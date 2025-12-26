Entre apoyo extranjero y rechazo interno: el difícil desembarco de Nasry Asfura como presidente electo de Honduras

“Honduras, estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar”, festejó Nasry “Tito” Asfura en un mensaje en la red social X, minutos después del anuncio de su triunfo por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), medio de una polémica desatada por el conteo de votos. “Reconozco la gran labor realizada por las consejeras (del CNE) y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones”, agregó.

Tras casi un mes de incertidumbre, el conservador Asfura fue declarado este miércoles presidente electo de Honduras con el 40,26% de los votos, según el CNE. Conocido popularmente como “Papi a la Orden”, Nasry Juan Asfura Zablah es una de las figuras más influyentes del conservadurismo hondureño.

El resultado se conoció después de que el pasado 19 de diciembre se iniciara, con cinco días de retraso, el llamado escrutinio especial, el cual tenía como objetivo revisar 2.792 actas electorales con inconsistencias tras las elecciones presidenciales del 30 de noviembre, en las que estaban en juego unos 500.000 votos.

Nasry Asfura es proclamado presidente de Honduras



Tres semanas después de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó el triunfo del candidato conservador del Partido Nacional, apoyado por Donald Trump. Nasry Asfura obtuvo 40 % de los votos, mientras que su… pic.twitter.com/tdoyN0mkv6 — DW Español (@dw_espanol) December 25, 2025

Sin embargo, tras días de protestas frente al CNE, denuncias de presunto fraude e incluso actos violentos -en los que esta semana fueron atacados con explosivos militantes del opositor y conservador Partido Nacional, quienes resultaron lesionados cuando salían del Centro Logístico Electoral (CLE), en la noche del 23 de diciembre-, el Consejo Electoral pidió proclamar ganador a Asfura con el conteo hasta ese momento, que alcanzaba el 99,2%.

El secretario general adjunto de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, felicitó públicamente al presidente electo de Honduras y agregó que la OEA mantiene su pleno compromiso de apoyar a la nación centroamericana en esta nueva etapa y de fortalecer la alianza con el país en los próximos meses.

“La Misión es consciente de que existen actores que han manifestado desacuerdos con el proceso electoral y con su desenlace. En tal sentido, llama a terminar con los procedimientos restantes en curso”, indicaba un comunicado de prensa de la OEA este miércoles.

“La Misión de Observación Electoral de la OEA reafirma que no identificó elementos fraudulentos determinantes y considera que los resultados declarados reflejan la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas contabilizadas. De ese modo, de existir impugnaciones, la Misión insta a canalizarlas por la vía jurídica correspondiente”, concluyó la delegación del organismo interamericano en el escrito.

La Misión de Observación Electoral de la OEA dice que los resultados electorales en Honduras "reflejan la voluntad" ciudadana. https://t.co/actAcxDMsG pic.twitter.com/e24AkJ1k8a — EFE Noticias (@EFEnoticias) December 25, 2025

Con 67 años, Asfura ya ha ejercido cargos públicos como alcalde de Tegucigalpa (2014-2022) y diputado. En su plano profesional es empresario del sector de la construcción.

Apoyos internacionales

El candidato del conservador Partido Nacional, quien fue respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, días antes de las elecciones del 30 de noviembre pasado, dijo que no le va a fallar a los hondureños cuando asuma como mandatario del país, a fines de enero.

Pocos minutos después de anunciarse el resultado, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, felicitó al líder conservador. “El pueblo de Honduras se ha pronunciado: Nasry Asfura es el próximo presidente de Honduras”, comunicó Rubio en sus redes sociales.

“Estados Unidos insta a todas las partes a respetar los resultados confirmados para que las autoridades hondureñas puedan garantizar rápidamente una transición pacífica del poder al presidente electo Nasry Asfura”, sostuvo Rubio.

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, quien fue condenado a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico y posteriormente indultado por el gobierno de Trump, felicitó al candidato electo a través de su cuenta de X. En su mensaje, expresó que “Honduras cierra un ciclo y abre una nueva etapa con esperanza, compromiso y responsabilidad. Que Dios les conceda sabiduría y firmeza para servir al pueblo y guiar a nuestra nación por el camino bueno”.

El pueblo hondureño habló alto y claro el 30 de noviembre.



Hoy felicitamos al Presidente electo @titoasfura @Papialaordenh, a los diputados y alcaldes electos, y al Partido Nacional de Honduras por esta victoria democrática.



Se confirmó el resultado del nueve de marzo, donde… pic.twitter.com/MxQVo6C4Ao — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) December 24, 2025

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, también extendió sus felicitaciones a Asfura tras ser declarado oficialmente como el presidente electo de Honduras para el período 2026-2030. A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario panameño manifestó su disposición para fortalecer los lazos bilaterales.

Chile, Perú y Argentina también han reconocido la victoria de Asfura, quien iniciará su mandato de cuatro años el próximo 27 de enero de 2026. “El gobierno de Chile expresa su respeto por la declaratoria institucional, la que otorga certeza jurídica del proceso electoral”, escribió la Cancillería en la declaración difundida este jueves.

Acusaciones de fraude

Nasfura se ha enfrentado a serias acusaciones de fraude electoral por parte de otros contendientes y del oficialismo hondureño. El candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ha manifestado su rechazo a la decisión del órgano electoral, declarando que “no acepta los resultados del CNE”.

“No acepto la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) porque no refleja la verdad completa del voto ciudadano (...) por cuarta vez consecutiva me lo han negado esa oportunidad, no es un capricho, no se debió dar un resultado sin contar todos los votos”, subrayó Nasralla en una comparecencia de prensa.

Nasralla, a través de la plataforma X, afirmó que “el pueblo vota por el candidato de su preferencia y los corruptos de todos los partidos deciden quien va a gobernar en un pacto de impunidad con el que se perdonan unos a otros los delitos”.

Aquí otro ejemplo del fraude, el acta real es totalmente diferente al acta que sumó votos en el sistema del CNE que pretende dar una declaratoria que no responde a la voluntad de la mayor parte del pueblo hondureño. Hay miles de actas con esta inconsistencia que ustedes pueden… pic.twitter.com/lRJ9A3YBhw — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) December 24, 2025

Sin embargo, Nasralla declaró que no llamará a protestas ni a confrontación, al señalar que Honduras ya “ha sufrido” por la imposición de la política “por la fuerza y no por la razón”. “No llamo ni al desorden ni a la violencia, llamo a algo más fuerte, a la conciencia, al respeto y la defensa pacífica del voto y anuncio que defenderé el voto por la vía legal, cívica y pacífica hasta que se conozca por completo la verdad”, enfatizó.

Nasralla agregó que guardar silencio ante lo que considera “una injusticia” no le “da paz”.

Por su parte, la actual mandataria hondureña, Xiomara Castro, denunció la semana pasada ante organismos internacionales una presunta injerencia de Estados Unidos en las recientes elecciones. Según declaraciones de la mandataria izquierdista, esto “violó el principio más sagrado de nuestra Constitución: la soberanía reside en el pueblo, exclusivamente en el pueblo hondureño”.

Desde el Partido Libre, al que pertenece la presidenta Castro, se ha calificado las elecciones como un fraude y se ha denunciado un “golpe electoral”.

La exigencia es clara y no admite negociaciones: nulidad de las elecciones, respeto a la soberanía del pueblo y reconocimiento de lo que el pueblo decidió en las urnas. Frente al fraude, no hay silencio ni resignación.



Hay lucha, hay organización y hay resistencia popular. pic.twitter.com/8tE0T36I8E — Partido Libre (@PartidoLibre) December 18, 2025

Elecciones polémicas

Si bien hace menos de una semana se inició el escrutinio especial, el proceso ha estado plagado de incertidumbre desde que cerraron las urnas. Los comicios tuvieron lugar el pasado 30 de noviembre y desde entonces, el conteo de los votos registró interrupciones ante “fallas técnicas”, según indicó el CNE. Al tiempo, los resultados conocidos mostraban una reñida pugna entre los candidatos Asfura y Nasralla.

La tensión, que ya era latente durante la campaña, aumentó con los llamados del presidente Trump, para votar a favor de Asfura. El republicano escaló su pronunciamiento cuando, en medio del conteo, advirtió en al menos dos ocasiones “consecuencias” si los resultados eran alterados, razón por la que el partido oficialista denunció “injerencia” ante las declaraciones de Washington.

La ira se avivó con llamados de la actual presidenta, Xiomara Castro, a protestas mientras denunciaba lo que llamó un “golpe electoral”.

Entre apoyo internacional y rechazo interno, Nasry Asfura es declarado presidente electo. Foto: Archivo

Pese a que Rixi Moncada, la candidata del partido político de la mandataria, Libertad y Refundación (LIBRE), estaba en tercer lugar y en un porcentaje lejano de ganar, el 19,30%, el oficialismo siguió denunciando presuntas irregularidades. Incluso, el pasado 7 de diciembre la bancada oficialista anunció que no reconocía las elecciones, desautorizó la transición y llamó a protestas.

Días después, Castro sostuvo que sí reconocería los resultados electorales, pero las voces inconformes de su círculo no cesaron. Horas antes de la declaratoria del triunfo de Asfura, el esposo de Xiomara Castro y coordinador general del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), el exmandatario Manuel Zelaya, siguió llamando a manifestaciones.

La salida de Castro

El miércoles, la presidenta anunció que “en los próximos días” informará sobre la transición en el gobierno. “Reitero que estaré en este cargo de Presidenta de la República, como lo manda la Constitución, hasta el 27 de enero de 2026, ni un día más ni un día menos”, dijo Castro en un mensaje de Navidad a los hondureños grabado en video.

Castro agradeció al pueblo hondureño por su apoyo y reiteró su compromiso con la nación: “He cumplido con mi deber y mi compromiso. Les deseo una feliz Navidad llena de bendiciones, amor y esperanza. Sigamos adelante con la frente en alto”.

Feliz Navidad! pic.twitter.com/KChEfLfiYn — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) December 24, 2025

Durante su mensaje, la presidenta también hizo un balance de sus principales logros en los casi cuatro años de mandato, destacando avances en obras sociales y de infraestructura a nivel nacional, combate al narcotráfico y reducción de homicidios, mejora de indicadores de seguridad y desarrollo social, estabilidad macroeconómica y reducción de la pobreza, reconocida por organismos internacionales como el FMI, la Cepal y la Cuenta del Milenio de Estados Unidos.

Castro resaltó que asumió el poder en medio de una crisis económica y social, con altos niveles de pobreza, deuda histórica y retos de seguridad marcados por la presencia del crimen organizado y la extradición de más de 50 capos hacia Estados Unidos.