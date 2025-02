Escándalo de $LIBRA salpica a Karina Milei: mensajes del creador la asocian con supuestas coimas

Sin tregua aparente, el escándalo que envuelve al Presidente de Argentina, Javier Milei, ahora alcanza a su círculo más cercano. La noche del lunes fue a su preciado asesor, Santiago Caputo. La tarde del martes, en cambio, afectó a su mayor confidente: su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Y la acusación no es menor. Según mensajes de texto a los que accedió el sitio especializado CoinDesk y que también publicó el diario argentino La Nación, la puntal del libertarismo argentino habría recibido coimas que habrían mantenido “controlado” al mandatario.

Así quedó en evidencia en chats entre un empresario y Hayden Mark Davis, asesor cripto de Milei y cara visible de Kelsier Ventures, una de las empresas encargadas del lanzamiento de $LIBRA, la “memecoin” que desató la crisis política en Argentina el viernes pasado.

En los mensajes, Hayden Davis dice tener “control” total de lo que Javier Milei iba a decir y hacer respecto a la polémica criptomoneda, incluida la promoción del token ocurrida el viernes. “La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA”, escribió el mandatario en su cuenta personal de X aquel día.

Pero la supuesta confesión del autodeclarado asesor en temas de tokenización del gobierno libertario no queda ahí, pues también revela que podía diseñar maniobras de insider trading, pero, más importante para el acontecer político transandino, se ufanó de haber pagado coimas para que eso sucediera. ¿A quién, puntualmente? A la hermana del Presidente, Karina Milei.

Karina Milei junto a su hermano y Presidente de Argentina, Javier Milei. Archivo.

“Genial, también podemos hacer que Milei tuitee, haga reuniones en persona y haga una promoción. Yo controlo a ese nigga”, dice el empresario y consultor en tecnología financiera en los mensajes publicados la tarde del martes. “Eso es una locura”, respondió el interlocutor, presuntamente un ejecutivo de una firma de inversión en cripto. “Le envío $$ a su hermana y él firma lo que digo y hace lo que quiero. Craziest shit (una locura)”, cierra el mensaje fechado en el 11 de diciembre de 2024.

De momento no hay evidencia de la veracidad de los hechos que Hayden Davis presumía, lo que se suma a que el gobierno ha negado de manera tajante cualquier lucro por parte de Javier Milei o su entorno. Incluso le preguntaron por ello en la también polémica entrevista de TN, el lunes pasado, donde una sección sin editar se filtró en las redes sociales del canal televisivo argentino y se vio cómo el asesor Santiago Caputo frenaba una pregunta y exigía que se repitiera.

Sin embargo, la revelación del chat es destacable porque se da en un momento en que el impacto del caso $LIBRA no solo es local, a nivel argentino, sino que global. No se trata solo del papel que jugó en la promoción de la “memecoin” el presidente Javier Milei, un declarado entusiasta de la tokenización de la economía, sino que es una estafa que afectó a la comunidad de la criptomoneda a nivel mundial, con millones de dólares involucrados.

Hoy, ellos buscan dar con el culpable, señaló La Nación.

“El enojo en esos ámbitos es profundo porque aseguran que personas como Davis le produjeron un daño irreparable a la innovación que los emprendedores serios procuran lograr con los desarrollos de criptografía y blockchain. Por ello, muchos ahora revelan o envían pruebas privadas sobre lo que Davis planeaba hacer con el lanzamiento del token y los actos que afirmaba haber realizado para conseguirlo”, explica el periódico argentino que hizo públicos los chats. CoinDesk fue otro medio que adjuntó las fotos.

Javier Milei y Hayden Davis mantendrían contacto pese a escándalo, según la prensa argentina.

Al menos en alguna medida, el líder de Kelsier Ventures cumplió su objetivo el viernes, cuando Milei efectivamente publicitó la moneda. En un video posterior a que el escándalo estallara, Hayden Davis reveló que “Javier Milei inicialmente respaldó y promovió activamente Libra Token en plataformas de redes sociales, incluidas X e Instagram. Sus asociados habían asegurado su apoyo público en el lanzamiento y me garantizaron que su respaldo continuaría a lo largo del proceso”.

Es más, según CoinDesk, “el mayor ganador del lanzamiento de la memecoin basada en Solana fue Davis y Kelsier Ventures (su empresa). Las billeteras controladas por las entidades generaron más de 100 millones de dólares en las primeras horas de $LIBRA, cuando se disparó a 5 dólares y luego se desplomó más del 95%, eliminando millones de dólares de inversiones especulativas”.

El propio gobierno confirmó que el empresario estuvo en la Casa Rosada durante enero de este año, y, según la cronología montada hasta ahora, el tuit de Milei respaldando a $LIBRA se publicó exactamente al mismo tiempo que se lanzó el token. Si un minuto antes, es decir, a las 19:00 del viernes pasado, se hubiese intentado adquirir el “memecoin”, no se hubiese podido.

Davis, en tanto, ha negado que el chat que lo vincula con supuestos pagos a Karina Milei sea real. La Nación intentó infructuosamente comunicarse de manera directa con él, pero recién horas, después de publicar el artículo, un representante del asesor envió un comunicado donde dijo que “no recordaba” haber enviado esos mensajes.

Según el documento, no “encontraba en su teléfono” el registro de los mensajes, y añadió: “Los reportajes que aseguraron que le pagué a Javier Milei o su hermana Karina Milei para lanzar el memecoin Libra son falsos. Nunca les hice pagos ni ellos me los pidieron”.

Luego, fue más allá. “Su única preocupación era asegurar que las ganancias de Libra beneficiaran a la gente y a la economía de Argentina. Esto no es más que un ataque políticamente motivado contra el presidente Milei”, dijo Michael Padovano, un vocero de Davis, a CoinDesk.

El Presidente de Argentina, Javier Milei, asiste a la cumbre del G20 en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, Brasil, el 19 de noviembre de 2024. Foto: REUTERS.

De todos modos, no son las únicas denuncias al respecto. Por ejemplo, Diógenes Casares, un experto en finanzas descentralizadas (DeFi) y cofundador de Stream Finance, aseguró que le “dijeron que alguien cercano a Milei había recibido un soborno de USD $5 millones para ponerlo frente a él. Para ser claros, esto no significa que Milei recibió dinero, sino que alguien cercano a él había recibido dinero para facilitar que Milei promocionara el token. La naturaleza de alto nivel de esta persona y la calidad de la fuente (aunque no puedo verificarlo por completo para que quede claro) me preocuparon mucho y me hicieron presionar más”, consignó La Nación.

En tanto, el portal La Política Online recopiló otros casos, como el de Charles Hoskinson, uno de los referentes más influyentes del mundo cripto y creador Ethereum, quien dijo el sábado pasado que cercanos a Milei le pidieron una coima para lograr una reunión con el mandatario.

“Danos algo y podrían pasar cosas mágicas”, fueron las palabras que habrían utilizado desde el entorno del libertario para pedirle dinero al reconocido empresario en el mundo blockchain. Sin embargo, les comentó que “eso sería una violación de la FCPA, no podemos hacer eso, y de repente nos dejaron de hablar”. Hacía referencia a la ley estadounidense que penaliza los sobornos a funcionarios de otros países. De todos modos, el lunes pasado Trump la derogó. De todos modos, Hoskinson se ha plantado como defensor de las políticas públicas de Milei luego de que estallara el escándalo.

Por último, está el analista británico experto en cripto Nick O’Neil, quien aseveró el domingo que “Javier Milei y su equipo trabajaron durante semanas en el lanzamiento de un token”, y según “altas fuentes” con “100% de certidumbre”, existieron coimas a funcionarios libertarios ligados a $LIBRA y su posterior promoción.

Más cerca del entorno de la Casa Rosada, la periodista Cristina Pérez, pareja del ministro de Defensa, Luis Petri, aseguró la noche del martes que cercanos a Milei cobran coimas para acercar a empresarios al Presidente. “Hay gente que por lo bajo dice que hay un círculo que ofrece o pide plata a cambio de acercar a empresarios al Presidente”, dijo en LN+.

“No te estoy diciendo esto por suposición. Por lo menos tres fuentes me hablaron de situaciones de este tipo. Es más, ese entorno puede llegar a ser capaz de cobrar y de nunca sentar a Milei con la persona que le ofreció este servicio”, añadió.

Mientras, en la estela judicial e internacional que está generando la crisis, una nueva variante se empieza a crear en Estados Unidos. Además del ‘reporte de operaciones criminales’ recibido por el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) el lunes, el estudio Burwick Law presentó acciones judiciales en nombre de más de 200 clientes, provenientes de media docena de países que creen haberse visto perjudicados por el accionar de Javier Milei.

“Actualmente estamos investigando y entendiendo qué ocurrió para buscar posibles opciones legales para nuestros clientes”, señaló a la prensa argentina el socio gerente de la firma, Max Burwick. “Tenemos la intención de defender celosamente a nuestros clientes mediante la búsqueda de recursos civiles disponibles, incluyendo litigios, si se justifica”, cerró.