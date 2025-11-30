Mirosevic advierte que no ve en Kast “un genuino intento de moderación” en medio de la segunda vuelta

Este domingo, el senador de Arica y Parinacota, Vlado Mirosevic, y líder del Partido Liberal, ahondó sobre el despliegue del candidato republicano José Antonio Kast en las semanas previas a las elecciones del 14 de diciembre.

El electo senador del Partido Liberal expresó en Mesa Central que “lo que vemos al frente nos preocupa muchísimo. Lo que vemos al frente es un candidato con bastante arrogancia, con soluciones facilistas, efectistas, que yo sinceramente no veo cómo las va a llevar a cabo”.

Ya “en la Cámara (ese sector) tiene mayoría. Les faltan dos votos para tener mayoría. O sea, tienen 76 votos las derechas unidas, necesitan 78. De los 14 del Partido de la Gente (PDG) yo les puedo asegurar que hay dos que van a estar disponibles a darle mayoría al gobierno si es que ganara José Antonio Kast”.

Mirosevic explicó que “yo he visto en Jeannette Jara un intento genuino, desde que era ministra, de tener posiciones más moderadas. Y en la campaña, para qué decir. No he visto lo mismo en José Antonio Kast. Él no ha moderado un pelo".

“No veo en José Antonio Kast un genuino intento de moderación. No lo he visto. Él lleva tres campañas presidenciales. No nos está diciendo, ‘mire, yo entiendo que la sociedad chilena es más liberal que antes, respeto esa posición’. En un debate le preguntaron si tenía una posición distinta hace 20 años atrás cuando él intentó bloquear la píldora el día después en el Tribunal Constitucional, y dijo, ‘no, mantengo mi posición, no he cambiado mis posiciones valóricas, sigo defendiendo los mismos principios’“, recordó el electo senador de Arica y Parinacota.

Agregó que “la impresión que tengo es que este es un tipo de liderazgo que, dada la arrogancia y el mesianismo que tiene, no está dispuesto a dialogar, no quieren dialogar. Yo lo he visto en la Cámara , no me lo cuenta nadie”.

Sumó que “lo que pasa en Estados Unidos es preocupante. Nadie se hubiese imaginado que en ese país estuviese violando el Estado de Derecho como lo está haciendo con la libertad de prensa, la libertad de asociación. Es una locura. Me preocupa que José Antonio Kast pudiera seguir ese camino. Si lo va a seguir o no, vamos a ver".

“Yo lamento que Evópoli muera”

Tras las elecciones de senadores y diputados, Mirosevic destacó en Mesa Central que “murieron 14 partidos. El 50% de los partidos legales en Chile dejaron de existir en esta elección. Y por lo tanto nosotros quedamos en la vereda de los que seguimos vivos”.

Consultado sobre si su partido sería el único liberal que quedaría tras la disolución de Evópoli, Mirosevic detalló que “ yo lamento lo que pasó con Evópoli . En el mundo hay distintas versiones de liberalismo. Hay un liberalismo progresista de centro-izquierda, como el nuestro. Como el de Canadá, como en Holanda, en varios países. Y hay un liberalismo también de centro-derecha”.

“Yo lamento que Evópoli muera, básicamente porque esto significa que vamos a tener una derecha más dura y que no hay un sector que le pueda hacer contrapeso . Era bueno que al interior de la derecha hubiese un sector más moderado, más dialogante, con convicciones democráticas más ancladas, más profundas, y que se opusiera a esta derecha más conservadora. Va a quedar sin contrapeso. Eso es preocupante", explicó.