitio web oficial, tendrá vigencia hasta el 15 de julio de 2023.

Las Cataratas de Iguazú, en el límite entre Argentina y Brasil. Archivo.

En concreto – o en digital, en teoría –, se trata de una tarjeta virtual que se entrega a los turistas que puede ser utilizada en más de 1.500 restoranes, atracciones, sitios de aventura, etc. Vale decir que el beneficio no incluye solo a chilenos, sino que a todo turista que no sea argentino.

Condiciones y especificaciones

Uno de los términos impuestos por la nación vecina para la entrega de esta gift card digital es que los viajeros se queden un mínimo de una noche en suelo trasandino, sin importar la provincia en la que pernocten.

El método de utilización es a través de canjes de puntos de la gift card, los que se convierten en vouchers para tours guiados, espectáculos culturales, excursiones o incluso cenas y comidas. Estos pueden ser usados para pagar la totalidad del evento, o para cancelar parte de él.

Por otro lado, la cantidad de puntos a los que puedes optar se basa en la cantidad de días en que el visitante pase en alguna ciudad argentina. Es decir, a mayor número de noches, más puntos y, por ende, vouchers, podrán ser canjeados por los turistas que se inscriban en el beneficio.

Y justamente, ¿cómo se puede optar por esta política de impulso turístico argentino? El proceso para adjudicarse una de estas gift cards virtuales se realiza en el sitio web de Tesoros Argentinos, donde se debe completar un formulario de inscripción.

Si el viaje ya está planificado y los pasajes comprados, puedes cargarlo en la página del gobierno argentino para recibir el mail de confirmación de inmediato, lo que permitirá la activación de la tarjeta digital. De otro modo, si la fecha aún no está definida, los interesados también se pueden registrar para recibir información de promociones y ofertas.

Vista panorámica nocturna de Mendoza. Archivo.

El método para atraer a turistas ya había sido utilizado con anterioridad. Durante 2022, el programa estaba asociado a quienes compraran vuelos o paquetes turísticos con empresas como Buquebus y SKY Airline, y debido al éxito de la medida, se sumó JetSMART Airlines y Gol Linhas Aéreas (de Brasil), y también apuntaba a un determinado número de países que podían optar a él. Sin embargo, para este año no hay especificación de aerolíneas ni nada por el estilo, bastando con el pasaje o la estadía confirmada para acceder al beneficio.

Otro documento que el sistema solicitará para hacer efectiva la entrega de la tarjeta de descuento es el enviar una foto del pasaporte, así como un comprobante del pasaje o del alojamiento al que el turista llegará. Una vez verificada la información por las autoridades trasandinas, un correo electrónico llegará a los viajeros con instrucciones para inscribirse definitivamente en otro sitio web especificado en el mensaje.

En caso de ser múltiples viajeros, el proceso se debe hacer con cada uno de los integrantes del grupo, siempre que no tengan nacionalidad argentina, también se mantengan por un mínimo de una noche en el país y sean mayores de 18 años. Los puntos serán activados en los días previos al viaje, los que podrán ser intercambiados por las distintas actividades ofrecidas a gusto.

Por otro lado, también existe un beneficio ofrecido por el Estado de Argentina a los llamados nómadas digitales, personas que trabajan de manera remota y que pueden permitirse realizar su quehacer desde cualquier parte del mundo.

Para este grupo, Visit Argentina ofrece el programa llamado Digital Nomad, con el que el país entrega hasta 500 dólares, un poco menos de 400.000 pesos chilenos, a quienes viajen y se queden un mínimo de tres semanas en tierras vecinas. Para acceder a este proceso se sigue el mismo procedimiento, y también se entrega una gift card con puntos.