SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Estados Unidos derriba un dron iraní que se aproximaba al portaaviones USS Abraham Lincoln

    El dron iraní Shahed-139 volaba hacia el portaaviones “con intenciones poco claras” y fue derribado por un caza F-35, dijo el capitán de la Armada Tim Hawkins, portavoz del Comando Central del Ejército estadounidense.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Vista del portaaviones USS Abraham Lincoln. Foto: Archivo

    El Ejército estadounidense derribó el martes un dron iraní que se acercó agresivamente al portaaviones USS Abraham Lincoln en el Mar Arábigo, según informó la institución, en un incidente reportado inicialmente por la agencia Reuters.

    El dron iraní Shahed-139 volaba hacia el portaaviones “con intenciones poco claras” y fue derribado por un caza F-35 estadounidense, añadió.

    “Un avión de combate F-35C del Abraham Lincoln derribó el dron iraní en defensa propia y para proteger al portaaviones y al personal a bordo”, dijo el capitán de la Armada Tim Hawkins, portavoz del Comando Central del Ejército estadounidense.

    Ningún militar estadounidense resultó herido durante el incidente y ningún equipo estadounidense resultó dañado, añadió.

    El Comando Central del Ejército estadounidense informó que, en otro incidente ocurrido el martes, horas después en el Estrecho de Ormuz, las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán hostigaron a un buque mercante con bandera y tripulación estadounidense.

    “Dos lanchas del CGRI y un dron iraní Mohajer se acercaron al M/V Stena Imperative a gran velocidad y amenazaron con abordar y apoderarse del petrolero”, declaró Hawkins.

    Los incidentes se produjeron mientras los diplomáticos buscaban concertar conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, y el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que, con los buques de guerra estadounidenses dirigiéndose hacia Irán, probablemente ocurrirían “cosas malas” si no se lograba un acuerdo. El líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, aseguró que un ataque estadounidense podría desatar una guerra regional.

    En este escenario, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha pedido la apertura de conversaciones sobre el programa nuclear con Estados Unidos, informó este lunes la agencia de prensa Fars.

    Fuentes gubernamentales indicaron a Reuters que el encuentro se llevará a cabo el próximo viernes, en Turquía, entre el enviado especial de Washington, Steve Witkoff, y el canciller iraní, Abbas Araqchi.

    Más sobre:IránEE.UU.portaavionesUSS Abraham LincolnMar ArábigoShahed-139Cuerpo de la Guardia Revolucionaria IslámicaPrograma nuclearPezeshkianJameneiWitkoffAraqchiMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Teatro Zoco estrena la ácida comedia “Becky Shaw” con un elenco encabezado por Gabriela Hernández

    Bolsa de Santiago extiende su alza y vuelve a acercarse a sus máximos históricos

    Presidente Boric evoca a Piñera a días del segundo aniversario de muerte del exmandatario: “La mejor manera de recordarlo”

    La destacada pianista Svetlana Smolina se presenta en Teatro CA660

    ProCultura: los descargos de Larraín para evitar la cárcel y cómo la Fiscalía trazó su vínculo con Orrego en el fraude

    Keanu Reeves es una estrella en problemas en el primer adelanto de Outcome

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Servicios

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Revisa si tienes multas sin pagar: es requisito para obtener el Permiso de circulación

    Revisa si tienes multas sin pagar: es requisito para obtener el Permiso de circulación

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes durante febrero

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes durante febrero

    Presidente Boric evoca a Piñera a días del segundo aniversario de muerte del exmandatario: “La mejor manera de recordarlo”
    Chile

    Presidente Boric evoca a Piñera a días del segundo aniversario de muerte del exmandatario: “La mejor manera de recordarlo”

    ProCultura: los descargos de Larraín para evitar la cárcel y cómo la Fiscalía trazó su vínculo con Orrego en el fraude

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Bolsa de Santiago extiende su alza y vuelve a acercarse a sus máximos históricos
    Negocios

    Bolsa de Santiago extiende su alza y vuelve a acercarse a sus máximos históricos

    Dipres apunta a los ingresos por impuestos a las empresas como la gran debilidad para proyectar cifras fiscales

    Viña Concha y Toro anuncia compra de una viña francesa

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia
    Tendencias

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia

    Por qué la familia real de Noruega está vinculada al caso de Jeffrey Epstein

    Quiénes son los candidatos a la Secretaría General de la ONU que competirán con Michelle Bachelet

    Celebra Joaquín Niemann: el LIV Golf sumará puntos para el Ranking Mundial que da acceso a los major
    El Deportivo

    Celebra Joaquín Niemann: el LIV Golf sumará puntos para el Ranking Mundial que da acceso a los major

    Sifup acusa a Colo Colo de vulnerar derechos laborales de sus jugadores con contrato profesional

    El debut de Colo Colo agota la paciencia alba con Fernando Ortiz: “Con lo que ha mostrado, su continuidad está en duda”

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Teatro Zoco estrena la ácida comedia “Becky Shaw” con un elenco encabezado por Gabriela Hernández
    Cultura y entretención

    Teatro Zoco estrena la ácida comedia “Becky Shaw” con un elenco encabezado por Gabriela Hernández

    La destacada pianista Svetlana Smolina se presenta en Teatro CA660

    Keanu Reeves es una estrella en problemas en el primer adelanto de Outcome

    La mediática hija de Diosdado Cabello nombrada como ministra de Turismo y que refuerza su poder en el gobierno venezolano
    Mundo

    La mediática hija de Diosdado Cabello nombrada como ministra de Turismo y que refuerza su poder en el gobierno venezolano

    Estados Unidos derriba un dron iraní que se aproximaba al portaaviones USS Abraham Lincoln

    Presidenta mexicana defiende respaldo a la candidatura de Bachelet a la ONU

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?