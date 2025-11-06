Escándalo en Francia: investigan a cuatro plataformas de comercio electrónico tras vender muñecas sexuales con apariencia infantil

Gente protesta frente a los grandes almacenes Le BHV Marais, antes de la apertura de la primera tienda permanente de moda rápida de Shein en París. Foto: Archivo

“Cooperaremos al 100% con el sistema judicial”, prometía este martes Quentin Ruffat, el portavoz de Shein, a la emisora ​​RMC. Ruffat se refería a que colaborará con las investigaciones de las autoridades francesas después de que el ministro de Finanzas, Roland Lescure, amenazara con prohibir la venta en el país de la controvertida empresa de venta online por vender muñecas sexuales con apariencia infantil en su plataforma.

“He escuchado las preocupaciones del comisionado para la infancia… estos problemas de abuso sexual infantil son demasiado graves para ignorarlos”, añadió el portavoz de Shein. Asimismo, afirmó que la empresa está dispuesta a facilitar los nombres de los compradores de las muñecas sexuales con apariencia infantil y de carácter pedopornográfico. “Seremos totalmente transparentes con la Justicia; si nos lo solicitan, lo haremos”, dijo.

Las declaraciones suceden luego de que este lunes la Fiscalía francesa abrió una investigación tras recibir alertas de la Dirección General de Competencia, Consumo y Lucha contra el Fraude (DGCCRF) sobre la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil y la difusión de imágenes pornográficas por parte de varios vendedores externos, en las plataformas de las asiáticas Shein, AliExpress, Temu y la estadounidense Wish.

No obstante, la que más ha causado indignación en el país galo es Shein, a quien incluso el gobierno francés amenazó con cortarle el acceso al mercado local.

Escándalo de las muñecas sexuales: Francia investiga a cuatro plataformas de comercio electrónico tras vender productos con apariencia infantil. Foto: X/le_Parisien

De hecho, Francia anunció este miércoles la activación de un procedimiento para “suspender” en su territorio a la plataforma de comercio electrónico Shein, horas después de que el gigante asiático abriera en París su primera tienda física permanente en el mundo.

“El gobierno inicia el procedimiento de suspensión de Shein, el tiempo necesario para que la plataforma demuestre a las autoridades públicas que todo su contenido cumple finalmente con nuestras leyes y reglamentos”, anunció en un comunicado.

🔴⚡ALERTE INFO - Le gouvernement engage une procédure de "suspension" de la plateforme Shein en France afin que ses produits "soient enfin en conformité avec nos lois"

➡️ https://t.co/89rA7Ts94L pic.twitter.com/U4t2C27kDB — franceinfo (@franceinfo) November 5, 2025

El canciller francés Jean-Noël Barrot celebró el paso del Ejecutivo, pero señaló que quiere “ir más lejos” y reclamó acciones de la Unión Europea contra esta empresa fundada en China y con sede en Singapur actualmente.

“La Comisión (Europea) ha iniciado algunas investigaciones, ahora debe acompañarlas de sanciones” contra la plataforma, afirmó Barrot este jueves en la radio France Info. Sin embargo, lamentó que las normas sobre servicios y contenidos digitales comunitarias “no se respetan”, y pidió por ello “medidas drásticas” a la Comisión Europea, el poder ejecutivo del bloque.

Shein : "La Commission européenne doit sévir, elle ne peut plus attendre", estime Jean-Noël Barrot https://t.co/xGVhPyW2Ph — franceinfo (@franceinfo) November 6, 2025

Según Barrot, la UE ha “dejado prosperar a las grandes plataformas cuyas normas son fijadas por multimillonarios chinos y estadounidenses y que perturban la vida económica, social y democrática de la nación”.

Qué quiere la Fiscalía

El objetivo de la investigación judicial es detectar la “difusión de mensajes violentos, pornográficos o contrarios a la dignidad accesibles a un menor” en Shein, AliExpress, Temu y Wish, indicó a la agencia France-Presse (AFP) el lunes la fiscalía de París, que encargó la investigación a la Oficina de Protección de Menores (Ofmin).

En el caso de Shein y AliExpress, las investigaciones también buscarán si hubo “difusión de la imagen o representación de un menor con carácter pornográfico”.

La fiscalía fue alertada por la dirección de la competencia, (DGCCRF), que detectó “la accesibilidad a los menores de contenidos sexuales, así como la venta de objetos sexuales con apariencia infantil, y por tanto de carácter pedopornográfico”. Luego se sumó Temu y Wish, que también ofrecen muñecas sexuales (éstas son legales).

Así, se abrió la investigación contra las cuatro empresas, no por ofrecer pornografía infantil, sino por facilitar el acceso a contenido pornográfico sin restricciones de edad. Sin embargo, una simple búsqueda en internet muestra que los mismos productos también están disponibles, sin verificación de edad, en Amazon, eBay y Rakuten.

Temu aseguró que en su caso la notificación de la DGCCRF “no se refiere en absoluto a la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil”.

Shein banned all sex dolls and suspended its ‘adult products’ category after France threatened to ban the retailer for selling childlike sex dolls https://t.co/UlwHay0Ien pic.twitter.com/onylFT7dXc — Reuters (@Reuters) November 4, 2025

Respuesta de los comercios

Shein anunció la suspensión de su categoría de “productos para adultos” en su plataforma y la imposición de una prohibición mundial a la venta de muñecas sexuales. La cadena minorista, conocida principalmente por vender moda femenina barata producida bajo su propia marca, lanzó en 2023 un mercado en línea más amplio para vendedores externos.

Donald Tang, presidente ejecutivo de Shein, declaró que “todos los productos relacionados han sido retirados. Estamos rastreando el origen y tomaremos medidas rápidas y decisivas contra los responsables. Además, revisaremos exhaustivamente nuestros procesos internos y reforzaremos nuestras medidas de seguridad para proteger a nuestros clientes y la integridad de nuestro mercado”.

Ruffat atribuyó las cotizaciones a “una disfunción interna en nuestros procesos y gobernanza”.

Mientras que AliExpress aseguró que “los anuncios afectados (por la notificación) han sido retirados en cuanto tuvimos conocimiento de ellos”.

France threatened to ban Shein after learning the Chinese-founded e-commerce giant was selling child-like sex dolls on its platform ahead of the planned opening of a store in Paris this week https://t.co/4MfEROMLen — The Wall Street Journal (@WSJ) November 3, 2025

Reacciones en Francia

La polémica surge un día antes de la inauguración prevista de la primera tienda permanente de Shein en París, en los grandes almacenes BHV. Los planes de expansión de la cadena minorista, fundada en China, han suscitado una fuerte oposición por parte de empresarios, consumidores y políticos franceses.

Varios políticos se han pronunciado sobre el caso, pero fue el propio ministro de Economía, Roland Lescure, quien dijo que “si estos comportamientos se repiten” pedirá la prohibición del acceso de Shein al mercado francés. “Estos artículos horribles son ilegales y habrá una investigación judicial”, añadió el ministro.

"Shein a dépassé les bornes", déclare @RolandLescure, qui prévient : "Si ces comportements venaient à se reproduire, notre main ne tremblerait pas, nous demanderions aux fournisseurs d'internet de couper tout accès de ces plateformes au marché français". #QAG #DirectAN pic.twitter.com/XVIHTtw3Fo — LCP (@LCP) November 4, 2025

“Ya basta, no son objetos como los demás”, dijo la responsable de protección de la infancia del gobierno, Sarah El-Haïry, en referencia a las muñecas con apariencia infantil. “Son objetos pedocriminales con los que desgraciadamente los depredadores se entrenan, a veces antes de cometer a abusos contra niños”, afirmó en declaraciones a la cadena BFM.

Arnaud Gallais, fundador de la organización de protección de la infancia Mouv’Enfant, recordó que un médico recientemente condenado a 20 años de prisión por violaciones y agresiones sexuales a menores tenía en su casa “una colección de muñecas sexuales con apariencia infantil”.

Los responsables de esta plataforma tendrán que comparecer dentro de dos semanas en la Asamblea Nacional ante una comisión de control de productos importados.

🔴 FLASH - #Paris : Manifestation devant le BHV.



👉 Une association antipédocriminalité a manifesté lundi, exigeant une réaction immédiate du magasin, accueillant Shein mercredi, et de l'État suite à la vente de poupées sexuelles par la marque chinoise. (Ici) #Chine pic.twitter.com/RdCba66TKC — FLASH INFO Ile-de-France (@info_Paris_IDF) November 4, 2025

Por su parte, los manifestantes protestaron este lunes frente a los grandes almacenes Le BHV Marais, antes de la inauguración de la primera tienda permanente de Shein en París. Las pancartas consignaban: “¡Vergüenza para Shein!”, “Shein es cómplice de abuso sexual infantil” y “BHV, su escaparate no debería ocultar esta vergüenza”.

Y la alcaldía organizó una manifestación y una conferencia de prensa el martes por la tarde para manifestar nuevamente su oposición a la apertura. Shein también tiene previsto abrir este mes espacios de venta en varias tiendas Galeries Lafayette fuera de París.

Varias marcas de belleza y moda, entre ellas Aimé Paris y Maison Lejaby, han retirado sus productos de BHV en protesta por la llegada de Shein.