Gobierno peruano pedirá al Congreso priorizar proyecto que permite a las FF.AA. ampliar presencia en fronteras

El Presidente peruano José Jerí anunció que solicitará al Congreso de la República que priorice el debate del proyecto de ley que permite que las Fuerzas Armadas asuman un mayor rol en el resguardo y la vigilancia de las fronteras del país.

Según el mandatario, esta iniciativa busca reforzar el control en las zonas limítrofes ante el riesgo de una eventual emergencia migratoria tanto en el sur como en el norte del territorio.

De acuerdo al medio peruano La República, Jerí comunicó que “en el Congreso de la República hay una iniciativa que está pendiente en la Comisión de Constitución para modificar la Carta Magna, para que las Fuerzas Armadas resguarden las fronteras, como Ejecutivo vamos a solicitar que el Congreso priorice el debate en la Comisión de Constitución”.

También indicó que los gobiernos anteriores “descuidaron por completo” las áreas fronterizas y que es necesario aplicar medidas para enfrentar amenazas vinculadas al crimen organizado, tráfico ilícito y el creciente flujo migratorio. Por ello, insistió que las Fuerzas Armadas deberían tener presencia continua y no depender solo de los regímenes de excepción.

Según La República, el jefe de Estado añadió que también impulsará una reforma constitucional destinada a eliminar la restricción que impide inversiones —incluida la extranjera— en los 50 kilómetros adyacentes a la línea fronteriza, una medida que el Ejecutivo promueve sin detallar sus implicancias en materia de seguridad ni quiénes serían los principales beneficiados.

“Esta es una de las formas que podemos contribuir al desarrollo, a que inversionistas extranjeros puedan invertir y puedan contribuir al desarrollo económico y así dinamizar las inversiones y generar fuentes de trabajo”, agregó.