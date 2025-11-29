Gobierno peruano publica decreto que declara estado de emergencia en frontera con Chile por crisis migratoria

El ministro del Interior peruano, Vicente Tiburcio, coordinó en Tacna la aplicación del estado de excepción.

La noche de este viernes, el gobierno de Perú publicó finalmente el decreto supremo que declara el estado de emergencia en en la región de Tacna, con el fin de enfrentar la creciente migración ilegal en la zona.

Esto, la misma jornada en que más de un centenar de personas -presuntamente migrantes irregulares- se agolparon en el lado chileno de la frontera, en las cercanías del complejo Chacalluta, intentando ingresar al vecino país.

El anuncio fue realizado durante la noche por el Presidente peruano, José Jerí, quien horas atrás había informado que el decreto entraría en vigor antes de la medianoche, mientras el gobierno chileno anunciaba un despliegue de autoridades en la frontera norte para ayudar a agilizar el flujo migratorio y se informaba de la creación de un comité binacional de cooperación migratoria.

Hecho. Declaratoria del Estado de Emergencia en Tacna. Se inicia así el despliegue de las FFAA para resguardar con la PNP nuestras fronteras. pic.twitter.com/cKviaSF5rp — José Jerí (@josejeriore) November 29, 2025

La cadena RPP señaló que, de acuerdo al gobierno peruano, la medida busca reforzar la seguridad en la zona de frontera con Chile, para evitar el ingreso de extranjeros sin documentación ni cumplir con los requisitos para ingresar al país.

El estado de emergencia durará 60 días y rige en los distritos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos . Según el decreto supremo, la Policía Nacional de Perú (PNP) mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

“Las acciones de control y vigilancia se realizan en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y considerando estipulaciones de las Cartillas de Seguridad en las áreas próximas a las fronteras, acordadas bilateralmente por las Fuerzas Armadas de los países vecinos, según corresponda”, señala el documento.

Ministro del Interior en Tacna

En la tarde del viernes, además, el ministro del Interior peruano, Vicente Tiburcio, se desplegó en la región de Tacna para coordinar las acciones de fortalecimiento de la vigilancia fronteriza.

En la ocasión, sostuvo conversaciones con autoridades de la PNP, Migraciones y las FF.AA. de Perú.