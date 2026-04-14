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    Estados Unidos atribuye a Irán la responsabilidad de avanzar en las negociaciones de paz

    El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha asegurado que la misión norteamericana ha dejado “clara” su disposición a ser receptivos, pero también su exigencia de que “el material nuclear salga del país”.

    Por 
    Europa Press
    This handout natural-colour image acquired with MODIS on NASA�s Terra satellite taken on February 5, 2025 shows the Gulf of Oman and the Makran region (C) in southern Iran and southwestern Pakistan, and the Strait of Hormuz (L) and the northern coast of Oman (bottom). Iran is considering relocating its capital from congested and smoggy Tehran to the coastal region along the Gulf, an ambitious plan to tackle the city's urban challenges and boost the country's sanctions-hit economy. Moving the capital has been a recurring discussion since the 1979 Islamic Revolution, but the proposals were repeatedly shelved due to financial and logistical hurdles. (Photo by NASA Earth Observatory / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / NASA)" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS -

    El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha afirmado este lunes que la responsabilidad de dar el próximo paso en las negociaciones de paz con Irán recae sobre Teherán, alegando que la delegación estadounidense abandonó las Conversaciones de Islamabad sin acuerdo porque su contraparte iraní “tuvo que regresar” para “obtener la aprobación” de los términos estadounidenses.

    “La pelota está en el tejado de Irán”, ha declarado Vance en una entrevista con la cadena Fox News en la que ha asegurado que la representación estadounidense partió de la capital paquistaní sin alcanzar un compromiso porque los enviados iraníes “no lograron llegar a un acuerdo y tuvieron que regresar a Teherán, ya sea con el líder supremo (Mojtaba Jamenei) o con otra persona para obtener la aprobación” sobre los términos propuestos por Estados Unidos.

    Asimismo, el ‘número dos’ del Gobierno estadounidense ha asegurado que la misión norteamericana ha dejado “clara” su disposición a ser receptivos, pero también su exigencia de que “el material nuclear salga del país”. “Nos gustaría tomar posesión de él”, ha aclarado antes de afirmar que “ese material está enterrado bajo tierra” gracias a la ofensiva israelo-estadounidense.

    “Si lo pensamos a largo plazo, el presidente (Donald Trump) no quiere que el próximo presidente, ni el siguiente, se preocupen por este programa, así que queremos sacar ese material del país por completo para que Estados Unidos tenga el control. Esa es la prioridad número uno”, ha manifestado, antes de destacar “algunos progresos” en el segundo objetivo: “asegurar que (Irán) no tenga la capacidad de obtener uranio enriquecido, que es como estuvieron tan cerca de desarrollar armas nucleares antes”.

    Por otra parte, el vicepresidente norteamericano también ha reclamado la reapertura “por completo” del estrecho de Ormuz, aspecto en el que ha acusado a la legación iraní de “intentar cambiar las reglas del juego durante la negociación”, pese a que Teherán ha insistido en que quien viró en sus demandas fue el equipo estadounidense.

    “Dejamos muy claro que eso es inaceptable. Llegamos a las negociaciones diciendo que Estados Unidos había ofrecido un alto el fuego. Dejamos de bombardear el país. Lo que esperamos que los iraníes cedan es la reapertura del estrecho de Ormuz”, ha expresado Vance.

    Al hilo, ha amenazado con que las negociaciones con el país asiático “cambiarán radicalmente” si las autoridades iraníes no facilitan una reapertura local, pese a que ahora son las fuerzas estadounidenses las que mantienen un cierre perimetral sobre el estratégico paso que, de hecho, el vicepresidente ha ensalzado como “una presión económica adicional” a la alegada “ventaja militar”.

    Las palabras de JD Vance chocan con las del ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien al término de las negociaciones en Islamabad afirmó que su delegación “participó de buena fe” para poner fin a la guerra.

    “Pero cuando estábamos a un paso del ‘Memorando de Entendimiento de Islamabad’, nos topamos con maximalismo, cambios de reglas y bloqueo”, escribió en la plataforma social X, refiriéndose a Estados Unidos. “Ninguna lección aprendida”, lamentó, advirtiendo que “la enemistad engendra enemistad”.

    Más sobre:IránEstados UnidosOrmuz

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