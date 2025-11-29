BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Gobierno peruano publica decreto que declara estado de emergencia en frontera con Chile por crisis migratoria

    Durante el viernes más de un centenar de personas se agolparon en el lado chileno de la frontera, en las cercanías del complejo Chacalluta, intentando ingresar al vecino país.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    El ministro del Interior peruano, Vicente Tiburcio, coordinó en Tacna la aplicación del estado de excepción.

    La noche de este viernes, el gobierno de Perú publicó finalmente el decreto supremo que declara el estado de emergencia en en la región de Tacna, con el fin de enfrentar la creciente migración ilegal en la zona.

    Esto, la misma jornada en que más de un centenar de personas -presuntamente migrantes irregulares- se agolparon en el lado chileno de la frontera, en las cercanías del complejo Chacalluta, intentando ingresar al vecino país.

    El anuncio fue realizado durante la noche por el Presidente peruano, José Jerí, quien horas atrás había informado que el decreto entraría en vigor antes de la medianoche, mientras el gobierno chileno anunciaba un despliegue de autoridades en la frontera norte para ayudar a agilizar el flujo migratorio y se informaba de la creación de un comité binacional de cooperación migratoria.

    La cadena RPP señaló que, de acuerdo al gobierno peruano, la medida busca reforzar la seguridad en la zona de frontera con Chile, para evitar el ingreso de extranjeros sin documentación ni cumplir con los requisitos para ingresar al país.

    El estado de emergencia durará 60 días y rige en los distritos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos. Según el decreto supremo, la Policía Nacional de Perú (PNP) mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

    “Las acciones de control y vigilancia se realizan en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y considerando estipulaciones de las Cartillas de Seguridad en las áreas próximas a las fronteras, acordadas bilateralmente por las Fuerzas Armadas de los países vecinos, según corresponda”, señala el documento.

    Ministro del Interior en Tacna

    En la tarde del viernes, además, el ministro del Interior peruano, Vicente Tiburcio, se desplegó en la región de Tacna para coordinar las acciones de fortalecimiento de la vigilancia fronteriza.

    En la ocasión, sostuvo conversaciones con autoridades de la PNP, Migraciones y las FF.AA. de Perú.

    Más sobre:PerúTacnafronteracrisis migratoriaestado de emergenciaJosé JeríVicente Tiburcio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Donaciones de Boric a la “Lucatón”, premio a Valentín Trujillo y millonario aporte de familia Luksic marcan inicio de Teletón 2025

    Presidente Boric llama a la unidad en apertura de la Teletón: “Son tiempos polarizados, tiempos difíciles”

    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    “Una decisión poco inteligente”: líderes de Demócratas y exfiguras DC entregan apoyo a Frei tras suspensión de su militancia

    Así se crean los jingles de la Teletón: el método de Don Francisco que sorprendió en redes

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Lo más leído

    1.
    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    2.
    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    3.
    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    4.
    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    5.
    Riesgo de fuga de parlamentarios a otros partidos pone presión al Congreso para apurar reforma antidíscolos

    Riesgo de fuga de parlamentarios a otros partidos pone presión al Congreso para apurar reforma antidíscolos

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré

    Servicios

    Teletón 2025: ¿A qué hora empieza la transmisión del evento?

    Teletón 2025: ¿A qué hora empieza la transmisión del evento?

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    “Una decisión poco inteligente”: líderes de Demócratas y exfiguras DC entregan apoyo a Frei tras suspensión de su militancia
    Chile

    “Una decisión poco inteligente”: líderes de Demócratas y exfiguras DC entregan apoyo a Frei tras suspensión de su militancia

    Gobierno despliega a subsecretarios de Interior y Seguridad Pública en la zona norte ante militarización de la frontera peruana por crisis migratoria

    Tras anuncio peruano de estado emergencia en la frontera: Chile y Perú conforman comité binacional de cooperación migratoria

    Comunidad indígena arremete contra el gobierno y pide no incluir el sector “Piedras Rojas” en red de salares protegidos
    Negocios

    Comunidad indígena arremete contra el gobierno y pide no incluir el sector “Piedras Rojas” en red de salares protegidos

    Grupo Bice reporta resultados al tercer trimestre tras fusión con Security

    Las proyecciones de Imacec de octubre tras la caída en la producción industrial y alza del comercio

    Así se crean los jingles de la Teletón: el método de Don Francisco que sorprendió en redes
    Tendencias

    Así se crean los jingles de la Teletón: el método de Don Francisco que sorprendió en redes

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Cuáles son los 19 países afectados por la “suspensión de la migración del tercer mundo” anunciada por Trump

    La resignación de Fernando Ortiz en Colo Colo: “Volvemos a no depender de nosotros; a esperar qué sucede”
    El Deportivo

    La resignación de Fernando Ortiz en Colo Colo: “Volvemos a no depender de nosotros; a esperar qué sucede”

    Cobresal desnuda la fragilidad de Colo Colo: el Cacique se desfonda y complica su ingreso a la Copa Sudamericana

    El golazo de César Munder que hundió a Colo Colo ante Cobresal

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Donaciones de Boric a la “Lucatón”, premio a Valentín Trujillo y millonario aporte de familia Luksic marcan inicio de Teletón 2025
    Cultura y entretención

    Donaciones de Boric a la “Lucatón”, premio a Valentín Trujillo y millonario aporte de familia Luksic marcan inicio de Teletón 2025

    Presidente Boric llama a la unidad en apertura de la Teletón: “Son tiempos polarizados, tiempos difíciles”

    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    Gobierno peruano publica decreto que declara estado de emergencia en frontera con Chile por crisis migratoria
    Mundo

    Gobierno peruano publica decreto que declara estado de emergencia en frontera con Chile por crisis migratoria

    Hijo de “El Chapo” Guzmán se declarará culpable en corte de EE.UU. por narcotráfico

    Presidente peruano afirma que estado de emergencia en frontera de Tacna estará vigente antes de la medianoche del viernes

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida