    Mundo

    Estados Unidos y Corea del Sur realizarán en marzo una serie de maniobras militares en medio de tensión con Corea del Norte

    Las maniobras, bajo el nombre de ‘Escudo de Liberad’, tendrán lugar entre los días 9 y 19 de marzo.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Imagen archivo. Petty Officer 1st Class Ace Rheaume

    Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Corea del Sur han informado este miércoles de que tienen previsto realizar el próximo mes de marzo maniobras militares de “naturaleza defensiva” ante la creciente tensión con Corea del Norte, que a menudo ha criticado estas actividades por considerar que se trata de un “simulacro de invasión”.

    Las maniobras, bajo el nombre de ‘Escudo de Liberad’, tendrán lugar entre los días 9 y 19 de marzo y se realizan anualmente durante la primavera. Este año, sin embargo, la fecha coincide con los preparativos para transferir el mando de las tropas surcoreanas en caso de guerra.

    Los aliados han indicado así que esto permitirá a las partes “reforzar la alianza y sus capacidades mediante operaciones combinadas y conjuntas en todos los dominios”, según informaciones recogidas por el diario ‘The Korea Times’.

    “Esto servirá de oportunidad para apoyar los preparativos, ya en marcha, para una transición del control operativo, consistente con el acuerdo entre las partes”, han afirmado en un comunicado conjunto, unas competencias que el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, busca recuperar antes de que finalice su mandato en 2030.

    Como parte de los esfuerzos para lograr este cambio, los dos países han acordado completar un proceso de verificación al respecto -que tendrá un total de tres pasos y permitirá verificar las capacidades de las fuerzas combinadas entre las partes de cara a finales de este año-.

    Este mismo miércoles, las Fuerzas de Estados Unidos en Corea (USFK), pertenecientes al Mando del Indo-Pacífico y que sirve de apoyo al Mando de Naciones Unidas (encabezado por Estados Unidos y creado tras la guerra de Corea), han notificado a Corea del Sur de que una de las maniobras realizadas recientemente por la Fuerza Aérea estadounidense en la zona provocó un incidente con cazas chinos.

    Así, el comandante Xavier Brunson ha lamentado que las fuerzas surcoreanas no fueran notificados a su debido tiempo y ha expresado durante una llamada telefónica con el ministro de Defensa, Ahn Gyu Back, en la que ha dado las explicaciones pertinentes después de que Seúl manifestara su protesta al respecto.

    “Las Fuerzas de Estados Unidos en Corea realizan actividades de entrenamiento de forma regular al mayor nivel y garantizan que puedan cumplir del todo su misión. No pedimos perdón por mantener la preparación”, ha aclarado.

    El incidente se produjo después de que varios cazas F-16 sobrevolaran las áreas de identificación aérea de China y Corea del Sur, lo que llevó al Ejército chino a desplegar varias aeronaves.

    Más sobre:Corea del SurEstados UnidosManiobras Militares

    COMENTARIOS

