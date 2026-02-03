Estados Unidos derriba un dron iraní que se aproximaba al portaaviones USS Abraham Lincoln

El Ejército estadounidense derribó el martes un dron iraní que se acercó agresivamente al portaaviones USS Abraham Lincoln en el Mar Arábigo, según informó la institución, en un incidente reportado inicialmente por la agencia Reuters.

El dron iraní Shahed-139 volaba hacia el portaaviones “con intenciones poco claras” y fue derribado por un caza F-35 estadounidense, añadió.

Despite attempts to deescalate, the drone continued flying in the direction of the Lincoln “aggressively” and with “unclear intent,” resulting in its shoot down by the F-35C, according to officials with U.S. Central Command (CENTCOM) who spoke to CBS News. — OSINTdefender (@sentdefender) February 3, 2026

“Un avión de combate F-35C del Abraham Lincoln derribó el dron iraní en defensa propia y para proteger al portaaviones y al personal a bordo”, dijo el capitán de la Armada Tim Hawkins, portavoz del Comando Central del Ejército estadounidense.

Ningún militar estadounidense resultó herido durante el incidente y ningún equipo estadounidense resultó dañado, añadió.

El Comando Central del Ejército estadounidense informó que, en otro incidente ocurrido el martes, horas después en el Estrecho de Ormuz, las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán hostigaron a un buque mercante con bandera y tripulación estadounidense.

⚡️BREAKING



US forces have Shot Down an Iranian drone that was operating near the aircraft carrier USS Lincoln in International waters pic.twitter.com/h534AE20Cu — Iran Observer (@IranObserver0) February 3, 2026

“Dos lanchas del CGRI y un dron iraní Mohajer se acercaron al M/V Stena Imperative a gran velocidad y amenazaron con abordar y apoderarse del petrolero”, declaró Hawkins.

Los incidentes se produjeron mientras los diplomáticos buscaban concertar conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, y el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que, con los buques de guerra estadounidenses dirigiéndose hacia Irán, probablemente ocurrirían “cosas malas” si no se lograba un acuerdo. El líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, aseguró que un ataque estadounidense podría desatar una guerra regional.

Iran president gives go-ahead for talks with US https://t.co/F8IpipEn6H https://t.co/F8IpipEn6H — Reuters (@Reuters) February 3, 2026

En este escenario, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha pedido la apertura de conversaciones sobre el programa nuclear con Estados Unidos, informó este lunes la agencia de prensa Fars.

Fuentes gubernamentales indicaron a Reuters que el encuentro se llevará a cabo el próximo viernes, en Turquía, entre el enviado especial de Washington, Steve Witkoff, y el canciller iraní, Abbas Araqchi.