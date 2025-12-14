Gobierno chileno manifiesta condolencias por fatal tiroteo en Australia

El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicó manifestó su pesar por el fatal ataque armado registrado en la ciudad de Sídney, Australia.

Duna celebración de Hanukkah, se concretó el ataque que dejó al menos 12 fallecidos , según informaron autoridades locales.

“El Gobierno de Chile transmite su más sentido pésame al Gobierno y al pueblo de Australia, y envía sus condolencias a las familias de las víctimas, así como su solidaridad con los heridos y a todos quienes se han visto afectados. También expresa su solidaridad con la comunidad judía, tanto en Australia como en el resto del mundo”, comentaron desde la Cancillería.

“Asimismo, Chile condena enérgicamente este acto de violencia injustificado y rechaza cualquier forma de extremismo y expresión de odio”, finaliza la misiva.

De acuerdo a información de la policía australiana uno de los atacantes fue abatido, mientras el otro se encontraba herido.