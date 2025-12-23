SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Gobierno de Petro decreta emergencia económica en Colombia tras el fracaso de la reforma tributaria

    El presidente y su gabinete activaron un mecanismo constitucional excepcional que le permite gobernar por decreto durante 30 días, con el objetivo de enfrentar un grave desbalance fiscal, financiar salud y seguridad, y evitar una crisis económica y social de mayor magnitud.

    Por 
    Roberto Martínez
    El presidente de Colombia, Gustavo Petro REMITIDA / HANDOUT por PRESIDENCIA DE COLOMBIA PRESIDENCIA DE COLOMBIA

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto a la totalidad de su gabinete ministerial, firmó este lunes el Decreto 1390, mediante el cual declaró el estado de emergencia económica en el país.

    La medida extraordinaria contemplada en la Constitución habilita al Ejecutivo a dictar decretos con fuerza de ley para enfrentar una crisis que, según el propio gobierno, ya no puede resolverse con los mecanismos ordinarios del Estado.

    La decisión ocurre luego del fracaso de la más reciente reforma tributaria en el Congreso, lo que dejó al Ejecutivo sin una de sus principales herramientas para financiar el gasto público.

    Según el documento, la emergencia tendrá una duración inicial de 30 días, aunque la Carta Magna permite extenderla hasta 90 días en el año, si las condiciones así lo ameritan.

    ¿Qué significa una emergencia económica?

    La declaratoria se sustenta en el artículo 215 de la Constitución colombiana, que autoriza al presidente a asumir facultades legislativas temporales cuando exista una grave e inminente perturbación del orden económico, social o ecológico.

    Bajo este régimen, el gobierno puede crear o modificar impuestos de manera transitoria, reorganizar el presupuesto y adoptar medidas urgentes para evitar una paralización del Estado.

    No obstante, dichas decisiones no quedan fuera de control institucional, puesto que todos los decretos deberán ser revisados por la Corte Constitucional y estarán sujetos al control político del Congreso, que deberá ser convocado una vez finalizado el periodo de emergencia.

    Los principales focos de urgencia

    Uno de los argumentos centrales del decreto firmado por la administración de la nación colombiana tiene que ver con la crítica situación financiera del sistema de salud, especialmente en el régimen subsidiado que atiende a la población más vulnerable.

    Según reportan medios locales, la Corte Constitucional de dicho país ordenó que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de este régimen se iguale al 95% de la del régimen contributivo.

    Aunque esa meta se habría alcanzado en 2019, para 2022 el nivel volvió a caer hasta 88,9%, generando un déficit que hoy resulta insostenible.

    Según el gobierno de Petro, para cumplir los fallos judiciales y garantizar el derecho a la salud, se requieren $3,3 billones adicionales para 2026.

    En este sentido, el decreto de emergencia económica advierte que, sin esos recursos, millones de colombianos verían seriamente amenazada su atención sanitaria.

    Otro de los factores que sustentan la emergencia apunta al deterioro del orden público.

    El documento menciona ataques de grupos armados ilegales en regiones como Cauca, César y Norte de Santander, incluso mediante el uso de drones, lo que ha dejado víctimas fatales, heridos y un fuerte impacto en la economía local.

    Ante este escenario, el Ministerio de Defensa del país sudamericano estima que se necesitan $2,7 billones para modernizar la tecnología y mejorar la infraestructura de la Fuerza Pública.

    El vacío fiscal tras el rechazo del Congreso

    El gobierno de Petro también fundamenta la medida en el bloqueo legislativo a sus proyectos de financiamiento. Según el decreto, el Congreso no aprobó dos iniciativas clave: una por $12 billones para 2025 y otra por $16,3 billones para 2026.

    Esta negativa -sostiene el Ejecutivo- habría generado un “desbalance gigante” entre las necesidades de gasto del Estado y los ingresos disponibles, agravando la fragilidad fiscal.

    Como respaldo técnico, el decreto cita el deterioro de las finanzas públicas del Gobierno Nacional Central. Según reportes de medios colombianos, el déficit fiscal habría cerrado 2024 en 6,7% del PIB, y para 2025 se proyectaba un aumento hasta 7,1% del PIB, cifras que, a juicio del Ejecutivo, configuran una “coyuntura fiscal excepcional”.

    En ese contexto, el gobierno de Petro sostuvo que la emergencia económica es la única vía disponible para evitar una profundización de la crisis económica y social, mientras se mantiene bajo la lupa de la Corte Constitucional y del propio Congreso.

    Más sobre:ColombiaGustavo PetroReforma tributariaEmergencia económicaSaludOrden públicoMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    EE.UU. confirma un muerto en un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico

    Presidente peruano abre la puerta a un corredor humanitario ante reunión con Kast por crisis migratoria

    Detienen a dos sujetos por robo de dos camiones en Pudahuel: retuvieron y agredieron al conductor de una de las máquinas

    En el marco de su viaje a Ecuador: Kast aprovecha escala en Lima y sostiene cita con canciller peruano

    Comunidad Judía en Chile rechaza manifestación a favor de Hamas durante celebración de Jánuca en Puerto Montt

    Trump eleva tensión con Dinamarca por Groenlandia: “La necesitamos para la seguridad nacional”

    Lo más leído

    1.
    Movimiento brasileño advierte que “agresiones” de Trump contra Venezuela ponen en riesgo a todo el continente

    Movimiento brasileño advierte que “agresiones” de Trump contra Venezuela ponen en riesgo a todo el continente

    2.
    La grave epidemia de enfermedades virales que agrava el colapso sanitario de Cuba

    La grave epidemia de enfermedades virales que agrava el colapso sanitario de Cuba

    3.
    Trump eleva tensión con Dinamarca por Groenlandia: “La necesitamos para la seguridad nacional”

    Trump eleva tensión con Dinamarca por Groenlandia: “La necesitamos para la seguridad nacional”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    Servicios

    Revisa el horario especial de los supermercados Lider por la Navidad

    Revisa el horario especial de los supermercados Lider por la Navidad

    El horario especial de los supermercados Tottus por la Navidad

    El horario especial de los supermercados Tottus por la Navidad

    Horario especial de los supermercados Santa Isabel por la Navidad

    Horario especial de los supermercados Santa Isabel por la Navidad

    Detienen a dos sujetos por robo de dos camiones en Pudahuel: retuvieron y agredieron al conductor de una de las máquinas
    Chile

    Detienen a dos sujetos por robo de dos camiones en Pudahuel: retuvieron y agredieron al conductor de una de las máquinas

    En el marco de su viaje a Ecuador: Kast aprovecha escala en Lima y sostiene cita con canciller peruano

    Comunidad Judía en Chile rechaza manifestación a favor de Hamas durante celebración de Jánuca en Puerto Montt

    Exgerente general de Sartor AGF acude a tribunales para revocar histórica multa de la CMF
    Negocios

    Exgerente general de Sartor AGF acude a tribunales para revocar histórica multa de la CMF

    CChC pronostica el fin de la crisis del mercado inmobiliario para 2026 si se amplía el subsidio a la tasa hipotecaria

    Informe técnico pedido por el CFA concluye que pago del FES no es un “activo financiero” del Fisco

    La diferencia entre desodorante y antitranspirante, explicada por un experto
    Tendencias

    La diferencia entre desodorante y antitranspirante, explicada por un experto

    Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años

    Quién es Tylor Chase, la estrella de Nickelodeon que fue vista viviendo en la calle en California

    Manuel Mayo explica por qué Azul Azul elige a Francisco Meneghini como nuevo técnico de la U
    El Deportivo

    Manuel Mayo explica por qué Azul Azul elige a Francisco Meneghini como nuevo técnico de la U

    Paqui Meneghini le gana el gallito a Paiva: Azul Azul se decide por el técnico que reemplazará a Gustavo Álvarez en la U

    La sinceridad de Mito Pereira: “Si no hubiese existido el LIV Golf, no me hubiera retirado a esta edad”

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara
    Finde

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Cómo Entrenar a tu Dragón llega al streaming: dónde ver la versión live action del éxito animado
    Cultura y entretención

    Cómo Entrenar a tu Dragón llega al streaming: dónde ver la versión live action del éxito animado

    De película: revelan la duración del esperado final de Stranger Things

    Joe Vasconcellos fija shows en Santiago y Valparaíso para el inicio de 2026

    Gobierno de Petro decreta emergencia económica en Colombia tras el fracaso de la reforma tributaria
    Mundo

    Gobierno de Petro decreta emergencia económica en Colombia tras el fracaso de la reforma tributaria

    EE.UU. confirma un muerto en un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico

    Presidente peruano abre la puerta a un corredor humanitario ante reunión con Kast por crisis migratoria

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida