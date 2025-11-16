OFERTA ELECCIONES $990
    Mundo

    El portaaviones estadounidense más grande y poderoso llega al Caribe cerca de Venezuela

    El USS Gerald R. Ford, el buque más robusto del Pentágono, llegó a las aguas tropicales este domingo, en una exhibición de poder militar de los Estados Unidos.

    Marta QuinterosPor 
    Marta Quinteros
    El portaaviones estadounidense más grande y poderoso llega al Caribe cerca de Venezuela. Foto: Archivo

    El portaaviones más avanzado del país llegó al Mar Caribe este domingo en una exhibición de poder militar de los Estados Unidos.

    El esperado arribo del buque de guerra plantea preguntas sobre lo que la nueva afluencia de tropas y armamento podría señalar para las intenciones de la administración de Donald Trump en América del Sur, mientras realiza ataques militares contra buques sospechosos de transportar drogas, indica el medio estadounidense Politico.

    La llegada del USS Gerald R. Ford y otros buques de guerra, anunciados por la Marina en un comunicado, marcan un momento importante en lo que la administración insiste en que es una operación antidrogas, pero ha sido visto como una táctica de presión creciente contra el presidente venezolano Nicolás Maduro.

    El Ford llega después de que la administración Trump llevara a cabo su vigésimo ataque contra supuestos barcos de droga la semana pasada. Desde principios de septiembre, los ataques estadounidenses han matado al menos a 80 personas en 20 ataques a pequeñas embarcaciones acusadas de transportar drogas en el Caribe y el este del Océano Pacífico.

    El Ford completa la mayor acumulación de potencia de fuego de los Estados Unidos en la región en generaciones, lo que eleva el número total de tropas a alrededor de 12.000 en casi una docena de barcos de la Marina en lo que el Secretario de Defensa Pete Hegseth ha denominado “Operación Southern Spear”.

    El grupo de ataque de portaaviones de Ford, que incluye escuadrones de aviones de combate y destructores de misiles guiados, transitó por el Paso de Anegada cerca de las Islas Vírgenes Británicas el domingo por la mañana, dijo la Marina en un comunicado.

    El viernes, Reuters informó que la Casa Blanca se reunió para discutir las opciones militares para Venezuela que incluían ataques terrestres. Durante una reñida con los reporteros el viernes, el presidente Donald Trump dijo: “No puedo decirles lo que sería, pero como que tomé una decisión sobre Venezuela”.

