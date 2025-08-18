Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

El candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, se alzó este domingo con el 32,08% de los votos en las elecciones presidenciales de Bolivia, según los resultados preliminares entregados por el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con un 91,25% de las actas computadas.

En segundo lugar se ubicó el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza Libertad y Democracia (Libre), quien alcanzó un 26,94%, quedando como el rival más probable de Paz en una segunda vuelta presidencial, de confirmarse la tendencia en el conteo oficial.

Más atrás quedaron Samuel Doria Medina (Alianza Unidad), con 19,93%; Andrónico Rodríguez (Alianza Popular), con 8,11%; y Manfred Reyes Villa (APB-Súmate), con 6,63%.

El oficialismo del Movimiento al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS – IPSP), representado por el actual ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, quedó relegado al 3,14%, en una de las derrotas más significativas para ese partido en los últimos 20 años.

Finalmente, Jhonny Fernández (Fuerza del Pueblo) obtuvo 1,6% y Pavel Aracena (ADN) un 1,45%.

Jornada electoral y balance del TSE

Pasadas las 21.00 horas, el presidente interino del TSE, Óscar Hassenteufel, junto a la sala plena del organismo, entregó el balance oficial preliminar, destacando que la votación se desarrolló en una jornada tranquila, con incidentes aislados que no alteraron el desarrollo del proceso.

El conteo del Sirepre se basa en un sistema de transmisión rápida de resultados, que, aunque no equivale al escrutinio oficial definitivo, entrega una radiografía del escenario electoral con un margen de error mínimo, y es utilizado como referencia por la ciudadanía y las autoridades.

Estos resultados confirman un reordenamiento del mapa político boliviano, donde fuerzas de centro y centro-derecha han capitalizado gran parte del voto, dejando en un rol marginal al MAS, que en el pasado reciente dominaba ampliamente la política del país bajo la conducción de Evo Morales y, más tarde, de Luis Arce.

El eventual balotaje entre Rodrigo Paz y Jorge Quiroga se proyecta como una contienda polarizada, donde el desafío será conquistar a los votantes de Samuel Doria Medina y, en menor medida, de los bloques medianos y pequeños.