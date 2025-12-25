Esposa de Jair Bolsonaro confirma que operación del exmandatario fue exitosa

Por qué Bolsonaro podría ir a la cárcel (y qué puede hacer para evitarlo). Foto: archivo.

La esposa del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, informó este jueves que la cirugía a la que fue sometido el exmandatario para corregir una hernia inguinal “finalizó con éxito y sin complicaciones”, según señaló a través de una publicación en Instagram.

“Ahora, a esperar que despierte de la anestesia”, agregó Michelle Bolsonaro en el mensaje, difundido horas después de la intervención quirúrgica realizada en el hospital DF Star de Brasilia.

Bolsonaro, de 70 años, salió el miércoles por primera vez de la prisión desde que a fines de noviembre comenzó a cumplir una condena de 27 años de cárcel por su responsabilidad en la conspiración para mantenerse en el poder tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Su traslado al centro médico se realizó bajo un estricto dispositivo de seguridad autorizado por el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

El expresidente fue intervenido para tratar una hernia inguinal, afección que se suma a las múltiples secuelas derivadas de la puñalada que sufrió en el abdomen durante un acto de campaña en 2018, hecho que le ha significado someterse a varias cirugías en los últimos años. Además, recientemente fue diagnosticado con cáncer de piel.

Durante su hospitalización, el juez Moraes ordenó vigilancia policial permanente, con agentes apostados las 24 horas fuera de su habitación, además de prohibirle el acceso a teléfonos celulares, computadores u otros dispositivos electrónicos. Solo se autorizó la presencia de su esposa como acompañante, mientras que las visitas de terceros quedaron sujetas a autorización judicial.