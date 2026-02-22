Fundador de Telegram acusa a Rusia de restringir aplicación para forzar uso de app estatal

El fundador de Telegram, Pavel Durov, denunció que las autoridades de Rusia están limitando el acceso a la red de mensajería con el objetivo de empujar a los usuarios hacia una aplicación estatal llamada MAX, a la que calificó como una herramienta “creada para la vigilancia y la censura política”.

Durov recordó que “hace ocho años Irán intentó la misma estrategia y fracasó”, ya que la mayoría de los usuarios continuó utilizando Telegram “eludiendo la censura”.

En ese contexto, afirmó que la plataforma “aboga por la libertad de expresión y la privacidad, pese a las presiones”, y advirtió que “limitar la libertad de los ciudadanos nunca es una decisión correcta”.

Fundador de Telegram acusa a Rusia de restringir aplicación para forzar uso de app estatal. En la imagen, la aplicación rusa MAX.

Advertencia del FSB y riesgo para soldados

En paralelo, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) sostuvo que el uso de Telegram representa una amenaza para los soldados rusos desplegados en Ucrania. Según la entidad, existe información “fidedigna” de que fuerzas ucranianas podrían acceder rápidamente a datos publicados en la aplicación y utilizarlos con fines militares.

De acuerdo con la agencia Interfax, el FSB asegura contar con “numerosos datos fehacientes” de que el uso de Telegram por militares rusos en el frente ha generado en varias ocasiones, durante los últimos tres meses, “amenazas a la vida” de los efectivos.

La prensa independiente interpreta estas declaraciones como parte de una campaña que podría derivar en un bloqueo definitivo de Telegram, eventualmente a partir del 1 de abril. La reciente ralentización del servicio ya provocó la indignación de combatientes en el frente.

Las restricciones a Telegram —junto con WhatsApp— comenzaron a mediados de 2025, cuando se deshabilitaron las videollamadas en ambas plataformas. Además, la justicia rusa exige que Telegram localice en territorio nacional los servidores que almacenan datos de usuarios, una medida que, según críticos, pondría en riesgo la privacidad de los internautas.