    “Es hijo y creyente de los nazis”: Petro arremete nuevamente contra Kast

    El mandatario colombiano volvió a tensionar la relación bilateral con Chile al nuevamente apuntar contra el presidente electo, esta vez en respuesta a una periodista de su país que cuestionó su silencio frente a Nicolás Maduro.

    Por 
    Roberto Martínez

    El mandatario colombiano Gustavo Petro arremetió nuevamente contra el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, al responder públicamente a una periodista de su país que lo cuestionó por calificar al líder republicano como nazi y fascista, mientras -según ella- evitaba condenar con igual fuerza al mandatario venezolano Nicolás Maduro.

    La controversia se originó tras una publicación de la periodista colombiana Patricia Janiot, quien a través de una publicación en la red social X escribió:

    “¿Por qué será que Gustavo Petro no tiene ningún pudor en llamar Nazi y fascista al presidente electo de Chile José Antonio Kast y permanece mudo y con miedo de llamar a Nicolás Maduro como un narcodictador y usurpador del poder?"

    Y continuó: “Al presidente Petro se le olvida que su amigo Nicolás se robó las elecciones, mientras el próximo mandatario de Chile ganó con una amplia y contundente ventaja que hay que respetar, aunque no le guste el resultado”.

    La respuesta del jefe de Estado colombiano no tardó en llegar y fue aún más directa que sus intervenciones previas.

    Por medio de la misma plataforma, Petro replicó: “Maduro es dictador por concentrar poderes, no hay ninguna evidencia en Colombia que sea narco. Esa es narrativa de los EEUU”, para luego enfocar nuevamente sus dardos en el presidente electo chileno.

    Kast es hijo y creyente de los nazis, declaró, añadiendo que pertenece a la generación alemana que escapó de Alemania no por salvarse de Hitler sino por salvarse de la derrota de Hitler, que es muy pero muy diferente.

    Escalada de declaraciones

    Las palabras de Petro se suman a una serie de publicaciones realizadas tras la victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial frente a Jeannette Jara.

    El domingo, el mandatario colombiano ya había advertido en redes sociales que “por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte” y que los pueblos debían “resistir con la espada de Bolívar en alto”.

    En otro mensaje, sostuvo: “El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano”, comparando además la elección chilena con el legado de la dictadura de Augusto Pinochet.

    Nota de protesta

    La reiteración de estos dichos llevó al Ejecutivo chileno a responder por la vía diplomática. El lunes, el gobierno confirmó el envío de una nota de protesta formal a Colombia, decisión que fue ratificada tras una reunión entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast.

    El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, explicó que la medida busca resguardar el principio democrático.

    “Finalmente el pueblo de Chile decide y todos tenemos que respetar ese resultado. En eso consiste la recuperación de la democracia”, sostuvo.

    En la misma línea, el canciller Alberto van Klaveren fue categórico al señalar que, por instrucción del Presidente de la República, se hizo llegar la nota al embajador colombiano en Santiago.

    “Sus declaraciones constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna”, afirmó, subrayando que no solo afectan al presidente electo, sino “a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones”.

