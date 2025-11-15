Familia de piloto acrobático Fernando Tapia denuncia que amigo utilizó sus tarjetas tras su muerte

Luego del grave accidente en que murió el piloto acrobático Fernando Tapia, su familia denunció un millonario fraude por parte de un amigo del fallecido, quien tras su trágica desaparición habría utilizado sus tarjetas para realizar compras y giros en cajeros automáticos que superarían los 3 millones de pesos.

Los familiares de Tapia realizaron la acusación tras notar movimientos con sus tarjetas bancarias el mismo día en que era velado, tras su muerte el 29 de octubre.

“Una de sus tarjetas de cuenta privada tenía movimientos de gastos, compras, habían giros en la misma noche que falleció y cuando se estaba velando. Se registraron muchas compras. Quedamos estupefactos porque él estaba fallecido”, comentó Soledad Tapia al programa Contigo en Directo este viernes.

En las que además detalló que “mi sobrino mayor de 24 años logró rescatar el chip del teléfono de mi hermano para rescatar recuerdos. Instala el chip en el celular y llegan notificaciones de transacciones en el banco, pero mi hermano ya había fallecido”.

Al constatar que el hombre, conocido por sus iniciales I.A.T., habría realizado compras y giros millonarios, pese a que la tarjeta le fue entregada solo para una compra puntual el día del accidente, el hijo de Tapia presentó el miércoles una denuncia por fraude. Al día siguiente el sujeto confesó el delito.

Fernando Tapia, que tenía 34 años y era piloto acrobático y presidente del Club Aéreo San Felipe, perdió la vida el pasado 29 de octubre, luego de que su avioneta capotara en el sector de Putaendo, en la Región de Valparaíso. El accidente habría ocurrido tras perder una hélice de la aeronave.

Fiscalía de San Felipe inicia la investigación del caso

Durante este viernes, la Fiscalía de San Felipe confirmó una investigación en curso por el delito de fraude, revelando que en las diligencias trabajan junto a la PDI y que se están recabando los antecedentes para lograr una formalización.

“La víctima le entrega a este sujeto su tarjeta del Banco Falabella y le da la clave, toda vez que iban a realizar unas compras. El imputado, después del fallecimiento de la víctima, dentro de los días de fines de octubre y los primeros días de noviembre de este año, realiza estos giros en distintas sucursales bancarias, por un total de 3.600.000 pesos”, detalló el Fiscal jefe de San Felipe, Eduardo Fajardo.

La fiscalía estableció la participación del amigo del piloto a través de esos movimientos bancarios y las imágenes de video donde aparece el imputado, con lo que se logra acreditar su participación en el delito de la Ley 20.009.

El mismo Fajardo señaló que “dado que no había flagrancia, el imputado no pasa a control de detención. Sin perjuicio de lo cual, conforme a las diligencias de la investigación, y otras más que se irán allegando a la carpeta investigativa, se pedirá prontamente la audiencia de formalización”.