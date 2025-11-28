BLACK SALE $990
    Política

    Gobierno despliega a subsecretarios de Interior y Seguridad Pública en la zona norte ante militarización de la frontera peruana por crisis migratoria

    El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó que ambas autoridades viajarán en las próximas horas a la Región de Arica y Parinacota, para supervisar las medidas destinadas a enfrentar la emergencia y "garantizar la salida regular de migrantes".

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    02/10/2025 - PUNTO DE PRENSA MINISTRO DEL INTERIOR ALVARO ELIZALDE, JUNTO A LUIS CORDERO, VICTOR RAMOS Y ALBERTO VAN KLAVER - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Ante la emergencia registrada esta jornada en la frontera norte, y en medio del anuncio de Perú de declarar estado de excepción en Tacna para enfrentar la creciente migración irregular, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, anunció el despliegue de autoridades en la zona.

    Esto, para supervisar la implementación de medidas adoptadas por el gobierno de Gabriel Boric para hacer frente a la situación, luego de que esta jornada más de un centenar de migrantes se agolparan en la carretera, en las cercanías del complejo fronterizo Chacalluta, ante la imposibilidad de salir del país.

    “En las próximas horas viajarán a la región de Arica y Parinacota los subsecretarios del Interior, Víctor Ramos, y de Seguridad Pública, Rafael Collado, para supervisar la implementación de la serie de medidas que el Gobierno ha llevado adelante para el resguardo de nuestra frontera norte”, sostuvo Elizalde.

    En este sentido, indicó que dentro de estas medidas “destacan aquellas que están orientadas a garantizar la salida regular de migrantes, evitando aglomeraciones en el límite fronterizo y resguardando el orden público y las condiciones de seguridad para la población y para las personas en tránsito”.

    Elizalde sostuvo, además, que “el Gobierno de Chile continuará trabajando a nivel diplomático para fortalecer el trabajo conjunto entre Chile y Perú en materia migratoria” y, tal como anunció con anterioridad el canciller Alberto van Klaveren, relevó que “las cancillerías de ambos países han acordado que, a contar del próximo lunes, sesione el Comité Binacional de Cooperación Migratoria”.

