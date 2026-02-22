SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Fundador de Telegram acusa a Rusia de restringir aplicación para forzar uso de app estatal

    En paralelo, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) sostuvo que el uso de Telegram representa una amenaza para los soldados rusos desplegados en Ucrania.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Fundador de Telegram acusa a Rusia de restringir aplicación para forzar uso de app estatal

    El fundador de Telegram, Pavel Durov, denunció que las autoridades de Rusia están limitando el acceso a la red de mensajería con el objetivo de empujar a los usuarios hacia una aplicación estatal llamada MAX, a la que calificó como una herramienta “creada para la vigilancia y la censura política”.

    Durov recordó que “hace ocho años Irán intentó la misma estrategia y fracasó”, ya que la mayoría de los usuarios continuó utilizando Telegram “eludiendo la censura”.

    En ese contexto, afirmó que la plataforma “aboga por la libertad de expresión y la privacidad, pese a las presiones”, y advirtió que “limitar la libertad de los ciudadanos nunca es una decisión correcta”.

    Fundador de Telegram acusa a Rusia de restringir aplicación para forzar uso de app estatal. En la imagen, la aplicación rusa MAX.

    Advertencia del FSB y riesgo para soldados

    En paralelo, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) sostuvo que el uso de Telegram representa una amenaza para los soldados rusos desplegados en Ucrania. Según la entidad, existe información “fidedigna” de que fuerzas ucranianas podrían acceder rápidamente a datos publicados en la aplicación y utilizarlos con fines militares.

    De acuerdo con la agencia Interfax, el FSB asegura contar con “numerosos datos fehacientes” de que el uso de Telegram por militares rusos en el frente ha generado en varias ocasiones, durante los últimos tres meses, “amenazas a la vida” de los efectivos.

    La prensa independiente interpreta estas declaraciones como parte de una campaña que podría derivar en un bloqueo definitivo de Telegram, eventualmente a partir del 1 de abril. La reciente ralentización del servicio ya provocó la indignación de combatientes en el frente.

    Las restricciones a Telegram —junto con WhatsApp— comenzaron a mediados de 2025, cuando se deshabilitaron las videollamadas en ambas plataformas. Además, la justicia rusa exige que Telegram localice en territorio nacional los servidores que almacenan datos de usuarios, una medida que, según críticos, pondría en riesgo la privacidad de los internautas.

    Fundador de Telegram acusa a Rusia de restringir aplicación para forzar uso de app estatal Dado Ruvic
    Más sobre:TelegramRusiaUcraniaAplicaciónTelemensajeríaTeléfonos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Pet Shop Boys comparten imágenes de un paseo por la playa en Viña del Mar

    Quien era “El Mencho”: el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación que fue abatido por el ejército mexicano

    Bomba Estéreo tantea su debut en Viña 2026: su vínculo con Chile y cómo el desamor inspira su nuevo álbum

    Groenlandia y Dinamarca rechazan envío de buque hospital de EE.UU. anunciado por Trump

    Andes Iron aborda fallo de la Corte de Apelaciones por Dominga: “Uno de los casos icónicos de la permisología en Chile”

    El galardón más esquivo de Viña: quiénes integran el selecto grupo de ganadores de la Gaviota de Platino

    Lo más leído

    1.
    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    2.
    Agentes asesinan a un hombre en la casa de Trump en Mar-a-Lago

    Agentes asesinan a un hombre en la casa de Trump en Mar-a-Lago

    3.
    Trump pide unidad a los republicanos tras el golpe de la Corte Suprema contra su política arancelaria

    Trump pide unidad a los republicanos tras el golpe de la Corte Suprema contra su política arancelaria

    4.
    Qué es la cumbre Shield of the Americas: la cita convocada por Trump a la que asistirá Kast antes del cambio de mando

    Qué es la cumbre Shield of the Americas: la cita convocada por Trump a la que asistirá Kast antes del cambio de mando

    5.
    Guerra de Rusia en Ucrania, cómo el campo de batalla se ha convertido en un lugar de prueba de armas

    Guerra de Rusia en Ucrania, cómo el campo de batalla se ha convertido en un lugar de prueba de armas

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja

    SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

    SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

    Dónde y a qué hora ver en vivo la transmisión del Festival de Viña 2026

    Dónde y a qué hora ver en vivo la transmisión del Festival de Viña 2026

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja
    Chile

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja

    Homicidio en Vallenar: adolescente queda detenido tras fatal ataque con arma blanca

    SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

    Andes Iron aborda fallo de la Corte de Apelaciones por Dominga: “Uno de los casos icónicos de la permisología en Chile”
    Negocios

    Andes Iron aborda fallo de la Corte de Apelaciones por Dominga: “Uno de los casos icónicos de la permisología en Chile”

    Ernesto Erdmann, de ZeroQ: “Tener un buen producto no es suficiente para expandirse fuera de Chile”

    El estallido de El Teniente: las razones de la “inédita” salida de toda una línea de mando de Codelco

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?
    Tendencias

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?

    Un estudio sugiere que los simios también pueden “jugar a fingir”

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    A solo horas de su inicio: ola de violencia en México obliga a postergar partido del Querétaro de Esteban González
    El Deportivo

    A solo horas de su inicio: ola de violencia en México obliga a postergar partido del Querétaro de Esteban González

    En vivo: Alejandro Tabilo va por el título ante Tomás Etcheverry en la final ATP de Río de Janeiro 2026

    Con Noruega liderando el medallero y Chile desfilando: Milano-Cortina 2026 finaliza con colorida ceremonia de clausura

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Pet Shop Boys comparten imágenes de un paseo por la playa en Viña del Mar
    Cultura y entretención

    Pet Shop Boys comparten imágenes de un paseo por la playa en Viña del Mar

    Bomba Estéreo tantea su debut en Viña 2026: su vínculo con Chile y cómo el desamor inspira su nuevo álbum

    El galardón más esquivo de Viña: quiénes integran el selecto grupo de ganadores de la Gaviota de Platino

    Quien era “El Mencho”: el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación que fue abatido por el ejército mexicano
    Mundo

    Quien era “El Mencho”: el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación que fue abatido por el ejército mexicano

    Fundador de Telegram acusa a Rusia de restringir aplicación para forzar uso de app estatal

    Groenlandia y Dinamarca rechazan envío de buque hospital de EE.UU. anunciado por Trump

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio