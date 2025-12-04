España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda abandonan Eurovisión tras la decisión de mantener a Israel en el concurso

Israel podrá competir en el Festival de la Canción de Eurovisión del próximo año, el emocionante espectáculo de música pop que atrae a millones de espectadores en todo el mundo, después de que los organizadores decidieran no realizar una votación sobre su participación, según la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

Los organizadores del concurso se reunieron el jueves para debatir la participación de Israel, en medio de peticiones de exclusión del país por la guerra en Gaza y amenazas de boicot por parte de algunos miembros.

La reunión se celebró en la sede de la UER en Ginebra, un grupo de emisoras públicas de 56 países que gestiona el certamen, para considerar las nuevas normas presentadas el mes pasado y limitar la influencia desproporcionada de gobiernos y terceros en la votación.

RTVE ha anunciado la retirada de España del Festival de Eurovisión tras las votaciones celebradas en la 95ª Asamblea General de la UER hoy en Ginebra.https://t.co/xK71vS6Edm pic.twitter.com/JfZbHdvbx9 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 4, 2025

En las conversaciones, los miembros de la UER “respaldaron una serie de cambios específicos en las normas del Festival de la Canción de Eurovisión, diseñados para reforzar la confianza, la transparencia y la neutralidad del evento”, según un comunicado de la unión citado por CNN.

“Esta votación significa que todos los miembros de la UER que deseen participar en el Festival de la Canción de Eurovisión 2026 y acepten cumplir las nuevas reglas son elegibles para participar”, añadió.

Si los miembros no hubieran acordado los nuevos cambios en las salvaguardias, se podría haber celebrado una votación sobre la participación de Israel, según la UER. De haberse celebrado una votación, se habría requerido una mayoría absoluta para aprobar la exclusión.

“Una gran mayoría de miembros estuvo de acuerdo en que no era necesario realizar otra votación sobre la participación y que el Festival de la Canción de Eurovisión 2026 debería seguir adelante según lo previsto, con las garantías adicionales establecidas”, afirma el comunicado de la UER.

🔴 URGENTE - España y Países Bajos se retiran del festival Eurovisión 2026 tras la inclusión de Israel https://t.co/UtSMk30nRu pic.twitter.com/VhZNlDiyu9 — FRANCE 24 – Urgente (@UrgenteF24) December 4, 2025

Así, tras confirmarse la presencia de Israel en el certamen, Países Bajos e Irlanda se sumaron a España y confirmaron este jueves que no participarán en Eurovisión 2026, tras confirmarse la presencia de Israel en el certamen. A estos países se añadió también Eslovenia, que poco después del anuncio de España confirmó que tampoco acudirá al festival.

El presidente de Radio Televisión Española, José Pablo López, justificó el retiro de España y criticó que “lo sucedido en la Asamblea de la UER confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones”, sino “un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado”.

Por su parte, la cadena de radiotelevisión pública de Irlanda, RTE, emitió un comunicado tras el anuncio de su retiro en el que recordaron que, al igual que otros países, ya habían advertido de la forma de actuar en caso de que se confirmara la participación de Israel.

En el caso de Países Bajos, la cadena de radiotelevisión había advertido de que la continuación de Israel en el certamen superaba “los límites” que estaban dispuestos a aceptar.

La participación de España y Países Bajos en Eurovisión se remonta a la primera edición del certamen en mayo de 1956. En el caso de Irlanda, su primera participación se produjo en 1965 y la de Eslovenia en 1993, recordó la cadena SER.

Israel deserves to be represented on every stage around the world, a cause to which I am fully and actively committed. I am pleased that Israel will once again participate in the Eurovision Song Contest, and I hope that the competition will remain one that champions culture,… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 4, 2025

Israel reaccionó a la decisión de la UER de permitir su participación y agradeció “a aquellos que han apoyado al país”. “La decisión demuestra solidaridad, compañerismo y cooperación, así como refuerza el espíritu y afinidad entre naciones a través de la cultura y la música”, dijo a través de su perfil de X el presidente israelí, Israel Herzog.