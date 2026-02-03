Estados Unidos derriba un dron iraní que se aproximaba al portaaviones USS Abraham Lincoln
El dron iraní Shahed-139 volaba hacia el portaaviones “con intenciones poco claras” y fue derribado por un caza F-35, dijo el capitán de la Armada Tim Hawkins, portavoz del Comando Central del Ejército estadounidense.
El Ejército estadounidense derribó el martes un dron iraní que se acercó agresivamente al portaaviones USS Abraham Lincoln en el Mar Arábigo, según informó la institución, en un incidente reportado inicialmente por la agencia Reuters.
El dron iraní Shahed-139 volaba hacia el portaaviones “con intenciones poco claras” y fue derribado por un caza F-35 estadounidense, añadió.
“Un avión de combate F-35C del Abraham Lincoln derribó el dron iraní en defensa propia y para proteger al portaaviones y al personal a bordo”, dijo el capitán de la Armada Tim Hawkins, portavoz del Comando Central del Ejército estadounidense.
Ningún militar estadounidense resultó herido durante el incidente y ningún equipo estadounidense resultó dañado, añadió.
El Comando Central del Ejército estadounidense informó que, en otro incidente ocurrido el martes, horas después en el Estrecho de Ormuz, las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán hostigaron a un buque mercante con bandera y tripulación estadounidense.
“Dos lanchas del CGRI y un dron iraní Mohajer se acercaron al M/V Stena Imperative a gran velocidad y amenazaron con abordar y apoderarse del petrolero”, declaró Hawkins.
Los incidentes se produjeron mientras los diplomáticos buscaban concertar conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, y el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que, con los buques de guerra estadounidenses dirigiéndose hacia Irán, probablemente ocurrirían “cosas malas” si no se lograba un acuerdo. El líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, aseguró que un ataque estadounidense podría desatar una guerra regional.
En este escenario, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha pedido la apertura de conversaciones sobre el programa nuclear con Estados Unidos, informó este lunes la agencia de prensa Fars.
Fuentes gubernamentales indicaron a Reuters que el encuentro se llevará a cabo el próximo viernes, en Turquía, entre el enviado especial de Washington, Steve Witkoff, y el canciller iraní, Abbas Araqchi.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.